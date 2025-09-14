倪晨曦小背心襲龍脊Fit到漏 慘被曬傷急救肌膚

【on.cc東網專訊】藝人倪晨曦（Elva）日前相約另一KOL行山，今次目的地是龍脊，Elva與好友有默契地以運動背心上陣，作為三胎媽媽，Elva身材Fit到漏，擁有纖腰和馬甲線，認真令人羨慕。Elva於山頂到處打卡，變身甫士王，當日天氣特別好，藍天白雲，天空放晴，最難得是不見有其他山友，她們如入無人之景，可以任影唔嬲，人靚景靚，每張相拍出效果都很好。儘管不枉此行，但她事後呻行完山發現皮膚被曬傷，認真慘慘豬，她留言：「The little joy of the week，難得爬一次山，結果被曬傷，是甚麼操作。」相信要急救肌膚了。

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】