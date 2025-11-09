假冒官員索取村民資訊 兩男女遭刑拘

【on.cc東網專訊】一對內地男女上周三（5日）自稱官員，前往湖南省益陽市索取村民個人資料，被識破後持刀傷害一人。他們事後同被警方抓獲，正被刑事拘留。

該對男女駕車駛入湖南省益陽市安化縣梅蘭坪村，其中男子自稱是「民政局局長」，要求村民提供貧困戶證明、身份證及銀行卡等個人資訊並拍照，同時發放50元人民幣（約55港元）「補貼」。男子得悉村民察覺異常，甚至準備拔下車匙時，即持刀搶奪，導致一名長者手部受傷。

安化縣委宣傳部公布，該對男女是外地人，冒充民政局局長，非法採集個人訊息，已依法刑事拘留。受傷長者僅表皮割傷，沒有大礙。

