倫敦自由行終極攻略 | 港人必睇景點/交通/住宿/最新預算一文睇晒

倫敦自由行 | 攻略指南

倫敦，一座對香港人嚟講既熟悉又充滿新鮮感嘅城市。呢度唔單止有住同香港絲絲相連嘅歷史脈絡，仲係歷史同現代、藝術同潮流激烈碰撞嘅舞台。由大笨鐘莊嚴嘅鐘聲到西區劇院華麗嘅樂章，由大英博物館文明嘅瑰寶到牛津街時尚嘅櫥窗，倫敦嘅每個角落都散發住獨特魅力，等緊你嚟探索。無論你係想成為一日球迷去朝聖、沉醉喺哈利波特嘅魔法世界，定係只想喺泰晤士河畔悠然漫步，呢座城市總能滿足你嘅想像。Trip.com 專為港人規劃倫敦自由行終極攻略，將為你提供最新、最全面嘅旅遊資訊。無論你計劃一場快閃 3 日遊，定係準備深度探索倫敦嘅 10 日行程，本文都會涵蓋最新嘅倫敦景點規劃、交通、預算同住宿建議，幫你輕鬆規劃一趟完美嘅英倫之旅。

✈️ 倫敦自由行第一步 | 機票預訂全攻略

從香港直飛倫敦嘅航班選擇好豐富，主要航空公司包括國泰航空（Cathay Pacific）同英國航空（British Airways），每日都提供多班航班往返希斯洛機場（Heathrow）。國泰航空以優質服務出名，機上娛樂系統同餐飲選擇深受港人歡迎；英國航空就提供直達倫敦市中心嘅方便體驗，而且成日推出季節性優惠。

旅遊貼士： 建議至少提前 3 至 6 個月預訂機票，尤其喺旅遊旺季（6-8月同聖誕節期間），先至可以攞到更優惠嘅價錢。

🚇 倫敦自由行 | 交通全攻略

倫敦嘅公共交通系統網絡發達，四通八達，係自由行旅客嘅最佳拍檔。

1. 機場交通

由希斯洛機場（Heathrow）前往市區主要有五種方式：

希斯洛快線 (Heathrow Express)

車程時間： 約 15 分鐘 單程票價： 約 £25 適合族群： 時間寶貴嘅旅客 優點： 最快、寬敞舒服 缺點： 價格比較貴

倫敦地鐵 (Piccadilly Line)

車程時間： 約 50 分鐘 單程票價： £5.50 起 適合族群： 預算型旅客 優點： 便宜、班次頻密 缺點： 車程比較長、車廂擠迫

伊利沙伯線 (Elizabeth Line)

車程時間： 約 30 分鐘 單程票價： £12.80 起 適合族群： 追求舒適嘅旅客 優點： 車廂新穎、空間大 缺點： 中途停站比較多

巴士 (National Express)

車程時間： 約 60 分鐘 單程票價： £6-£8 適合族群： 深夜抵達嘅旅客 優點： 24 小時營運、價格低廉 缺點： 容易受交通擠塞影響

計程車/機場接送

車程時間： 約 50 分鐘 單程票價： 約 £120 適合族群： 家庭或團體客 優點： 直達酒店、最方便 缺點： 價格最貴



建議： 香港旅客可以善用感應式信用卡（Contactless）或者提前買 Oyster Card，地鐵票價比單程票平近半。如果同行人數有 3-4 人，可以考慮預訂Trip.com機場接送服務分攤後成本相若但舒適度大增。

2. 市內交通

地鐵 (Tube) & 巴士: 倫敦最主要嘅交通工具。建議直接用附有感應式支付功能（Contactless）嘅信用卡或扣賬卡（例如 Visa、Mastercard）拍卡入閘，系統會自動計算每日同每週嘅費用上限（Capping），比買單程票划算得多。

