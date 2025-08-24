「倫流說理」桌遊首辦高中場 一開放即爆滿

移英潮｜今年首兩季 BNO 簽證申請 5,767 宗
[NOWnews今日新聞] 信義文化基金會攜手中華企業倫理教育協進會近日舉辦「2025《倫流說理》桌遊工作坊-高中生專場」，報名一開放即刻爆滿，吸引近70名學生踴躍參加，反映高中生對倫理議題的高度興趣。這是首次為高中生舉辦的企業倫理桌遊工作坊，象徵企業倫理教育自大專院校與企業界，正式向更年輕的世代延伸。
信義文化基金會執行長楊政學表示，自2021年《倫流說理》推出以來，這套桌遊已在全國大專校院、企業甚至政府機關單位廣泛推廣，累積豐富的應用經驗。本次高中生專場不僅是推廣歷程中的重要里程碑，也展現基金會持續向下延伸倫理教育的決心。他指出，學生的積極投入讓主辦單位深刻體會到「向下扎根」的重要性。
本次活動專為高中生設計，讓學生在課業之外，也能透過兼具趣味與啟發性的桌遊體驗接觸企業倫理議題。課程由兩位講師引導，先帶領學生認識四大倫理哲學學派與道德發展六階段，建立基礎背景後，再進入分組遊玩《倫流說理》。學生們在模擬的商業與社會情境中，做出抉擇、展開討論。許多同學表示，雖然「企業倫理」聽來遙遠，但遊戲中的情境卻與日常息息相關，讓他們在同樣的倫理處境下體驗不同觀點的決策，進一步學會多角度思考。
來自臺北市立大同高中的李博約同學分享，他母親長庚大學教授李怡禎，因參與基金會舉辦的企業倫理教師營，而接觸到這個桌遊課程，因此在看到高中生專場報名資訊後，極力推薦他報名。
「這次活動非常有意義且有幫助。」李博約說，參加工作坊不僅讓他更有勇氣表達想法，也學會在角色扮演中嘗試說服別人。這樣的體驗，讓他覺得討論不再只是理論，而是真實能練習的情境。藉由不同角色扮演，塑造出不同的立場與決策，未來無論是在學校社團活動還是未來職場情境，都能派上用場。
來自建國中學的張雁舒同學表示，他覺得倫理的學習是不侷限於任何年齡層的。雖然人生不同階段面臨的情境有所不同，但倫理、永續與道德都是來自於生活概念，日常生活也會有許多必須權衡的情境，而有更多先備知識的人，能夠更加通透地處理遭遇的困境，將問題拆分解構，找出解決之道。
中華企業倫理教育協進會理事長胡秀華表示，高中階段正是價值觀與世界觀逐漸成形的重要時期，相較於傳統講授，桌遊以遊戲化、互動化的方式，能讓學生在參與過程中自然思考倫理問題，及早培養倫理敏感度與社會責任感。
信義文化基金會執行長楊政學也觀察到，相較於大學生或企業人士，高中生的反應更直接真誠，不會過度迎合社會期待，展現單純卻成熟的思考，他們勇於表達真實感受，而非尋找「標準答案」。他強調，這樣的「種子效應」能引導年輕世代理解倫理的重要性，為未來的公民素養和社會責任奠定基礎。未來基金會將持續規劃更多高中端活動，並透過營隊、教材與案例討論深化校園倫理教育，讓青年能在遊戲與互動中培養獨立思考與價值判斷能力。
