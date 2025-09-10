假冒新聞單位 網信辦處置多個社交平台帳號

【on.cc東網專訊】國家網信辦持續加強互聯網新聞信息服務管理，規範網上新聞傳播秩序，處置一批假冒仿冒新聞單位、違規開展新聞採編、冒用新聞欄目照片及發布虛假不實信息的社交平台帳號。

通報指，分布在新浪微博、微信視頻號、百度百家號及今日頭條號等逾1,200多個帳號，在名稱、頭像、簡介等使用與新聞單位相同或相似內容，違規發布新聞信息，已依法依約關閉或禁言。某文化傳媒有限公司未取得互聯網新聞信息服務許可，以「通訊員」、「記者」名義採訪報道，違規開展互聯網新聞信息採編發布服務，已依法依約關閉。

微信公眾號內有20多個帳號長期發布有關社會突發事件的「標題黨」文章，在文中冒用央視「新聞聯播」、「新聞直播間」等欄目主持人照片，混淆公眾視聽，擾亂網上傳播秩序，相關賬號已依法依約關閉。另有46個公眾帳號使用「標題黨」、誇張詞匯發布涉企虛假不實新聞，集納企業負面信息，惡意詆毀抹黑企業，干擾企業正常生產經營，已依法依約禁言。