Oyster Card: 如果冇感應式信用卡，可以喺各地鐵站買 Oyster Card（好似香港嘅八達通），按金係 £7，同樣享有費用上限優惠。





💡 倫敦自由行 | 出發前必讀

1. 簽證與入境

根據最新英國入境政策，香港特區護照及 BNO 護照持有人都可以免簽證入境英國最長 6 個月。兩者主要分別喺 eGate 自助通關嘅使用資格：

特區護照： 年滿 12 歲就可以用 eGate，淨係需要掃描護照同進行面部識別，唔使排隊人工櫃枱。

BNO 護照： 同樣可以用 eGate，但建議提前喺英國政府官網確認最新資格。

2. 時差與季節建議

時差： 倫敦比香港慢 8 小時；夏令時間（3 月底至 10 月底）就慢 7 小時。

最佳旅遊季節：

5 月至 6 月： 天氣溫和，日照時間最長（夜晚 9 點後先日落），氣候宜人，係遊覽公園同戶外景點嘅黃金時間。 11 月至 12 月： 雖然日照短同天氣濕冷，但聖誕市集璀璨嘅燈飾同濃厚嘅節日氣氛，帶嚟無可比擬嘅冬日浪漫體驗。

天氣應對： 倫敦天氣變幻莫測，尤其喺秋冬季節，建議採用「洋蔥式」穿搭法。一件防水防風外套、一把摺疊傘同一對舒服耐走嘅步行鞋，係你倫敦之行嘅必備裝備。

3. 省錢秘技

免費景點： 倫敦最慷慨嘅地方就係佢世界級嘅博物館同美術館大多 免費入場 ，包括大英博物館、國家美術館、V&A 博物館、泰特現代美術館等，係文化愛好者嘅天堂。

學生折扣： 揸住國際學生證（ISIC）嘅學生喺部分景點、商店同餐廳可以享折扣優惠。

London Pass 觀光通票： 呢張通票包含超過 85 個倫敦嘅觀光景點，例如倫敦塔、西敏寺等，仲享有快速通道待遇。值唔值得買取決於你行程嘅緊湊度。如果你計劃喺短時間內密集參觀多個收費景點，London Pass 就可以幫你慳到唔少費用同排隊時間。





4. 實用 App 與上網卡推薦

Citymapper: 倫敦交通規劃神器，提供最優路線建議。

Tube Map: 官方地鐵路線圖，方便離線查閱。

Trip.com App: 隨時預訂景點門票、一日遊同查看酒店訂單。

🏛️ 2025 倫敦必去景點分類精選

皇室與政治地標

推薦景點： 西敏寺 、 大笨鐘 與 國會大廈 、 白金漢宮 、 聖詹姆斯公園

文化與博物館

推薦景點： 大英博物館 、 國家美術館 、 V&A 博物館 、 自然歷史博物館

現代地標與觀景台

推薦景點： 倫敦眼 、 碎片大廈 、 聖保羅大教堂

歷史古跡

推薦景點： 倫敦塔 、 塔橋 、 格林威治皇家天文台

購物與美食熱點

推薦景點： 柯芬園 、 牛津街 、 攝政街 、 卡納比街 、 蘇豪區 、 唐人街



📍 倫敦景點規劃 | 皇室與政治地標（西敏寺區域）

1. 西敏寺 (Westminster Abbey)

呢度係英國君主嘅加冕地，見證咗包括 2023 年查理斯三世在內嘅 40 位君主登基，都係威廉同凱特舉行世紀婚禮嘅地方。牛頓、達爾文呢啲偉人都長眠喺呢度。

倫敦自由行 | 威斯敏斯特教堂

地址： 20 Deans Yd, London SW1P 3PA

交通： 地鐵 Westminster 站 (Jubilee, District, Circle 線)

開放時間： 週一-週五：09:30–15:30(停止入場:14:30)；週六: 09:00–15:00(停止入場:14:00)

門票資訊： 成人票價約 £29，建議喺 Trip.com 上提前預訂，避免現場排隊。

建議遊覽時長： 1-2 小時

2. 大笨鐘與國會大廈 (Big Ben & Houses of Parliament)

泰晤士河北岸嘅哥德式建築群，係倫敦乃至英國嘅象徵。歷經多年修葺之後，大笨鐘已經喺近年重新鳴響，佢精準報時嘅鐘聲再次迴盪喺倫敦上空。

倫敦自由行 | 大笨鐘

地址： London SW1A 0AA

交通： 地鐵 Westminster 站 (Jubilee, District, Circle 線)

開放時間： 外部全天可以觀賞，內部導覽要預約。

門票資訊： 外部參觀免費。

建議遊覽時長： 30 分鐘（外觀影相）

3. 白金漢宮 (Buckingham Palace)

