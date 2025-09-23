假日出遊醣分易失控？拆解3大中伏位 旅行時的「穩醣救星」你要知！

香港人常說「退而不休」，許多老友記退休後都喜歡去旅行、嘆世界！不過糖友們面對琳瑯滿目的美食，「眼看口勿吃」的確不易，稍有不慎「破戒」，醣分指數瞬間飆升！加上舟車勞頓、無注重健康飲食，隨時樂活變「攞命」？想玩得盡興又食得安心，即看下文教大家如何避開控醣陷阱﹐簡單一招輕鬆穩醣！

旅行中伏位？！以下控醣陷阱一定要識避：

1. 邪惡美食當前，難以抗拒？

旅行期間，面對各式各樣的美食轟炸，例如韓國燒肉、台灣夜市、日式火鍋等，餐餐多肉少菜，部分更多油多鹽多醬汁！雖然明知是飲食地雷，但仍然難以抵擋誘惑，而且旅行頻繁行走

，特別容易肚餓或「口痕」，一時失控，醣分指數直衝天際線！建議糖友們盡量選擇低GI（升糖指數）食物及控制份量，例如主食可選糙米或全麥麵包，蔬果中選番茄、青瓜或莓類，蛋白質則選雞蛋、去皮雞胸肉或豆腐。即使進食較高GI的食物，記得好好控制份量，例如將一碗白飯減至１／２或３／４碗，少吃多滋味，識得揀就不怕超標，去旅行都可以食得開心！

2. 旅行期間作息大亂？

旅行模式一開，行程滿滿，加上每日舟車勞頓， 搭車、搭船再搭飛機，長途跋涉令人筋疲力盡。正常作息受影響，導致進食時間不規律，容易造成醣分指數大升大跌！除了盡量保持正常的用餐時間，糖友們還可以提前準備一些控醣零食或營養飲品，輕鬆控醣之餘，還能隨時補充營養及保持飽肚感，避免肚餓見頭暈。

3. 健康飲食選擇少？

在旅途中，健康餐食的選擇常常受到限制，尤其是在某些地區，當地特產和街頭小食可能偏重口味，不符合控醣需要。令到糖友們在用餐時面臨更大的挑戰，導致指數波動忽高忽低！其實市面上有專為糖友而設的營養品，兼顧穩醣和全面均衡營養需要，若含有肌醇則能更有效控醣。只需簡單沖調或加入其他食物中，即可作為代餐，減少尋找健康餐的煩惱，不失為旅行期間控糖的好選擇！

雅培怡保康 ® 隨時隨地指數乖乖聽話！

想旅行時輕鬆控醣其實不難，行李隨身攜帶控醣人士專用營養品，提供方便的健康飲食選擇。即使在旅途中感到飢餓，也能作營養代餐，避免在美食面前輕易妥協。市面上的控醣營養補充品，應如何挑選？各位糖友在選擇控醣營養品的時候應留意以下數點：

✔️含有穩醣營養素 -肌醇（即維他命B8），肌醇配方能夠提升身體對控醣的敏感度，雖然人體可以自行製造，但糖友未必能夠製造足夠分量

✔️低糖、低升糖，低升糖食物有效控制血糖升幅，較適合控醣人士

✔️有品質保證，特別是有臨床醫學實證

✔️穩醣同時提供全面均衡營養

「旅行時最怕突然肚餓，一不小心就破戒？」全新升級的雅培怡保康®正是你旅行時的「穩醣救星」！它不僅能幫你輕鬆穩醣，更提供長達提供長達4小時的飽肚感◆，讓你告別旅途中的「口痕」危機。

作為全球及全港銷量No.1的穩醣營養品▹⁺⁺，怡保康®適合關注血糖的人士服用，更經臨床醫學實證，1日即見效*，4星期全效穩醣**。其獨有升級「醣穩妥」組合^^，由嚴選低升糖指數成分組成，並特別添加4倍肌醇***，有效減慢消化及吸收，保持指數穩定△。即使面對旅行中的美食誘惑和作息不規律，也能輕鬆應對，不再為醣分指數波動而擔驚受怕。低糖低升糖⁺的配方，符合美國糖尿病協會建議^，幫你全面解決旅途中的控醣挑戰，真正做到玩得盡興又食得安心！

想安心控醣探索世界？立即行動，登記免費試飲及領取限定首購優惠~：https://bit.ly/48p57Ub

最後提提大家，控醣不是一朝一夕的事，而是需要長期堅持的健康生活方式，結合均衡飲食、定期運動，再配合有效的控醣營養品，才能達到最佳的控醣效果。以下穩醣旅行Safety Tips，記得隨時傍身：

．食嘢要醒目： 儘量選擇清淡菜餚， 但不能過份戒口，應攝取全面均衡營養。

．做適量運動：步行、早操皆可， 切勿Long stay於酒店。

．藥物清單傍身： 記錄個人姓名、藥物名稱、劑量及緊急聯絡人，以備不時之需。

．請教專業人士： 出發前諮詢醫生或營養師， 制定個人化之飲食與運動計劃。

~受以下條款及細則約束: http://bit.ly/3hUflE3

資料及參考來源: bit.ly/3AU323V

