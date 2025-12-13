假冒官員電騙女商人7300萬 涉案女子還押至明年2月25日再訊

【on.cc東網專訊】一名女商人早前疑墮入假冒執法人員電話騙案，合共損失逾7,300萬元，及後一名涉嫌假扮內地執法人員向事主收錢的22歲女公關被捕。該名女公關暫被控一項「以欺騙手段取得財產」罪，案件今（13日）在西九龍裁判法院首度提堂。裁判官應控方申請，將案件押後至明年2月25日再訊，以待進一步調查，並下令被告還押候訊。

被告廖綺婷、22歲，報稱公關人員。控罪指稱，被告在今年8月15日與12月10日之間，在深水埗達之路11號達之苑外，以欺騙手段指示王姓女事主支付73,715,123港元，意圖永久剝奪她的財產。

控方申請讓被告暫時毋須答辯，及將案件押後至明年2月25日再訊，以待執法人員進一步調查，並反對被告保釋候訊。辯方不反對押後，並有保釋申請。裁判官最終應控方申請，把案件押後至明年2月25日再訊，並下令被告還押候訊。被告保留每8日提出保釋覆核的權利，法庭將於下周五（19日）處理其保釋覆核申請。