英國君主嘅官方府邸同辦公室。夏季特定時間會對外開放部分國事廳俾遊客參觀。門前每日（或隔日）舉行嘅衛兵交接儀式，係遊客必睇嘅傳統盛事。

倫敦自由行 | 白金漢宮

地址： London SW1A 1AA

交通： 地鐵 Victoria 站、Green Park 站或 St. James’s Park 站。

開放時間： 衛兵交接通常喺 11:00 舉行（建議提前查官網時間表），宮殿內部淨係夏季開放。

門票資訊： 睇衛兵交接免費，內部參觀要買飛。

建議遊覽時長： 1 小時（衛兵交接） / 2.5 小時（內部參觀）

4. 聖詹姆斯公園 (St. James’s Park)

緊鄰白金漢宮嘅皇家公園，係倫敦市中心一片寧靜嘅綠洲。園中湖泊係觀賞野生鵜鶘嘅絕佳地點，由湖上藍橋遠眺白金漢宮嘅景色極靚。

倫敦自由行 | 聖詹姆斯公園

地址： London SW1A 2BJ

交通： 地鐵 St. James’s Park 站。

開放時間： 每日 5:00 至午夜。

門票資訊： 免費。

建議遊覽時長： 1 小時

🖼️ 倫敦景點規劃 | 文化與博物館之旅

1. 大英博物館 (British Museum)

世界三大博物館之一，館藏超過 800 萬件，橫跨人類文明 200 萬年歷史。鎮館之寶包括羅塞塔石碑、帕德嫩神廟石雕同埃及木乃伊，絕對係倫敦必去景點。

倫敦自由行 | 大英博物館

地址： Great Russell St, London WC1B 3DG

交通： 地鐵 Tottenham Court Road 站或 Holborn 站。

開放時間： 每日 10:00-17:00（週五延長）。

門票資訊： 免費入場 ，部分特展要收費。

建議遊覽時長： 3-4 小時（重點參觀）

2. 國家美術館 (National Gallery)

坐落喺特拉法加廣場，收藏咗由 13 世紀到 20 世紀初嘅歐洲繪畫精品，包括梵高嘅《向日葵》、達文西嘅《岩間聖母》呢啲不朽名作。

倫敦自由行 | 國家美術館

地址： Trafalgar Square, London WC2N 5DN

交通： 地鐵 Charing Cross 站。

開放時間： 每日 10:00-18:00（週五延長）。

門票資訊： 免費入場 。

建議遊覽時長： 2-3 小時

3. V&A 博物館 (Victoria and Albert Museum)

全球領先嘅藝術與設計博物館，館藏涵蓋時裝、珠寶、攝影、雕塑等多個領域。佢嘅時尚展覽尤其出色，係設計同時尚愛好者嘅朝聖地。

倫敦自由行 | V&A博物館

地址： Cromwell Rd, London SW7 2RL

交通： 地鐵 South Kensington 站。

開放時間： 每日 10:00-17:45（週五延長）。

門票資訊： 免費入場 ，部分特展要收費。

建議遊覽時長： 2-3 小時

4. 自然歷史博物館 (Natural History Museum)

宏偉嘅哥德式復興建築本身就係一件藝術品。館內巨大嘅藍鯨骨架同栩栩如生嘅恐龍標本，令大人同細路仔都為之讚嘆。

倫敦自由行 | 自然史博物館

地址： Cromwell Rd, London SW7 5BD

交通： 地鐵 South Kensington 站。

開放時間： 每日 10:00-17:50。

門票資訊： 免費入場 ，建議提前預約免費門票。

建議遊覽時長： 2-3 小時

🏙️ 倫敦景點規劃 | 現代地標與觀景台

1. 倫敦眼 (London Eye)

泰晤士河南岸嘅巨型觀景摩天輪，坐一圈約 30 分鐘，可以將國會大廈、大笨鐘呢啲倫敦標誌性建築盡收眼底。黃昏時分景色尤其壯觀。

倫敦自由行 | 倫敦眼

地址： Riverside Building, County Hall, London SE1 7PB

交通： 地鐵 Waterloo 站。

開放時間： 每日開放，時間因季節而異。

門票資訊： 成人票價約 £30 起，強烈建議喺 Trip.com 預訂 快速通道門票 ，慳番好多排隊時間。

建議遊覽時長： 1-1.5 小時（含排隊時間）

2. 碎片大廈 (The Shard)

