倫敦自由行終極攻略 | 港人必睇景點/交通/住宿/最新預算一文睇晒

倫敦，一座對香港人嚟講既熟悉又充滿新鮮感嘅城市。呢度唔單止有住同香港絲絲相連嘅歷史脈絡，仲係歷史同現代、藝術同潮流激烈碰撞嘅舞台。由大笨鐘莊嚴嘅鐘聲到西區劇院華麗嘅樂章，由大英博物館文明嘅瑰寶到牛津街時尚嘅櫥窗，倫敦嘅每個角落都散發住獨特魅力，等緊你嚟探索。無論你係想成為一日球迷去朝聖、沉醉喺哈利波特嘅魔法世界，定係只想喺泰晤士河畔悠然漫步，呢座城市總能滿足你嘅想像。Trip.com 專為港人規劃倫敦自由行終極攻略，將為你提供最新、最全面嘅旅遊資訊。無論你計劃一場快閃 3 日遊，定係準備深度探索倫敦嘅 10 日行程，本文都會涵蓋最新嘅倫敦景點規劃、交通、預算同住宿建議，幫你輕鬆規劃一趟完美嘅英倫之旅。
✈️ 倫敦自由行第一步 | 機票預訂全攻略
從香港直飛倫敦嘅航班選擇好豐富，主要航空公司包括國泰航空（Cathay Pacific）同英國航空（British Airways），每日都提供多班航班往返希斯洛機場（Heathrow）。國泰航空以優質服務出名，機上娛樂系統同餐飲選擇深受港人歡迎；英國航空就提供直達倫敦市中心嘅方便體驗，而且成日推出季節性優惠。
旅遊貼士： 建議至少提前 3 至 6 個月預訂機票，尤其喺旅遊旺季（6-8月同聖誕節期間），先至可以攞到更優惠嘅價錢。
🚇 倫敦自由行 | 交通全攻略
倫敦嘅公共交通系統網絡發達，四通八達，係自由行旅客嘅最佳拍檔。
1. 機場交通
由希斯洛機場（Heathrow）前往市區主要有五種方式：
希斯洛快線 (Heathrow Express)
車程時間： 約 15 分鐘
單程票價： 約 £25
適合族群： 時間寶貴嘅旅客
優點： 最快、寬敞舒服
缺點： 價格比較貴
倫敦地鐵 (Piccadilly Line)
車程時間： 約 50 分鐘
單程票價： £5.50 起
適合族群： 預算型旅客
優點： 便宜、班次頻密
缺點： 車程比較長、車廂擠迫
伊利沙伯線 (Elizabeth Line)
車程時間： 約 30 分鐘
單程票價： £12.80 起
適合族群： 追求舒適嘅旅客
優點： 車廂新穎、空間大
缺點： 中途停站比較多
巴士 (National Express)
車程時間： 約 60 分鐘
單程票價： £6-£8
適合族群： 深夜抵達嘅旅客
優點： 24 小時營運、價格低廉
缺點： 容易受交通擠塞影響
計程車/機場接送
車程時間： 約 50 分鐘
單程票價： 約 £120
適合族群： 家庭或團體客
優點： 直達酒店、最方便
缺點： 價格最貴
建議： 香港旅客可以善用感應式信用卡（Contactless）或者提前買 Oyster Card，地鐵票價比單程票平近半。如果同行人數有 3-4 人，可以考慮預訂Trip.com機場接送服務分攤後成本相若但舒適度大增。
2. 市內交通
地鐵 (Tube) & 巴士: 倫敦最主要嘅交通工具。建議直接用附有感應式支付功能（Contactless）嘅信用卡或扣賬卡（例如 Visa、Mastercard）拍卡入閘，系統會自動計算每日同每週嘅費用上限（Capping），比買單程票划算得多。
Oyster Card: 如果冇感應式信用卡，可以喺各地鐵站買 Oyster Card（好似香港嘅八達通），按金係 £7，同樣享有費用上限優惠。
💡 倫敦自由行 | 出發前必讀
1. 簽證與入境
