倫敦FTSE 100指數首破萬點 英美降息帶動創新高

羅子溢爭視帝 提起太太楊茜堯即眼濕濕
尖沙咀甜品店見巨鼠 店員竟回應「新養一齊倒數」 店方致歉
社交平台有網民表示，除夕夜倒數前到尖沙咀一間甜品店用餐時，發現一隻巨型老鼠在收銀位置上方的燈架，惟店員竟開玩笑說「我哋新養㗎，今日一齊嚟倒數」。食客批評店員沒致歉之餘，「仲好似好得意咁係度講笑，一句唔好意思都無」，店方及後發聲明表示歉意，亦向涉事員工作出警告，不排除會作出適當處罰。am730 ・ 7 小時前
Bob林盛斌17歲大女低胸裙晒事業線去party 親回報導「唔係好deep」
「娛圈多仔公」林盛斌（Bob)同太太育有三女一子，大女林霏兒(Faye）已經步入17歲之齡，同唔少少女一樣開始識打扮Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
銅鑼灣美籍女子涉竊行李箱 店主街頭制服 大叫「嚟香港偷嘢，仲打我！」(有片)
新年首日，銅鑼灣鬧市發生襲擊及盜竊事件。警方於周四(1日)下午3時34分接獲途人報案，指渣甸坊3號蓮福商業大廈外有本地女子與外籍女子激烈爭執並大打出手。警員迅速到場調查，警方到場後以涉嫌「店舖盜竊」及「普通襲擊」拘捕該名53歲美國籍女子。案件正進一步調查中。 店主截停遭反抗受傷 有消息指，銅鑼灣恩平中心一間am730 ・ 21 小時前
日本製造拚命撤離中國？真相遠比想像複雜
當中山佳能工廠關閉的消息傳來時，無數人感慨「一代人的青春結束了」。這家曾被視為「金飯碗」的工廠，高峰期員工過萬，2022 年工業產值近 32 億元 (人民幣，下同)。如今，隨著最高補償 2.5N+1 的遣散方案落實，有員工曬出 40 萬元離職金，宣告了一個時代的終結。鉅亨網 ・ 1 天前
【UNIQLO】春裝推介 今期限定優惠低至 $59（即日起至08/01）
Uniqlo今期限定優惠春裝推介，有超人氣Uniqlo U 聯乘系列T恤、一家大細嘅PUFFTECH 、HEATTECH、男女都啱著嘅長褲，種類超齊全！喺網店落單揀埋門店自取，當日下午 1 時前落單，最快即日晚上7時後可到店取貨！YAHOO著數 ・ 3 小時前
宏福苑五級火︱喪妻居民領賠償須待遺產承辦 部門審批逾月未果：講就天下無敵︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑大火至今已個多月，有居民開始尋覓新居所、領取不同援助金以開展新生活。但有居民向《Yahoo新聞》指，其妻子於大火中罹難，由於居所為妻子名下，需要法庭批出遺產承辦證明，才可處理有關單位不同的保險賠償及津貼項目，但苦等逾月仍未獲批。《Yahoo新聞》正向法援署查詢。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
「千年一遇美少女」橋本環奈元旦發財運！玩日版《百萬富翁》爽贏1000萬日圓
被封為日本「千年一遇美少女」的國民女星橋本環奈，在2026元旦即財運爆燈！她參加富士電視台復活的益智問答遊戲節目《猜謎$百萬富翁》（クイズ＄ミリオネア）成大贏家Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
太太57歲喜得麟兒 古巨基曾摸頂入市後轉趨保守 西半山3000呎豪宅以租代買
古巨基公布再做爸爸，57歲太太誕下麟兒。回顧其多年物業投資經歷，曾於樓市高位入市蝕讓後轉趨保守，自住西半山3000呎豪宅以租代買，以穩健為先。Yahoo 地產 ・ 11 小時前
「御用丫鬟」陳思齊自嘲係大齡剩女 求姻緣公開擇偶條件惹熱議
陳思齊2020年參加香港小姐競選入行，加入TVB後參演多套古裝劇，由於多被安排扮演丫鬟及婢女角色，因而成為「御用丫鬟」。2013年，陳思齊約滿TVB離巢，於近年表示自己有年齡焦慮，直言年紀漸大，再冇角色適合自己，決定離開娛樂圈，轉型成音樂治療及香薰按摩師，又擺攤賣雞腳，加入前TVB小生蔡淇俊直播團隊。感情狀況方面，陳思齊感情生活一直空白，曾自嘲係擺到過晒期嘅大齡剩女，又坦言自己想嫁個有錢人，而且越有錢越好。近日，陳思齊於社交平台分享北上拜神求姻緣嘅影片，以及公開擇偶條件；不過，其擇偶條件惹唔少網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
魏浚笙得女友芙蓮Evelyn助攻 長跑十年 愛得專一 成叱咤大贏家
《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2025》所有獎項於昨晚已經塵埃落定，台上亦製造出好多令人難忘的時刻，不過要數最難忘嘅，當然唔少得Jeffrey魏浚笙向拍拖10年的女友兼經理人Evelyn所講的愛的宣言，直白示愛場面，絕對震撼全場。Yahoo 娛樂圈 ・ 24 分鐘前
周街貼「JACE憑咩開紅館」！陳凱詠被質疑谷飛 斗膽問蔡依林借蛇