西歐最高嘅建築，佢頂層嘅「The View from The Shard」觀景台提供無可匹敵嘅 360 度倫敦全景。

倫敦自由行 | 碎片大廈

地址： 32 London Bridge St, London SE1 9SG

交通： 地鐵 London Bridge 站。

開放時間： 每日開放，具體時間請查官網。

門票資訊： 票價約 £32 起，建議提前預訂。

建議遊覽時長： 1-1.5 小時

3. 聖保羅大教堂 (St. Paul’s Cathedral)

巴洛克風格嘅宏偉教堂，係戴安娜王妃同查理斯王子舉行婚禮嘅地點。攀登 528 級階梯上圓頂，可以飽覽倫敦市中心 360 度嘅壯麗景觀，係影相愛好者嘅最愛。

倫敦自由行 | 聖保羅大教堂

地址： St. Paul’s Churchyard, London EC4M 8AD

交通： 地鐵 St. Paul’s 站。

開放時間： 週一至週六 08:30–16:30 開放觀光，週日係禮拜日。

門票資訊： 成人票價約 £25，建議網上預訂。

建議遊覽時長： 2 小時

🏰 倫敦景點規劃 | 歷史古跡

1. 倫敦塔 (Tower of London)

呢座中世紀堡壘曾經係皇宮、監獄同刑場，充滿咗傳奇同血腥嘅歷史故事。必睇嘅係收藏住王室權杖同皇冠嘅皇家珠寶館，以及守護住王國嘅渡鴉傳說。

倫敦自由行 | 倫敦塔

地址： London EC3N 4AB

交通： 地鐵 Tower Hill 站。

開放時間： 每日開放(09:00–16:30)，建議朝早開門即刻去避開人潮。

門票資訊： 成人票價約 £34，包含喺 London Pass 內。

建議遊覽時長： 3-4 小時

2. 倫敦塔橋 (Tower Bridge)

倫敦另一座地標，藍白相間嘅開合式橋樑。遊客可以行過上層嘅高空玻璃走廊，由獨特角度欣賞泰晤士河景色，仲可以參觀維多利亞時代嘅引擎室。

倫敦自由行 | 倫敦塔橋

地址： Tower Bridge Rd, London SE1 2UP

交通： 地鐵 Tower Hill 站或 London Bridge 站。

開放時間： 09:30–18:00

門票資訊： 橋面行路免費，參觀玻璃走廊同引擎室要買飛（約 £12.30）。

建議遊覽時長： 1 小時

3. 格林威治皇家天文台 (Royal Observatory Greenwich)

企喺橫跨東西半球嘅本初子午線上面，兩隻腳各踏一個半球，係呢度嘅經典體驗。仲可以喺呢度俯瞰格林威治公園、金融區金絲雀碼頭嘅壯麗天際線。

倫敦自由行 | 格林威治皇家天文台

地址： Blackheath Ave, London SE10 8XJ

交通： DLR 輕軌去 Cutty Sark 站，或者搭泰晤士河遊船。

開放時間： 每日 10:00-17:00。

門票資訊： 成人票價約 £20。

建議遊覽時長： 1.5-2 小時

倫敦景點規劃 | 購物與美食熱點

科文特花園 (Covent Garden): 充滿活力嘅區域，蘋果市集嘅手工藝品、街頭藝人嘅精彩表演、周邊嘅劇院同特色餐廳，令佢成為消磨下午時光嘅絕佳去處。

倫敦自由行 | 科文特花園

牛津街與攝政街 (Oxford Street & Regent Street): 倫敦最繁忙嘅購物大道，匯集咗各大高街品牌、百貨公司（例如 Selfridges）同旗艦店。攝政街優雅嘅弧形街道更係打卡熱點。

倫敦自由行 | 攝政街

卡納比街 (Carnaby Street) 與蘇豪區 (Soho): 潮流青年聚集地，周圍都係獨立設計師小店、潮牌同風格各異嘅餐廳酒吧，展現倫敦前衛多元嘅一面。





倫敦自由行 | 倫敦蘇活區

倫敦中國城 (Chinatown): 喺蘇豪區旁邊，係搵正宗中餐、港式燒味同珍珠奶茶嘅慰藉之地。





倫敦自由行 | 倫敦中國城

📅 倫敦自由行幾天？天數專屬行程規劃

究竟倫敦自由行幾天先至夠？以下提供唔同天數嘅行程建議，幫你規劃最適合嘅倫敦自由行景點路線。

倫敦自由行 3 天：精華打卡速遊

此行程適合初次到訪、時間緊湊嘅旅客，專注喺核心景點。

Day 1: 西敏寺區深度遊

上午： 預訂早上的門票入 西敏寺 ，感受皇家氣派。隨後步行去 國會大廈 同 大笨鐘 影相留念。 中午/下午： 喺 聖詹姆斯公園 稍作休息。前往 白金漢宮 觀看衛兵交接（需確認當日時間表），若喺夏季可預約入內參觀。 傍晚： 預約黃昏時段登上 倫敦眼 ，欣賞泰晤士河日落美景，之後沿南岸漫步。