根據最新英國入境政策，香港特區護照及 BNO 護照持有人都可以免簽證入境英國最長 6 個月。兩者主要分別喺 eGate 自助通關嘅使用資格：
特區護照： 年滿 12 歲就可以用 eGate，淨係需要掃描護照同進行面部識別，唔使排隊人工櫃枱。
BNO 護照： 同樣可以用 eGate，但建議提前喺英國政府官網確認最新資格。
2. 時差與季節建議
時差： 倫敦比香港慢 8 小時；夏令時間（3 月底至 10 月底）就慢 7 小時。
最佳旅遊季節：
5 月至 6 月： 天氣溫和，日照時間最長（夜晚 9 點後先日落），氣候宜人，係遊覽公園同戶外景點嘅黃金時間。
11 月至 12 月： 雖然日照短同天氣濕冷，但聖誕市集璀璨嘅燈飾同濃厚嘅節日氣氛，帶嚟無可比擬嘅冬日浪漫體驗。
天氣應對： 倫敦天氣變幻莫測，尤其喺秋冬季節，建議採用「洋蔥式」穿搭法。一件防水防風外套、一把摺疊傘同一對舒服耐走嘅步行鞋，係你倫敦之行嘅必備裝備。
3. 省錢秘技
免費景點： 倫敦最慷慨嘅地方就係佢世界級嘅博物館同美術館大多免費入場，包括大英博物館、國家美術館、V&A 博物館、泰特現代美術館等，係文化愛好者嘅天堂。
學生折扣： 揸住國際學生證（ISIC）嘅學生喺部分景點、商店同餐廳可以享折扣優惠。
London Pass 觀光通票： 呢張通票包含超過 85 個倫敦嘅觀光景點，例如倫敦塔、西敏寺等，仲享有快速通道待遇。值唔值得買取決於你行程嘅緊湊度。如果你計劃喺短時間內密集參觀多個收費景點，London Pass 就可以幫你慳到唔少費用同排隊時間。
4. 實用 App 與上網卡推薦
Citymapper: 倫敦交通規劃神器，提供最優路線建議。
Tube Map: 官方地鐵路線圖，方便離線查閱。
Trip.com App: 隨時預訂景點門票、一日遊同查看酒店訂單。
上網卡： 可以喺香港預先買歐洲通用 SIM 卡或 eSIM，或者喺抵達倫敦後喺當地便利店買 Giffgaff、EE 呢啲電訊商嘅預付卡。
🏛️ 2025 倫敦必去景點分類精選
皇室與政治地標
推薦景點：西敏寺、大笨鐘與國會大廈、白金漢宮、聖詹姆斯公園
文化與博物館
推薦景點：大英博物館、國家美術館、V&A 博物館、自然歷史博物館
現代地標與觀景台
推薦景點：倫敦眼、碎片大廈、聖保羅大教堂
歷史古跡
推薦景點：倫敦塔、塔橋、格林威治皇家天文台
購物與美食熱點
推薦景點：柯芬園、牛津街、攝政街、卡納比街、蘇豪區、唐人街
📍 倫敦景點規劃 | 皇室與政治地標（西敏寺區域）
1. 西敏寺 (Westminster Abbey)
呢度係英國君主嘅加冕地，見證咗包括 2023 年查理斯三世在內嘅 40 位君主登基，都係威廉同凱特舉行世紀婚禮嘅地方。牛頓、達爾文呢啲偉人都長眠喺呢度。
地址： 20 Deans Yd, London SW1P 3PA
交通： 地鐵 Westminster 站 (Jubilee, District, Circle 線)
開放時間： 週一-週五：09:30–15:30(停止入場:14:30)；週六: 09:00–15:00(停止入場:14:00)
門票資訊： 成人票價約 £29，建議喺 Trip.com 上提前預訂，避免現場排隊。
建議遊覽時長： 1-2 小時
2. 大笨鐘與國會大廈 (Big Ben & Houses of Parliament)
泰晤士河北岸嘅哥德式建築群，係倫敦乃至英國嘅象徵。歷經多年修葺之後，大笨鐘已經喺近年重新鳴響，佢精準報時嘅鐘聲再次迴盪喺倫敦上空。
地址： London SW1A 0AA
