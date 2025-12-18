假借送貨劫街市檔員，35歲賊涉10宗搶劫盜竊案荃灣落網。

黃大仙警區前日(16日)下午時份接獲一名本地市民報警求助，指較早時分於區內街市一間店舖工作時，有一名本地男子到店購物，其後聲稱因身體狀況欠佳，要求該名店主幫手送貨到新蒲崗一個工廠大廈單位。

當受害人與疑犯到達大廈時，疑犯突然從後搶去受害人背囊。受害人嘗試掙扎，但被疑犯隨手拎起一塊2.5米長的電箱蓋作出指嚇，並要求受害人將其背囊交出。該名受害人在受驚之下，被搶走裝有8,000元現金、銀行卡及其他身份證明文件的背囊。疑犯得手後，隨即經後樓梯到附近路面，乘坐的士逃離現場。案件中，受害人左邊肩膊及左邊膝頭受傷，已即時送院治理及經已出院。

黃大仙警區刑事部隨即進行深入調查及翻查大量閉路電視，成功鎖定一名本地男子。警方亦相信該名男子與較早前發生於元朗及深水埗的2宗搶劫案，發生於天水圍、長沙灣、油麻地及旺角的6宗盜竊案，以及發生於天水圍的一宗不付款而離去案件有關。10宗案件分別發生於上月26日至前日(16日)期間，所涉及的財物包括手袋、銀包、現金、信用卡、以及電話等，價值超過5.1萬元。

向街市店舖及獨行市民落手

警方昨日(17日)在該名疑犯的荃灣住所，以3項搶劫罪、6項盜竊罪及1項不付款已離去罪名將他拘捕，檢取他犯案時所穿的衣著並起回部份失物。該疑犯現正被扣留調查，稍後將會被落案起訴相關罪名。警方表示，疑犯的搶劫手法有明顯部署，例如會選擇在清晨或者深夜時分，到比較寧靜的位置，向單獨外出的市民入手，並從後搶去手袋或背囊。而疑犯的盜竊手法亦目標明確，例如選擇在人流高峰期的街市落手，趁人多聚集時偷取放膠筒或錢箱內的現金，當店主發現時疑犯已經逃去無蹤。