Day 2: 博物館與購物日

上午： 直奔 大英博物館 ，集中火力參觀埃及館（木乃伊）同羅塞塔石碑。 下午： 前往 特拉法加廣場 ，餵飼鴿子，然後進入 國家美術館 欣賞世界名畫。 傍晚： 到 柯芬園 感受熱鬧氣氛，穿梭至萊斯特廣場，並喺 蘇豪區 揀一家特色餐廳享用晚餐。

Day 3: 東倫敦歷史探索

上午： 務必喺開門前（約 8:30）抵達 倫敦塔 ，以避開人潮，優先參觀皇家珠寶館。之後步行至 塔橋 ，體驗高空玻璃走廊。 下午： 參觀 聖保羅大教堂 ，挑戰登頂，換個角度欣賞倫敦。經由千禧橋步行至泰特現代美術館。 傍晚： 前往 波羅市集 (Borough Market) 進行美食探索（注意：市集平日下午比較早關門，請預先查詢開放時間）。







倫敦自由行5天：深度體驗版

喺 3 日遊嘅基礎上，增加更多文化同休閒體驗。

Day 1-3: 可參考以上3日遊行程。

Day 4: 貴族生活與藝術薰陶

上午：參觀黛安娜王妃故居 肯辛頓宮 (Kensington Palace) 。 中午：在廣闊的 海德公園 (Hyde Park) 散步或野餐。 下午：前往南肯辛頓區的 V&A博物館 ，沉浸在時尚與設計的世界，之後在附近體驗一次正宗的 英式下午茶 。

Day 5: 橫跨東西半球的一日

全日安排 格林威治一日遊 。參觀 皇家天文台 ，腳踏本初子午線。參觀古老的 卡蒂薩克號 (Cutty Sark) 帆船。 下午可選擇乘坐泰晤士河遊船返回市中心，從水上欣賞兩岸風光。







倫敦自由行7-10天：完全沉浸之旅

如果你有充裕時間，可以更深入地探索倫敦同周邊地區，體驗倫敦自由行 10 天嘅魅力。

Day 1-5: 可參考以上5日遊行程。

Day 6-7: 倫敦近郊一日遊（任選其一）

溫莎城堡 + 伊頓公學： 參觀女王最愛的居所溫莎城堡，再到對岸探訪頂尖學府伊頓公學。 劍橋或牛津大學城： 感受學術氣息，體驗撐篙遊船的樂趣。 可在Trip.com上預訂包含交通和門票的一日遊行程，省心方便。

Day 8: 西區音樂劇之夜

白天可安排輕鬆的購物行程或探索諾丁山 (Notting Hill) 的彩色房子。 傍晚：提前預訂一場經典的西區音樂劇，如《歌劇魅影》、《獅子王》或《Mamma Mia!》，享受世界頂級的視聽盛宴。

Day 9: 東區潮流探索

前往東倫敦的 肖迪奇 (Shoreditch) ，欣賞滿街的塗鴉藝術。 到訪週日最熱鬧的 布里克巷市集 (Brick Lane Market) ，品嚐各國美食，淘復古舊物。

Day 10: 主題深度遊

球迷之選： 參觀溫布利球場 (Wembley) 或阿仙奴/車路士等球會主場。 哈迷之選： 安排一整天前往 華納兄弟哈利波特影城 。 注意： 門票極為搶手，必須提前數月甚至半年在官網預訂！







