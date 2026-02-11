倫敦中學發生持刀傷人案 兩男生重傷 13 歲少年涉企圖謀殺被捕︱Yahoo

倫敦西北區警務的總警司 Luke Williams。 (Photo by Ben Whitley/PA Images via Getty Images)

【Yahoo新聞報道】英國倫敦西北部一間中學發生持刀傷人案，兩名分別 13 歲及 12 歲男生在校內遇襲受傷，警方反恐部門已接手調查。一名 13 歲男生涉嫌企圖謀殺被捕。

未有將事件列為恐怖襲擊

綜合外媒報道，事發於 2 月 10 日下午，警方接報指布倫特（Brent）地區的 Kingsbury High School 有一名 13 歲男生遭刺傷。警員到場後，發現另一名 12 歲男生同樣受傷。兩名傷者情況嚴重，警方正等候進一步醫療更新。

廣告 廣告

警方表示，一名 13 歲男生涉嫌企圖謀殺被捕，現正被扣留問話。負責倫敦西北區警務的總警司 Luke Williams 表示，反恐人員正與當區警員一同主導調查。他稱，警員經緊急搜查後拘捕疑犯，並在現場檢獲一件相信與案件有關的武器。

Williams 表示，目前未有將事件列為恐怖襲擊，調查團隊正全速蒐證，以盡快查明事發經過及完整背景，現階段亦未有追緝其他疑犯。

事發後，有警車停泊在學校低年級部入口位置，封鎖現場。至當日放學超過 3 小時後，仍有警員在校內禮堂向學生了解情況，部分學生情緒激動落淚。

低年級停課一天

校長 Alex Thomas 向家長發信，形容事件為「對整個校園社群造成深重創傷的事件」，並確認兩名學生遭刺傷。他表示「在這個極其困難的時刻，我們向受傷學生及他們的家人致以最誠摯的祝願」，並感謝緊急服務人員迅速到場，以及教職員全日冷靜支援學生，又指應警方要求，低年級學生當時留在操場等候調查，學生表現克制並尊重他人。

校方宣布，低年級部將於 2 月 11 日停課一天，學生須留在家中；高年級部 10 至 13 年級則如常上課。校方表示，局勢已受控，但調查仍在進行，將在掌握確實資訊後再作公布。

內政大臣馬 Shabana Mahmood 及教育大臣 Bridget Phillipson 表示對事件感到難過，教育部門已與校方及布倫特市議會聯絡提供支援。倫敦市長 Sadiq Khan 呼籲知情人士向警方提供資料，強調「沉默並非光榮之舉」，並指暴力行為不應在倫敦發生。