【on.cc東網專訊】歌手陳凱詠（JACE）於2023年約滿環球後，成為獨立歌手，而她將於今年2月18、19日在紅館處女開唱，門票原定於去年11月28日公開發售，因應大埔宏福苑火災，延至上月19日開售。門票開售近兩星期，有網民指陳凱詠演唱會門票滯銷，雖未知是否與東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
「公屋妹」買舊樓翻新 賺首桶金
洋名Carol的周佩賢，過去曾接受傳媒訪問講述身世及發跡經歷。她2004年畢業於香港大學土木工程系，其後留學英國取得金融碩士學位，2012年創立樂風集團（Lofter Group ），初期公司專注於工廈翻新及拆售，後來轉戰市區收購及重建。信報財經新聞 ・ 16 小時前
觀濱少女被掌摑飛踢疑遭暴力欺凌 近百青年圍觀兼拍片起哄 (多圖)
除夕夜不少市民相約三五知己外出慶祝，喜迎新一年來臨。近年成為「Gen Z聖地」、俗稱為「觀濱」的觀塘海濱公園，甫踏入2026年便上演懷疑少女暴力欺凌另一少女的場面。網上流傳多條影片，顯示一名身穿露肩白色毛衣和短裙的少女，眾目睽睽下以粗口怒罵、掌摑和飛踢另一名同樣穿白色衣服和短裙的少女。圍觀者除在掌摑一刻起哄，亦紛紛取起am730 ・ 1 天前
匯豐調查：中產流動資產門檻升至835萬 退休目標被動收入每月4.9萬
最新「匯豐富裕人士年度報告」顯示香港百萬富翁通常在39歲前晉升為千萬富翁，平均僅需約8年便能將資產由100萬港元提升至1000萬港元。值得留意的是,受訪者中每13人即有1人持有至少1000萬港元流動資產,突顯香港高端客戶群的財富實力。infocast ・ 9 小時前
「旅行神鞋」好著波鞋推薦大賽Threads熱討：Onitsuka Tiger、Hoka、Nike哪對實力派鞋子上榜？
Threads 脆友舉辦「旅行神鞋」大賽，這四款超好著波鞋日行兩萬步也不累！每次去旅行也如「萬里長征」，一對好著的波鞋就是最佳神隊友，網友評選 Onisuka Tiger、Asics、Nike 的人氣波鞋性價比好又好著，一起來看看是哪幾款實力派波鞋吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
天水圍眼鏡舖男女職員遭割頸昏迷 男職員被捕 疑涉感情糾紛
【on.cc東網專訊】周三(去年12月31日)天水圍眼鏡舖男女職員遭割頸昏迷，警員經進一步調查，相信有人向女同事施襲後，再割頸自殘，事件估計涉及感情糾紛，並以涉嫌「傷人」拘捕涉案姓黃男職員。至昨日(1月1日)，蘇女仍然危殆，黃男則轉為嚴重，暫未適合錄取口供。on.cc 東網 ・ 7 小時前
《尋秦記》累計票房破2000萬 古天樂率領拍片向觀眾報喜致謝
由古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名主演的電影《尋秦記》於12月31日正式上映，繼港澳首日開畫票房錄得$11,299,366，創下香港電影史上首日最高開畫票房紀錄後Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
周深巡迴演唱會•香港站 | 榮登「啟德倒數第一人」 藉《財神到》送新年祝福 率萬人大合唱高呼幸福
橫跨2025 年12月31日與2026年1月1日的兩場周深「深深的」巡迴演唱會•香港站跨年紀念場，昨晚在在香港啟德體育園圓滿舉行。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
非洲盃全敗出局 加蓬逐Auba出國家隊
【Now Sports】加蓬在非洲盃出局後，該國政府一度發出聲明，宣佈暫停國家隊一切活動，還開除了教練團隊和前鋒奧巴美揚。加蓬在非洲盃小組賽全敗墊底出局，該國體育部長曼布拉發佈官方聲明：「鑒於加蓬在非洲盃上令國民蒙羞的表現，政府決定解散教練組，暫停國家隊參賽資格直至另行通知，並將球員伊奇利文加和奧巴美揚（Pierre-Emerick Aubameyang）排除出國家隊。」不過相關聲明不久後便在平台上下架，有媒體分析，此舉可能是為了避免違反國際足協關於禁止政治干預足球的規定，加蓬足總也尚未確認聲明所說，包括執教了國家隊兩年多的主帥莫尤馬是否已被解僱，以及奧巴美揚的國家隊生涯是否已經結束。奧巴美揚因大腿受傷，缺席了小組最後一場輸給科特迪瓦2:3的比賽，而且未有留守伴隨球隊，而是立即返回所屬球會馬賽療傷。球迷對此感到憤怒，指責這名國家隊隊長缺乏承擔，但他也在網上回覆球迷留言，作出辯駁：「我認為球隊的問題，遠比我個人的問題要嚴重得多。」now.com 體育 ・ 8 小時前
誤指白頭鷹遭風力發電機害死 川普貼以色列照片遭打臉
（法新社華盛頓31日電） 美國總統川普（Donald Trump）年終在社群媒體發文，將一項他長期以來的心頭大患——風力發電機，歸咎於「殺害美國象徵性鳥類白頭海鵰」。法新社查閱該貼文，川普在一張聚焦於風力發電機下方岩地上一隻大鳥的放大照片下寫道：「風車正在殺死我們所有美麗的白頭海鵰！」法新社 ・ 1 天前