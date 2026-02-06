倫敦公司成功發佈新型超重型 VTOL 無人機 HYDRA-400

一間位於倫敦的公司最近發佈了一種新型的垂直起降（VTOL）無人機，名為 HYDRA-400。該無人機成功完成了首次飛行，並由 Hybrid Drones Limited 開發，屬於新一代超重型無人航空器。HYDRA-400 採用了電動旋翼和微型噴氣渦輪的混合組合來提供升力和推進力。

HYDRA-400 設計緊湊且可攜帶，可以輕鬆放入平板卡車的後部，並在幾分鐘內組裝好以準備飛行。該無人機可以配置為全電動或混合動力，使用兩個、四個或六個噴氣引擎。由一小組英國工程師建造的 HYDRA-400，正引領超重型無人機的未來，能夠在保持緊湊和可攜帶的同時，承載高達 400 公斤的重量。該公司聲稱，HYDRA-400 在重型無人機領域的競爭對手未能跟上這一載重能力，以及成本和可攜帶性。

根據 Hybrid Drones Ltd 的創始人 Dr Stephen Prior 的說法，HYDRA-400 是他們的第三代無人機，所有機型均已在英國獲得 CAA 的許可，並設立了新的升力能力標準，提供多種雙重用途的應用機會，包括消防、運輸和救援任務。HYDRA-400 的成功緊隨其於 11 月在 Thruxton Aerodrome 進行的地面測試計劃，突顯了 Hybrid Drones 的技術快速進步，並在公司邁向下階段商業準備的過程中吸引了投資者的期待。

HYDRA-400 只用了 110 萬英鎊的投資，經過六年的研發，顯示出此成就的重要性。HYDRA-400 在首次飛行測試中表現如預期，展示了在機械和電氣系統之間的穩定性和能力，Hybrid Drones Ltd 的首席工程師 Alfie Lockrey 表示，看到它首次起飛對整個工程團隊來說都是值得驕傲的時刻，正是他們的努力使這一里程碑成為可能。

隨著 Hybrid Drones 進入下一輪資本投資，該公司正致力於籌集 400 萬英鎊，完成 HYDRA-400 的最後研究與開發階段，並為其工業化和大規模生產做準備。該公司聲稱，HYDRA-400 的首次飛行是一個重要的里程碑，並對其持續開發的前景持樂觀態度，該無人機已被證明能在傷員撤離和人道災難中發揮作用，此外還能在戰場上進行貨物或武器系統的運輸。

在測試飛行期間，HYDRA-400 經歷了多項測試，不僅證明了其可靠的飛行能力，還能夠承載擔架，這突顯了它在未來人道救援和傷員撤離角色中的潛力。