交通： 地鐵 Westminster 站 (Jubilee, District, Circle 線)
開放時間： 外部全天可以觀賞，內部導覽要預約。
門票資訊： 外部參觀免費。
建議遊覽時長： 30 分鐘（外觀影相）
3. 白金漢宮 (Buckingham Palace)
英國君主嘅官方府邸同辦公室。夏季特定時間會對外開放部分國事廳俾遊客參觀。門前每日（或隔日）舉行嘅衛兵交接儀式，係遊客必睇嘅傳統盛事。
地址： London SW1A 1AA
交通： 地鐵 Victoria 站、Green Park 站或 St. James’s Park 站。
開放時間： 衛兵交接通常喺 11:00 舉行（建議提前查官網時間表），宮殿內部淨係夏季開放。
門票資訊： 睇衛兵交接免費，內部參觀要買飛。
建議遊覽時長： 1 小時（衛兵交接） / 2.5 小時（內部參觀）
4. 聖詹姆斯公園 (St. James’s Park)
緊鄰白金漢宮嘅皇家公園，係倫敦市中心一片寧靜嘅綠洲。園中湖泊係觀賞野生鵜鶘嘅絕佳地點，由湖上藍橋遠眺白金漢宮嘅景色極靚。
地址： London SW1A 2BJ
交通： 地鐵 St. James’s Park 站。
開放時間： 每日 5:00 至午夜。
門票資訊： 免費。
建議遊覽時長： 1 小時
🖼️ 倫敦景點規劃 | 文化與博物館之旅
1. 大英博物館 (British Museum)
世界三大博物館之一，館藏超過 800 萬件，橫跨人類文明 200 萬年歷史。鎮館之寶包括羅塞塔石碑、帕德嫩神廟石雕同埃及木乃伊，絕對係倫敦必去景點。
地址： Great Russell St, London WC1B 3DG
交通： 地鐵 Tottenham Court Road 站或 Holborn 站。
開放時間： 每日 10:00-17:00（週五延長）。
門票資訊： 免費入場，部分特展要收費。
建議遊覽時長： 3-4 小時（重點參觀）
2. 國家美術館 (National Gallery)
坐落喺特拉法加廣場，收藏咗由 13 世紀到 20 世紀初嘅歐洲繪畫精品，包括梵高嘅《向日葵》、達文西嘅《岩間聖母》呢啲不朽名作。
地址： Trafalgar Square, London WC2N 5DN
交通： 地鐵 Charing Cross 站。
開放時間： 每日 10:00-18:00（週五延長）。
門票資訊： 免費入場。
建議遊覽時長： 2-3 小時
3. V&A 博物館 (Victoria and Albert Museum)
全球領先嘅藝術與設計博物館，館藏涵蓋時裝、珠寶、攝影、雕塑等多個領域。佢嘅時尚展覽尤其出色，係設計同時尚愛好者嘅朝聖地。
地址： Cromwell Rd, London SW7 2RL
交通： 地鐵 South Kensington 站。
開放時間： 每日 10:00-17:45（週五延長）。
門票資訊： 免費入場，部分特展要收費。
建議遊覽時長： 2-3 小時
4. 自然歷史博物館 (Natural History Museum)
宏偉嘅哥德式復興建築本身就係一件藝術品。館內巨大嘅藍鯨骨架同栩栩如生嘅恐龍標本，令大人同細路仔都為之讚嘆。
地址： Cromwell Rd, London SW7 5BD
交通： 地鐵 South Kensington 站。
開放時間： 每日 10:00-17:50。
門票資訊： 免費入場，建議提前預約免費門票。
