倫敦大型挺巴勒斯坦集會 超過200人被捕

（法新社倫敦11日電） 倫敦警方表示，在11日一場聲援被禁團體「巴勒斯坦行動」（Palestine Action）的示威中，已逮捕超過200名親巴勒斯坦的抗議者。

警員將多名社運人士帶離現場，抗議人士手持支持被禁團體「巴勒斯坦行動」的標語牌，因此成為警方逮捕對象。

「巴勒斯坦行動」去年7月被列為恐怖組織，加入或支持該團體屬於刑事犯罪，最高可判刑14年。

倫敦高等法院於今年2月中旬裁定，認為禁止這個團體已干擾到言論自由權利。英國政府已提上訴。

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年僅28歲、擔任倫敦一間環保組織經理的佛瑞亞是站在抗議人群前方的參與者之一。她說「持續現身相挺非常重要」

她說：「我們都該持續反對種族滅絕。政府法律立場可能搖擺不定，但這裡的人們，道德信念始終如一。」

倫敦都會警察於社群平台X上表示，他們逮捕的212名人士年齡介於27至82歲。