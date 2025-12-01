騙徒自稱大埔災民尋死求借錢 記者聯絡捐款者查證踢爆大話
假冒社福機構訛稱籌款呃善款及個人資料 私隱署籲市民提高警覺
【on.cc東網專訊】個人資料私隱專員公署留意到有騙徒利用大埔火災，假扮義工使用虛假的「大埔宏福苑災民登記表」，意圖騙取災民的個人資料，包括中英文姓名、香港身份證號碼、電話號碼，以及銀行及信用卡資料，包括戶口號碼、信用卡號碼、提款卡號碼及驗證碼等。
另外，有市民亦收到假冒社福機構的籌款釣魚短訊，訛稱為大埔火災的災民籌款，誘使市民點擊短訊內的超連結進入虛假籌款網站，以騙取善款。
公署強烈譴責有騙徒利用災情行騙，提醒災民及公眾必須保持警惕，查證相關災民登記表的真偽，切勿提供任何銀行戶口密碼或驗證碼，並可透過「一戶一社工」申請相關資助。市民若接獲懷疑詐騙短訊或來電，應先查證對方或相關機構的真偽。若市民希望向災民捐款，應透過官方提供的銀行戶口作出捐款。
私隱專員公署建議，提供個人資料前應「停一停、諗一諗」，切勿隨意點擊或掃描可疑的超連結及二維碼，也不要登入任何可疑網站；核實發送短訊人士的身份：即使對方可於短訊中提供你的個人資料，若懷疑對方身份，應先以其他聯絡方式查證對方或有關機構的真偽；保護戶口資料：切勿向任何人透露銀行戶口驗證碼、密碼及信用卡安全碼，如有懷疑，立即更換網上銀行的密碼，並啟用帳戶登入雙重認證功能；留意相關機構公布的防騙資訊，並向身邊親友分享與騙案有關的資訊，以加強防騙意識。
市民若接獲懷疑詐騙短訊或來電，可向私隱專員公署作出查詢或投訴。市民若發現其個人資料被盜用並涉及刑事罪行，亦應盡快報案。如有懷疑，可透過「防騙視伏器」搜尋可疑的電話號碼、電郵地址、網址等。