建議遊覽時長： 2-3 小時
🏙️ 倫敦景點規劃 | 現代地標與觀景台
1. 倫敦眼 (London Eye)
泰晤士河南岸嘅巨型觀景摩天輪，坐一圈約 30 分鐘，可以將國會大廈、大笨鐘呢啲倫敦標誌性建築盡收眼底。黃昏時分景色尤其壯觀。
地址： Riverside Building, County Hall, London SE1 7PB
交通： 地鐵 Waterloo 站。
開放時間： 每日開放，時間因季節而異。
門票資訊： 成人票價約 £30 起，強烈建議喺 Trip.com 預訂快速通道門票，慳番好多排隊時間。
建議遊覽時長： 1-1.5 小時（含排隊時間）
2. 碎片大廈 (The Shard)
西歐最高嘅建築，佢頂層嘅「The View from The Shard」觀景台提供無可匹敵嘅 360 度倫敦全景。
地址： 32 London Bridge St, London SE1 9SG
交通： 地鐵 London Bridge 站。
開放時間： 每日開放，具體時間請查官網。
門票資訊： 票價約 £32 起，建議提前預訂。
建議遊覽時長： 1-1.5 小時
3. 聖保羅大教堂 (St. Paul’s Cathedral)
巴洛克風格嘅宏偉教堂，係戴安娜王妃同查理斯王子舉行婚禮嘅地點。攀登 528 級階梯上圓頂，可以飽覽倫敦市中心 360 度嘅壯麗景觀，係影相愛好者嘅最愛。
地址： St. Paul’s Churchyard, London EC4M 8AD
交通： 地鐵 St. Paul’s 站。
開放時間： 週一至週六 08:30–16:30 開放觀光，週日係禮拜日。
門票資訊： 成人票價約 £25，建議網上預訂。
建議遊覽時長： 2 小時
🏰 倫敦景點規劃 | 歷史古跡
1. 倫敦塔 (Tower of London)
呢座中世紀堡壘曾經係皇宮、監獄同刑場，充滿咗傳奇同血腥嘅歷史故事。必睇嘅係收藏住王室權杖同皇冠嘅皇家珠寶館，以及守護住王國嘅渡鴉傳說。
地址： London EC3N 4AB
交通： 地鐵 Tower Hill 站。
開放時間： 每日開放(09:00–16:30)，建議朝早開門即刻去避開人潮。
門票資訊： 成人票價約 £34，包含喺 London Pass 內。
建議遊覽時長： 3-4 小時
2. 倫敦塔橋 (Tower Bridge)
倫敦另一座地標，藍白相間嘅開合式橋樑。遊客可以行過上層嘅高空玻璃走廊，由獨特角度欣賞泰晤士河景色，仲可以參觀維多利亞時代嘅引擎室。
地址： Tower Bridge Rd, London SE1 2UP
交通： 地鐵 Tower Hill 站或 London Bridge 站。
開放時間： 09:30–18:00
門票資訊： 橋面行路免費，參觀玻璃走廊同引擎室要買飛（約 £12.30）。
建議遊覽時長： 1 小時
3. 格林威治皇家天文台 (Royal Observatory Greenwich)
企喺橫跨東西半球嘅本初子午線上面，兩隻腳各踏一個半球，係呢度嘅經典體驗。仲可以喺呢度俯瞰格林威治公園、金融區金絲雀碼頭嘅壯麗天際線。
地址： Blackheath Ave, London SE10 8XJ
交通： DLR 輕軌去 Cutty Sark 站，或者搭泰晤士河遊船。
開放時間： 每日 10:00-17:00。
門票資訊： 成人票價約 £20。
建議遊覽時長： 1.5-2 小時
倫敦景點規劃 | 購物與美食熱點
