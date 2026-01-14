渣馬正日懶人包｜早餐宜「長短火」忌太飽 即睇首班車時間
倡提升消防及工地安全 政府︰關消防裝置須先申請
政府提倡強化消防安全治理及推行工地安全的改善措施。當局擬引入定額罰款制度，針對阻塞走火通道等易核實違規行為；關閉主要消防裝置須事先向消防處申請及獲准，並落實額外安全措施。另外，為降低火災風險，政府正計劃立法，在所有建築地盤內實施全面禁煙，政府擬在未來數周內將修訂草案提交立法會。
保安局長鄧炳強昨在立法會大會上表示，當局至今就宏福苑大火拘捕22人，其中16人涉誤殺，其餘6人涉欺詐。政府亦已採取多項針對性措施，包括成立專業巡查隊，全面排查正進行大維修樓宇的消防裝置及設備，至今已完成排查250幢高風險的目標樓宇。同時，政府希望全面提升消防配備，正積極參考內地及其他地方經驗，研究引入更多先進科技和大型消防配備，善用大數據及人工智能。
他續指，當局望引入定額罰款制度，及時處理阻塞走火通道等；並擬引入新法定要求，如須關閉主要消防裝置，必須事先申請；同時須全面落實消防處要求的額外消防安全措施。就註冊承辦商簽發虛假或誤導性消防裝置及設備證書的罰則，正擬由現時最高罰款5萬元大幅提升，甚至判處監禁。
地盤擬全面禁煙 總承建商分判商有法律責任
勞工及福利局長孫玉菡亦表示，為降低火災風險，政府正計劃立法，在所有建築地盤內實施全面禁煙。新法例將明確規定總承建商、分判商及所有在地盤內的人士的法律責任。目標在未來數周內將修訂草案提交立法會，承認目前規例實施上有限制，期望議員支持修例，使法案能盡快通過。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1003671/倡提升消防及工地安全-政府-關消防裝置須先申請?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
全國都在找的內鬼 竟是委內瑞拉總統的「守夜人」
「我們不是敗給了美國，而是敗給了身邊的內鬼。」 據英國《BBC》報導，這是馬杜羅夫婦被美軍強行控制後，委內瑞拉臨時政府內部流傳的一句話。鉅亨網 ・ 1 小時前
路透：中國海關通知英偉達H200晶片不得入境 幾乎等同暫時禁止
路透引述的三名知情人士透露，中國海關部門本周告知報關人員，英偉達 (NVDA) 的 H200 人工智慧 (AI) 晶片不得進入中國。鉅亨網 ・ 18 小時前
美國據報暫停 75 國簽證處理 泰國、俄羅斯、伊朗等受影響︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】根據《霍士新聞》報道，美國國務院將由 1 月 21 日起，暫停對 75 個國家的所有簽證處理工作，措施屬無限期，受影響國家包括索馬里、俄羅斯、阿富汗、巴西、伊朗、伊拉克、埃及、尼日利亞、泰國、也門等。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
伊朗血腥鎮壓 死亡人數恐破萬 停屍間數百遺體堆積 當地醫生：安全部隊故意射頭及眼｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】伊朗全國反政府示威持續，當局上周四（8 日）開始實施大規模網絡封鎖，至周二（13 日）開始有境內電話線開通，哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS）引述當地消息指，當地因示威死亡的人數恐超過 1,2000 人，甚至高達二萬人。有網上片斷顯示，德黑蘭郊區一個停屍間有至少四百具遺體堆積如山，《衛報》引述當地醫生指，急症室擠滿傷者，大部分槍傷集中眼睛和頭部。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
美議員提案納格陵蘭為第51州 中國外交部：謀私利別拿我們當藉口
根據《國會山報 (The Hill)》美國佛羅里達州共和黨籍眾議員 Randy Fine 周一提出一項名為《格陵蘭併吞與建州法案》的提案，目標是讓格陵蘭成為美國第 51 州，呼應美國總統川普近期積極推動取得這塊丹麥自治領土的立場。鉅亨網 ・ 1 天前
