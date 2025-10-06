倫理沙龍線上讀書會 邀大眾從日常學倫理

▲今年「倫理沙龍週五線上讀書會」選書之一《貓哲學》，希望透過貓的眼睛重新看世界，思考牠們帶給人生的啟發。信義文化基金會執行長楊政學養了七隻流浪貓，所以對這本書也特別有感覺。（圖／信義房屋提供）

[NOWnews今日新聞] 在快節奏、資訊爆炸的時代，倫理不再只是抽象概念，而是每個人日常生活與職場抉擇中的必修課。為了拉近與大眾的距離，信義文化基金會攜手中華企業倫理教育協進會推出「倫理沙龍週五線上讀書會」，邀請各界一起從貓的生活哲學讀到王陽明的心學智慧，透過多元選書與交流討論，陪伴大眾在變動世界中釐清價值、認識自我、提升判斷力。

今年讀書會主題為「用閱讀培養思辨力，看清人生的真相與選擇」，特別挑選三本兼具哲學思考與日常實務應用的書籍，分別是《貓哲學：貓與生命意義》、《識透生命真相：從生命本質徹底解套》以及《不迷惘的心：王陽明的五個減法哲學》，並邀請國立雲林科技大學企管系教授兼校務發展中心主任俞慧芸共同擔任領讀人，透過導讀與對談，帶領參與者練習傾聽、表達與思辨。

談到辦理讀書會的初衷，信義文化基金會執行長楊政學表示：「我們希望提供一個平台或空間，讓對倫理哲學有興趣的朋友，每個月都能有固定時段『以書會友』，與作者以及彼此相會。」

為了讓倫理更貼近大眾，這次選書更貼近日常生活。「我們希望藉由多元選書，讓倫理不再遙遠，而是成為生活的一部分。《貓哲學》，希望透過貓的眼睛重新看世界，思考牠們帶給我們的人生啟發。我自己也養了七隻流浪貓，所以對這本書特別有感覺。」楊政學進一步介紹，《識透生命真相》帶領讀者面對內心困境、學習與生命和解；而《不迷惘的心》則透過王陽明的知行合一，啟發現代人在學習與職場中如何將理念化為行動。

參與對象上，除了教師與企業人士外，更開放給一般大眾，期望讓倫理思考成為全民共享的學習資源。楊政學期許，倫理可以生活化，生活可以倫理化，讓倫理真正走進大眾日常，也希望幫助大家深刻認識自己，識透生命真相，所以開放任何有興趣的人參加。這樣的社會化推廣與覆蓋，也能讓倫理教育發揮更大的影響力。更多活動詳情，可洽中華企業倫理與協進會活動報名網頁： https://reurl.cc/pYjNMZ 。