科文特花園 (Covent Garden): 充滿活力嘅區域，蘋果市集嘅手工藝品、街頭藝人嘅精彩表演、周邊嘅劇院同特色餐廳，令佢成為消磨下午時光嘅絕佳去處。
牛津街與攝政街 (Oxford Street & Regent Street): 倫敦最繁忙嘅購物大道，匯集咗各大高街品牌、百貨公司（例如 Selfridges）同旗艦店。攝政街優雅嘅弧形街道更係打卡熱點。
卡納比街 (Carnaby Street) 與蘇豪區 (Soho): 潮流青年聚集地，周圍都係獨立設計師小店、潮牌同風格各異嘅餐廳酒吧，展現倫敦前衛多元嘅一面。
倫敦中國城 (Chinatown): 喺蘇豪區旁邊，係搵正宗中餐、港式燒味同珍珠奶茶嘅慰藉之地。
📅 倫敦自由行幾天？天數專屬行程規劃
究竟倫敦自由行幾天先至夠？以下提供唔同天數嘅行程建議，幫你規劃最適合嘅倫敦自由行景點路線。
倫敦自由行 3 天：精華打卡速遊
此行程適合初次到訪、時間緊湊嘅旅客，專注喺核心景點。
Day 1: 西敏寺區深度遊
上午： 預訂早上的門票入西敏寺，感受皇家氣派。隨後步行去國會大廈同大笨鐘影相留念。
中午/下午： 喺聖詹姆斯公園稍作休息。前往白金漢宮觀看衛兵交接（需確認當日時間表），若喺夏季可預約入內參觀。
傍晚： 預約黃昏時段登上倫敦眼，欣賞泰晤士河日落美景，之後沿南岸漫步。
Day 2: 博物館與購物日
上午： 直奔大英博物館，集中火力參觀埃及館（木乃伊）同羅塞塔石碑。
下午： 前往特拉法加廣場，餵飼鴿子，然後進入國家美術館欣賞世界名畫。
傍晚： 到柯芬園感受熱鬧氣氛，穿梭至萊斯特廣場，並喺蘇豪區揀一家特色餐廳享用晚餐。
Day 3: 東倫敦歷史探索
上午： 務必喺開門前（約 8:30）抵達倫敦塔，以避開人潮，優先參觀皇家珠寶館。之後步行至塔橋，體驗高空玻璃走廊。
下午： 參觀聖保羅大教堂，挑戰登頂，換個角度欣賞倫敦。經由千禧橋步行至泰特現代美術館。
傍晚： 前往波羅市集 (Borough Market) 進行美食探索（注意：市集平日下午比較早關門，請預先查詢開放時間）。
倫敦自由行5天：深度體驗版
喺 3 日遊嘅基礎上，增加更多文化同休閒體驗。
Day 1-3: 可參考以上3日遊行程。
Day 4: 貴族生活與藝術薰陶
上午：參觀黛安娜王妃故居 肯辛頓宮 (Kensington Palace)。
中午：在廣闊的 海德公園 (Hyde Park) 散步或野餐。
下午：前往南肯辛頓區的 V&A博物館，沉浸在時尚與設計的世界，之後在附近體驗一次正宗的 英式下午茶。
Day 5: 橫跨東西半球的一日
全日安排 格林威治一日遊。參觀 皇家天文台，腳踏本初子午線。參觀古老的 卡蒂薩克號 (Cutty Sark) 帆船。
下午可選擇乘坐泰晤士河遊船返回市中心，從水上欣賞兩岸風光。
倫敦自由行7-10天：完全沉浸之旅
如果你有充裕時間，可以更深入地探索倫敦同周邊地區，體驗倫敦自由行 10 天嘅魅力。
Day 1-5: 可參考以上5日遊行程。
Day 6-7: 倫敦近郊一日遊（任選其一）
溫莎城堡 + 伊頓公學： 參觀女王最愛的居所溫莎城堡，再到對岸探訪頂尖學府伊頓公學。
劍橋或牛津大學城： 感受學術氣息，體驗撐篙遊船的樂趣。
可在Trip.com上預訂包含交通和門票的一日遊行程，省心方便。
Day 8: 西區音樂劇之夜
白天可安排輕鬆的購物行程或探索諾丁山 (Notting Hill) 的彩色房子。