💰 倫敦自由行 | 預算與花費

倫敦嘅消費水平比較高，但豐儉由人，可以按自己需要調整。以下係唔同遊玩天數嘅預算參考，唔包來回機票：

3 天

經濟型預算： HK$3,500 - HK$5,000 舒適型預算： HK$6,000 - HK$8,000

5 天

經濟型預算： HK$6,000 - HK$8,500 舒適型預算： HK$10,000 - HK$14,000

7 天

經濟型預算： HK$8,500 - HK$12,000 舒適型預算： HK$14,000 - HK$20,000

10 天

經濟型預算： HK$12,000 - HK$17,000 舒適型預算： HK$20,000 - HK$28,000+



費用細項（每日預計）：

住宿：每日預計，青年旅舍約 HK$400 ，中價酒店約 HK$1,500+ 。

交通：每日交通費上限約 HK$85 ，記得善用 Contactless 支付。

飲食：每日預計，簡餐約 HK$300 ，餐廳約 HK$800+ 。

門票：主要收費景點門票比較貴，建議預留 HK$1,000 - HK$2,000 喺呢方面。

🏨 倫敦自由行 | 住宿區域選擇

揀啱合適嘅住宿區域對行程方便性至關重要，建議揀喺 Zone 1-2 嘅區域。

國王十字/聖潘克拉斯 (King’s Cross/St. Pancras): 交通樞紐，擁有多條地鐵線及前往歐洲之星的火車站，往返機場和各景點極為方便，酒店選擇多樣。

帕丁頓 (Paddington): 機場快線終點站，適合晚機抵達或早機離開的旅客。周邊環境寧靜，多為中價位酒店。

西敏/維多利亞 (Westminster/Victoria): 位於政治心臟地帶，步行可達多個核心景點，但酒店價格偏高。

蘇豪/柯芬園 (Soho/Covent Garden): 位於市中心，夜生活豐富，餐飲購物選擇極多，但環境較嘈雜，適合喜歡熱鬧的年輕人。

南肯辛頓 (South Kensington): 博物館區，文化氣息濃厚，環境優雅安全，但距離市中心稍遠。

🍴 倫敦自由行 | 美食與購物地圖

1. 必吃美食清單

英式下午茶 (Afternoon Tea): 精緻嘅三層架，包括三文治、鬆餅(Scone)配凝脂奶油同果醬，以及各式甜點，係必試嘅優雅體驗。

炸魚薯條 (Fish & Chips): 英國國菜，揀專門店嘅出品通常比酒吧嘅更地道。

週日烤肉 (Sunday Roast): 英國家庭嘅週日傳統，包括烤肉（牛、雞或羊）、烤馬鈴薯、約克郡布甸同蔬菜，淋上肉汁，份量好足。

英式早餐 (Full English Breakfast): 包括煙肉、香腸、焗豆、雞蛋、烤番茄、蘑菇同多士，係開啟一日嘅能量來源。

2. 購物天堂指南

頂級百貨： 哈洛德 (Harrods) 、 利伯提 (Liberty) 、 塞爾福里奇 (Selfridges) ，唔單止係購物場所，佢哋嘅建築同內部裝潢本身都值得參觀。

平價時尚： 除咗牛津街， Primark 係買平價服飾同紀念品嘅熱門地點。

特色市集： 除咗波羅市集，諾丁山嘅 Portobello Market （週六最熱鬧）同 肯頓市集 (Camden Market) 都極具特色。

必買伴手禮：

茶葉： Whittard of Chelsea, Fortnum & Mason。 餅乾： Fortnum & Mason 嘅曲奇、Marks & Spencer 嘅各式餅乾。

奢侈品 Outlet： 可以安排一日去 Bicester Village Outlet，搜羅折扣名牌。

3. 購物與退稅

2025 年退稅政策： 請注意，自脫歐之後，英國已經 取消海外遊客喺市區購物後喺機場申請退稅嘅政策 （VAT Retail Export Scheme）。即係話，喺倫敦市內商店買嘅商品唔可以辦理退稅。

機場免稅： 你依然可以喺離開英國嗰陣，喺機場嘅離境區域買免稅商品。但建議比對市區價格，唔係所有商品喺機場都更平。

最新資訊： 英國稅務政策可能隨時變更，建議出發前查閱英國政府官網 (GOV.UK) 嘅最新指引。

倫敦係一座蘊藏無限可能嘅城市，既有厚重嘅歷史底蘊，亦有前衛嘅現代脈搏。呢份攻略希望能為你嘅 2025 倫敦自由行提供最實用嘅指引。由預訂第一張機票開始，到踏上本初子午線，再到品嚐第一啖英式下午茶，願你嘅每一步都充滿驚喜。立即打開 Trip.com，開始規劃你嘅夢想英倫之旅啦！