特朗普揚言要拿下格陵蘭島 歐洲多國將派遣軍事人員
德國國防部周三（14 日）晚表示，應丹麥要求，德國將於周四向格陵蘭島派遣 13 名士兵，與歐洲其他國家聯合展開一項考察任務。德國國防部說，該任務旨在探索可能採取的軍事措施，以加強該地區安全保障。鉅亨網 ・ 3 小時前
紐時：美軍機偽裝民用機空襲疑似運毒船 恐構成戰爭罪
（法新社華盛頓12日電） 「紐約時報」（The New York Times）今天報導，美國五角大廈去年將一架軍用飛機偽裝成民用機，首次對涉嫌運毒船隻發動空襲，造成11人喪生。自去年9月以來，美軍至少發動30次空襲，造成至少107人死亡，其中19次發生於東太平洋，6次在加勒比海，另有5次地點不明。法新社 ・ 1 天前
特朗普最快「數周」對格陵蘭展開行動 格陵蘭總理表態「選擇丹麥」
美國政府一名高層官員表示，美國對格陵蘭的行動可能在「數週或數月內」出現實質進展，引發丹麥與歐洲盟國高度關切。格陵蘭總理尼爾森 (Jens-Frederik Nielsen) 週二 (13 日)表示，面對美國一再提出的接管言論，格陵蘭將選擇丹麥，而非美國，並強調將與丹麥及盟友站在同一陣線。鉅亨網 ・ 1 天前
川普曾嗆「我也不喜歡你」 澳駐美大使陸克文提前卸任
（法新社雪梨13日電） 澳洲政府今天表示，駐美國大使陸克文（Kevin Rudd）將離任，結束3年任期。陸克文是精通中文的前職業外交官，他是在拜登執政期間獲任命為大使，澳洲政府當時希望他在中國事務上的專長，能讓他在華府發揮影響力。法新社 ・ 1 天前
與委國臨時總統首通話 川普：取得重大進展
（法新社卡拉卡斯14日電） 美國總統川普（Donald Trump）今天表示，他與委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）進行了一次「長時間通話」。川普在白宮橢圓辦公室對記者說，他與羅德里格斯今天進行了一次「很棒的對話」，並讚對方「是個很出色的人」。法新社 ・ 3 小時前
丹麥外長：特朗普確實有意併吞格陵蘭
丹麥政府週三 (14 日) 表示，在與美國白宮高層會談後，已明確感受到美國總統特朗普「確實有意併吞格陵蘭」，但丹麥與格陵蘭立場未變，強調該島不出售，也不會接受由美國接管。雙方同時同意與美國成立高層工作小組，就北極安全議題展開進一步磋商。鉅亨網 ・ 1 小時前
據報沙特等波斯灣國家游說美國勿軍事打擊伊朗
《華爾街日報》引述消息指，沙特阿拉伯、阿曼、卡塔爾等波斯灣阿拉伯國家，近期一直私下游說美國不要對伊朗發動軍事打擊。美國早前警告沙特等波斯灣國家，要求他們就美軍可能對伊朗發動打擊做好準備。消息指，一眾阿拉伯國家向華府表示，如果美國試圖推翻伊朗政權將擾亂石油市場，擔心駛經霍爾木茲海峽的運油輪會受影響，最終損害美國經濟，亦擔心會影響其他中東地區國家的穩定。沙特官員透露，利雅得政府已向伊朗保證不會捲入潛在衝突，也不會允許美國使用沙特領空進行打擊。 (ST)#沙特 #美股 #伊朗 (ST)infocast ・ 1 天前
宏福苑五級火災｜陳振英促補貼約20億元統一收回業權 林筱魯：協助重建家園不等於用公帑賠償
【Now新聞台】多名議員在立法會大會就宏福苑長遠安置方案提意見，其中民建聯認為，最重要是要讓災民有不同選擇。有議員建議由政府統一收購宏福苑業權，估計每名納稅人承擔少於1000元，不過有議員反對用公帑賠償。新一屆議會首次大會，大部分議員都有按掣就宏福苑長遠安置方案發言。第一位發言的民建聯陳克勤指，災民現時大致有兩個共識，就是要「快」，以及要在大埔原區安置。立法會議員(新界東北)陳克勤：「重建最重要的一件事，都是要讓災民自己本身有選擇，不是強迫他們。我們現時重建不是興建一棟樓這麼簡單，而是重建居民的家、而是重建他們對未來的希望、重建他們對特區政府的信任。」立法會議員(選舉委員會)何君堯：「12個月內，我們必須安置好約1900戶的需要，其他人都在等也好，不要緊，押後他們，讓這群居民優先，不是插隊，是因為特事特辦。」立法會議員(旅遊界)江旻憓：「應根據問卷的結果設計合理的安置方案，今後亦需要增強透明度，定期收集居民的意見，並根據實際的需求適當調整方案。」金融界陳振英就提出，要快的話，不如由政府統一收購宏福苑業權。立法會議員(金融界)陳振英：「現時捐款其實未停止，政府可以繼續動員社會力量募捐。當政府統一收回業權之後，可以集中處理保險索償等複雜法律程序。