傍晚：提前預訂一場經典的西區音樂劇，如《歌劇魅影》、《獅子王》或《Mamma Mia!》，享受世界頂級的視聽盛宴。
Day 9: 東區潮流探索
前往東倫敦的 肖迪奇 (Shoreditch)，欣賞滿街的塗鴉藝術。
到訪週日最熱鬧的 布里克巷市集 (Brick Lane Market)，品嚐各國美食，淘復古舊物。
Day 10: 主題深度遊
球迷之選： 參觀溫布利球場 (Wembley) 或阿仙奴/車路士等球會主場。
哈迷之選： 安排一整天前往 華納兄弟哈利波特影城。 注意： 門票極為搶手，必須提前數月甚至半年在官網預訂！
💰 倫敦自由行 | 預算與花費
倫敦嘅消費水平比較高，但豐儉由人，可以按自己需要調整。以下係唔同遊玩天數嘅預算參考，唔包來回機票：
3 天
經濟型預算：HK$3,500 - HK$5,000
舒適型預算：HK$6,000 - HK$8,000
5 天
經濟型預算：HK$6,000 - HK$8,500
舒適型預算：HK$10,000 - HK$14,000
7 天
經濟型預算：HK$8,500 - HK$12,000
舒適型預算：HK$14,000 - HK$20,000
10 天
經濟型預算：HK$12,000 - HK$17,000
舒適型預算：HK$20,000 - HK$28,000+
費用細項（每日預計）：
住宿：每日預計，青年旅舍約 HK$400，中價酒店約 HK$1,500+。
交通：每日交通費上限約 HK$85，記得善用 Contactless 支付。
飲食：每日預計，簡餐約 HK$300，餐廳約 HK$800+。
門票：主要收費景點門票比較貴，建議預留 HK$1,000 - HK$2,000 喺呢方面。
🏨 倫敦自由行 | 住宿區域選擇
揀啱合適嘅住宿區域對行程方便性至關重要，建議揀喺 Zone 1-2 嘅區域。
👉酒店 8% 折扣: 下載 Trip.com App，新用戶首次預訂享至多 8% 優惠
即日起至售完為止，透過、網頁和應用程式註冊成為會員，即可享有高達 8% 的折扣，請點擊此處查看更多！
國王十字/聖潘克拉斯 (King’s Cross/St. Pancras): 交通樞紐，擁有多條地鐵線及前往歐洲之星的火車站，往返機場和各景點極為方便，酒店選擇多樣。
帕丁頓 (Paddington): 機場快線終點站，適合晚機抵達或早機離開的旅客。周邊環境寧靜，多為中價位酒店。
西敏/維多利亞 (Westminster/Victoria): 位於政治心臟地帶，步行可達多個核心景點，但酒店價格偏高。
蘇豪/柯芬園 (Soho/Covent Garden): 位於市中心，夜生活豐富，餐飲購物選擇極多，但環境較嘈雜，適合喜歡熱鬧的年輕人。
南肯辛頓 (South Kensington): 博物館區，文化氣息濃厚，環境優雅安全，但距離市中心稍遠。
仕驊廷三碼頭酒店公寓
用戶評分: 9.4/10.0
每次來倫敦，衹選擇住在仕驊廷酒店公寓，地理位置絕佳，出行便利，出門樓下有船碼頭，各種美食和出行選擇，步行去地鐵站10分鐘左右，河對岸的倫敦橋火車站步行15分鐘左右，泰特美術館，莎士比亞劇場，博羅美食市場步行均在15-30分鐘之內，房間寬敞明亮，廚具充足，能自己做飯，能看到泰晤士河，酒店人員熱情有禮貌！出行的最佳選擇
倫敦O2洲際酒店
用戶評分: 9.1/10.0
