倫敦酒店｜每晚$309起入住市中心全球最大膠囊旅館！二級保護建築改建、1分鐘到地鐡站

倫敦酒店價格一向令旅客卻步，市中心住宿更是所費不菲。今年10月開幕的Zedwell Capsule Hotel Piccadilly Circus帶來突破性選擇，這間被譽為全球最大膠囊旅館座落於Piccadilly Circus地鐵站旁，距離站口僅需步行一分鐘。將近千膠囊分布於五層樓，每晚最低30英磅起（約309港元起）便可入住倫敦最繁華地段。對於預算有限但追求方便的旅客而言，是相當具吸引力的選擇。

旅館座落於繁忙的Piccadilly Circus，百年建築英王閣保留原有外牆，與周圍維多利亞建築群融為一體。（IG@zedwellhotels）

歷史建築變身膠囊旅館

這間膠囊旅館選址在二級保護建築 London Pavilion 倫敦館，1859年最初作為音樂廳使用，其後改建為電影院，1986年成為Trocadero購物娛樂中心一部分。旅館表示，希望在這個歷史地標內創造一個容易負擔、可持續的住宿體驗。

酒店採用「舊建築活化」方式，保留原有建築結構與歷史細節，再以現代設計手法改造內部空間。五層樓分布約1,000個獨立睡眠艙，設計延續品牌「繭居」風格，每個膠囊使用橡木飾面打造，溫潤色調配合柔和燈光，刻意不設窗戶隔絕街外噪音。床墊選用英國Hypnos出品，配備埃及棉床單，加上智慧溫控與空氣淨化系統，關閉艙門即成為完全寧靜的私人空間。

Zedwell Capsule Hotel Piccadilly Circus

房價：每晚約30英磅起（約309港元起）

除了單人膠囊，酒店亦設有4人及8人房間，採用上下舖形式善用空間。女性專屬樓層確保安全感，預訂時可選擇樓層及上下舖位置。公共浴室每間淋浴間都設有獨立更衣空間，保障私隱。酒店設有共享工作區，但不提供早餐或客房送餐服務，毛巾與掛鎖需要另外租用。

酒店大堂採用深色調設計，簡約現代感十足，自助check-in櫃檯減少等候時間。（官方圖片）

走廊兩旁整齊排列的膠囊睡眠艙，黑色外殼設計有如太空艙，每個艙門都可以完全關閉確保私隱。（IG@zedwellhotels）

旅館選用英國Hypnos床墊配埃及棉床單，睡眠質素有保證。（IG@zedwellhotels）

公共浴室採用白色瓷磚，每個淋浴間都有獨立更衣區，確保使用者私隱。（官方圖片）

4人房配置上下舖設計實用，每個床位都有獨立照明與儲物空間。（IG@zedwellhotels）

一分鐘到地鐵站 十分鐘到中國城

旅館的地理位置極具優勢。酒店位於Piccadilly Circus地鐵站出口旁，步行一分鐘即達，此站為Piccadilly與Bakerloo兩條線交匯點，交通四通八達。向東步行5至10分鐘可達中國城及Covent Garden，向西則是牛津街購物區，向南過街即為Leicester Square劇院區。

主要景點均在步行20分鐘範圍內，包括大英博物館、國家美術館、白金漢宮及海德公園。酒店位於West End核心地帶，周圍餐廳、酒吧、劇院林立，晚上觀賞音樂劇後步行返回酒店不超過10分鐘。這種地理優勢在倫敦其他平價住宿難以找到。

Leicester Square劇院區近在咫尺，觀賞音樂劇均在步行距離內。（官方圖片）

酒店提供網上自助check-in服務，可提早一日辦理，節省排隊時間。隨著更多樓層陸續開放，酒店規模將持續擴大。對於希望體驗倫敦生活而預算有限的旅客，Zedwell膠囊酒店確實改變了遊戲規則，以青年旅舍的價格，入住倫敦最繁華地段，同時享有私人空間與質素保證。

步行5-10分鐘到達中國城牌樓，品嚐正宗中菜或購買亞洲食材都十分方便。（Getty Images）

旅館就在地鐵站隔離，非常方便。（官方圖片）

Zedwell Capsule Hotel Piccadilly Circus

地址：The Pavilion, Great Windmill St, Piccadilly Circus, London W1J 0DA （地圖 ）

交通：Piccadilly Circus地鐡站，步行約1分鐘

價錢：約30英磅起（約309港元起）

網址：按這裏