個人估計可以最少收回10億元，即政府實際的補貼金額大額只是20億元左右，如果以現時納稅人數總額計算，相當每人承擔少於1000元，其實是值得考慮。」立法會議員(地產及建造界)黃浩明：「宏福苑火災前，未補地價的單位大約是6000元一呎，但我看過宏福苑的地契，當初居屋折扣率是49%，如果我們以當時出售文件的折扣回購單位，數目可能會更低，我建議政府在法理基礎賠償上，要再加上一些適當的補助。」立法會議員(選舉委員會)林筱魯：「我亦覺得有些言論及訴求在消費市民的同情心及愛心。我認為政府必須盡力協助災民重建家園，但這樣絕對不等於支持政府代表市民，用公帑去賠償災民。」大會周四會再討論改善大廈維修工程管理的議員議案。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 16 小時前
美國石油封鎖！兩艘中國油輪掉頭 原計劃前往委內瑞拉運油
美國政府迄今仍對委內瑞拉實施石油禁運，LSEG 周一（12 日）的航運數據顯示，兩艘懸掛中國國旗的油輪掉頭返回亞洲，原計劃駛往委內瑞拉裝載石油。鉅亨網 ・ 2 天前
美軍打不打伊朗？美媒爆料：白宮意見分歧
伊朗抗議持續持續發酵，《華爾街日報》周一（12 日）援引美國官員的說法報導，稱白宮內部在是否對伊朗動武的問題上意見分歧，以副總統范斯為首的部分高階官員，勸川普總統發動軍事襲擊前優先嘗試外交手段。鉅亨網 ・ 1 天前
特朗普真在推動「勢力範圍」外交？美媒：美國不會只盯西半球而放棄全球霸權
儘管外界普遍批評特朗普政府正走向「勢力範圍」式的大國政治，但實際政策走向顯示，美國政府並未真正放棄其全球主導地位。鉅亨網 ・ 21 小時前
宏福苑五級火｜李家超強調「追責到底」不論高層低層 長遠安置要「情理法兼備」｜Yahoo
第八屆立法會首次會議今日（14日）舉行，行政長官李家超率先發言，提及大埔宏福苑火災的支援和善後事宜。李家超強調會問責到底，「任何人如需負上責任，無論是政府或非政府人員，無論基層或高層，都會按事實追責懲處」。他表示，政府會盡快敲定受大火影響家庭的長遠住宿安排方案，讓他們早日安定下來，政府會在稍後的動議提出考慮建議，「既考慮受影響家庭的意願，也考慮善用資源，要情理法兼備」。李說，政府會在稍後的動議提出不同建議，包括加強消防管理責任、強化建築物條例、加強工地安全措施、強化建築物管理條例及提升「招標妥」的功能和招標安全標準。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
中國倫敦「超級大使館」料下周獲批 地底密室貼近通訊電纜 議員憂損國安︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】位於倫敦東部、鄰近塔橋的中國「超級大使館」計劃，預料將於下周獲正式批准。計劃若落實，將成為中國在海外規模最大的外交設施之一，但在英國國會內部，尤其是工黨議員之間，仍引發廣泛安全及人權方面的憂慮。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
伊朗局勢︱特朗普揚言介入 德黑蘭稱將反擊美軍基地 美國從中東基地撤走人員︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】伊朗警告，若美國總統特朗普下令對伊朗採取軍事行動，德黑蘭將會反擊，並把目標指向美國在中東地區的軍事基地。在區內緊張局勢升溫下，美國已開始從中東部分基地撤走人員，以作預防措施。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
消防處向高風險商廈發 376 張通知書 100多張已遵辦要求 便衣巡查防通風報信｜Yahoo
消防處在去年 12 月聖誕節之前，選擇了全港 132 棟有較高火警風險的商業大廈，展開一連兩日的「特別消防安全巡查與執法行動」，期間發出了 376 張「消除火警危險通知書」，並提出了 53 宗檢控。消防處高級消防區長（樓宇改善策略及特別行動）黎健武今早（13 日）在電台節目表示，在 376 張通知書當中，至今已經有百多張遵辦要求；處方對於部分個案，例如需要更換防煙門的大廈會酌情給予更多時間處理，但如果業戶持續不遵辦要求就會考慮檢控，最高可被判罰款 10 萬元和監禁 6 個月。亦有區議員在同一節目表示，區內個別商業大廈的走火通道堵塞情況仍然普遍，希望消防處可以對火警隱患較大的大廈加強巡查。Yahoo新聞 ・ 1 天前