洲際酒店是國際知名品牌，服務優良，今次入住遇到非常好的職員，我是**IHG會員，幾年前入會，自己都忘記了，入住後才想起，回前台問了可否提升房間，結果幇忙提升了房廳套房，真的十分驚喜呢。今次入住為了看周深演唱會，雖然周深因生病取消了演唱會，但他的真摯誠懇態度感動了在場的每一位觀眾。我和家人為了他到倫敦，也見面了，完滿了。這是一次倫敦美妙之旅，也順道探望倫敦的友人。
倫敦碎片大廈香格里拉大酒店
用戶評分: 9.2/10.0
很多老員工都不在這家酒店工作了，服務質量下滑很多，除了景觀真的毫無任何優點，趕緊換成其他酒店品牌吧，香格里拉畢竟衹是香格里拉，服務理念和品牌定位衹能是豪華，但是卻佔據地標建築之中，很的很不值
希爾頓倫敦奧林匹亞酒店
用戶評分: 8.4/10.0
乾淨、衞生。 説我在意￼的亮點：1、有可以打開的窗户。雖然不能打開太大，但是可以呼吸新鮮空氣對我來説太重要了。倫敦很多酒店是中央空調、窗户完全密閉，看着就讓人窒息。 2、除了靠牆的固定桌子，還有一張可以移動小桌和兩把椅子。讓喜歡美食的人，可以慢慢品，這個配置很貼心。 3、浴簾是有弧度的，這樣洗澡空間加大不少，貼心設計啊。 4、除了提供衞生紙，還有面巾紙。國人確實需要。 總之，除了酒店服務好、標準化程度高，還處處體現以人為本的動腦用心設計。
🍴 倫敦自由行 | 美食與購物地圖
1. 必吃美食清單
英式下午茶 (Afternoon Tea): 精緻嘅三層架，包括三文治、鬆餅(Scone)配凝脂奶油同果醬，以及各式甜點，係必試嘅優雅體驗。
炸魚薯條 (Fish & Chips): 英國國菜，揀專門店嘅出品通常比酒吧嘅更地道。
週日烤肉 (Sunday Roast): 英國家庭嘅週日傳統，包括烤肉（牛、雞或羊）、烤馬鈴薯、約克郡布甸同蔬菜，淋上肉汁，份量好足。
英式早餐 (Full English Breakfast): 包括煙肉、香腸、焗豆、雞蛋、烤番茄、蘑菇同多士，係開啟一日嘅能量來源。
2. 購物天堂指南
頂級百貨： 哈洛德 (Harrods)、利伯提 (Liberty)、塞爾福里奇 (Selfridges)，唔單止係購物場所，佢哋嘅建築同內部裝潢本身都值得參觀。
平價時尚： 除咗牛津街，Primark 係買平價服飾同紀念品嘅熱門地點。
特色市集： 除咗波羅市集，諾丁山嘅 Portobello Market（週六最熱鬧）同肯頓市集 (Camden Market) 都極具特色。
必買伴手禮：
茶葉： Whittard of Chelsea, Fortnum & Mason。
餅乾： Fortnum & Mason 嘅曲奇、Marks & Spencer 嘅各式餅乾。
奢侈品 Outlet： 可以安排一日去 Bicester Village Outlet，搜羅折扣名牌。
3. 購物與退稅
2025 年退稅政策： 請注意，自脫歐之後，英國已經取消海外遊客喺市區購物後喺機場申請退稅嘅政策（VAT Retail Export Scheme）。即係話，喺倫敦市內商店買嘅商品唔可以辦理退稅。
機場免稅： 你依然可以喺離開英國嗰陣，喺機場嘅離境區域買免稅商品。但建議比對市區價格，唔係所有商品喺機場都更平。
最新資訊： 英國稅務政策可能隨時變更，建議出發前查閱英國政府官網 (GOV.UK) 嘅最新指引。
倫敦係一座蘊藏無限可能嘅城市，既有厚重嘅歷史底蘊，亦有前衛嘅現代脈搏。呢份攻略希望能為你嘅 2025 倫敦自由行提供最實用嘅指引。由預訂第一張機票開始，到踏上本初子午線，再到品嚐第一啖英式下午茶，願你嘅每一步都充滿驚喜。立即打開 Trip.com，開始規劃你嘅夢想英倫之旅啦！
