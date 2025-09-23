許諾亡父侍母終老 照顧者調節心態準備「畢業」
假日出遊醣分易失控？拆解3大中伏位 旅行時的「穩醣救星」你要知！
香港人常說「退而不休」，許多老友記退休後都喜歡去旅行、嘆世界！不過糖友們面對琳瑯滿目的美食，「眼看口勿吃」的確不易，稍有不慎「破戒」，醣分指數瞬間飆升！加上舟車勞頓、無注重健康飲食，隨時樂活變「攞命」？想玩得盡興又食得安心，即看下文教大家如何避開控醣陷阱﹐簡單一招輕鬆穩醣！
旅行中伏位？！以下控醣陷阱一定要識避：
1. 邪惡美食當前，難以抗拒？
旅行期間，面對各式各樣的美食轟炸，例如韓國燒肉、台灣夜市、日式火鍋等，餐餐多肉少菜，部分更多油多鹽多醬汁！雖然明知是飲食地雷，但仍然難以抵擋誘惑，而且旅行頻繁行走
，特別容易肚餓或「口痕」，一時失控，醣分指數直衝天際線！建議糖友們盡量選擇低GI（升糖指數）食物及控制份量，例如主食可選糙米或全麥麵包，蔬果中選番茄、青瓜或莓類，蛋白質則選雞蛋、去皮雞胸肉或豆腐。即使進食較高GI的食物，記得好好控制份量，例如將一碗白飯減至１／２或３／４碗，少吃多滋味，識得揀就不怕超標，去旅行都可以食得開心！
2. 旅行期間作息大亂？
旅行模式一開，行程滿滿，加上每日舟車勞頓， 搭車、搭船再搭飛機，長途跋涉令人筋疲力盡。正常作息受影響，導致進食時間不規律，容易造成醣分指數大升大跌！除了盡量保持正常的用餐時間，糖友們還可以提前準備一些控醣零食或營養飲品，輕鬆控醣之餘，還能隨時補充營養及保持飽肚感，避免肚餓見頭暈。
3. 健康飲食選擇少？
在旅途中，健康餐食的選擇常常受到限制，尤其是在某些地區，當地特產和街頭小食可能偏重口味，不符合控醣需要。令到糖友們在用餐時面臨更大的挑戰，導致指數波動忽高忽低！其實市面上有專為糖友而設的營養品，兼顧穩醣和全面均衡營養需要，若含有肌醇則能更有效控醣。只需簡單沖調或加入其他食物中，即可作為代餐，減少尋找健康餐的煩惱，不失為旅行期間控糖的好選擇！
雅培怡保康® 隨時隨地指數乖乖聽話！
想旅行時輕鬆控醣其實不難，行李隨身攜帶控醣人士專用營養品，提供方便的健康飲食選擇。即使在旅途中感到飢餓，也能作營養代餐，避免在美食面前輕易妥協。市面上的控醣營養補充品，應如何挑選？各位糖友在選擇控醣營養品的時候應留意以下數點：
✔️含有穩醣營養素 -肌醇（即維他命B8），肌醇配方能夠提升身體對控醣的敏感度，雖然人體可以自行製造，但糖友未必能夠製造足夠分量
✔️低糖、低升糖，低升糖食物有效控制血糖升幅，較適合控醣人士
✔️有品質保證，特別是有臨床醫學實證
✔️穩醣同時提供全面均衡營養
「旅行時最怕突然肚餓，一不小心就破戒？」全新升級的雅培怡保康®正是你旅行時的「穩醣救星」！它不僅能幫你輕鬆穩醣，更提供長達提供長達4小時的飽肚感◆，讓你告別旅途中的「口痕」危機。
作為全球及全港銷量No.1的穩醣營養品▹⁺⁺，怡保康®適合關注血糖的人士服用，更經臨床醫學實證，1日即見效*，4星期全效穩醣**。其獨有升級「醣穩妥」組合^^，由嚴選低升糖指數成分組成，並特別添加4倍肌醇***，有效減慢消化及吸收，保持指數穩定△。即使面對旅行中的美食誘惑和作息不規律，也能輕鬆應對，不再為醣分指數波動而擔驚受怕。低糖低升糖⁺的配方，符合美國糖尿病協會建議^，幫你全面解決旅途中的控醣挑戰，真正做到玩得盡興又食得安心！
想安心控醣探索世界？立即行動，登記免費試飲及領取限定首購優惠~：https://bit.ly/48p57Ub
最後提提大家，控醣不是一朝一夕的事，而是需要長期堅持的健康生活方式，結合均衡飲食、定期運動，再配合有效的控醣營養品，才能達到最佳的控醣效果。以下穩醣旅行Safety Tips，記得隨時傍身：
．食嘢要醒目： 儘量選擇清淡菜餚， 但不能過份戒口，應攝取全面均衡營養。
．做適量運動：步行、早操皆可， 切勿Long stay於酒店。
．藥物清單傍身： 記錄個人姓名、藥物名稱、劑量及緊急聯絡人，以備不時之需。
．請教專業人士： 出發前諮詢醫生或營養師， 制定個人化之飲食與運動計劃。
~受以下條款及細則約束: http://bit.ly/3hUflE3
資料及參考來源: bit.ly/3AU323V
Disclaimer:
¤糖友指需要進行低糖飲食人士
▹Source: Euromonitor International Limited total global retail sales in 2021 for diabetic diet enhancer drinks that are not marketed as a meal replacement product. Euromonitor and Abbott calculation based in part on Lifestyle Nutrition custom homescan panel database and Health Shopper survey for Abbott’s custom Diabetes Nutrition category for the 52 weeks ending January 2nd 2022 time period Total US All Outlet. Copyright ©️2022 NielsenIQ Consumer LLC. and Euromonitor Passport Consumer Health 2022; Euromonitor data based on 80 countries covered by Euromonitor in Africa Middle East Asia Pacific Australia Asia Eastern Europe Western Europe Latin America and North America
⁺⁺ 根據NielsenIQ 2014年10月至2023年9月全港營養飲品 (特別在包裝上列明是適合關注血糖的人士 / 此產品或有助穩定血糖 / 此產品適用於關注血糖的人士 / 此產品供關注血糖的人士服用,) 零售調查報告 (©️2023 尼爾森公司版權所有)
*Mottalib et al., Nutrients. 2016 Jul 228(7):443.
**Mohan et al., J Assoc Physicians India. 2019 Dec 67(12):25-30. Peng et al. Br J
`Devitt AA et al., J Diabetes Res Clin Mtab.2012;1:20. Devitt AA et al., Advances in Bioscience and Biotechnology, 2013, 4, 1-10
^^粉裝含麥芽糊精、舒可慢、麥芽糖醇、果糖、異麥芽酮糖、低聚果糖及燕麥纖維。即飲裝含⿆芽糊精、舒可慢、低聚果糖及燕⿆纖維。
***舊裝粉裝每100毫升配方含84毫克肌醇，新裝粉裝每100毫升配方含337.9毫克肌醇，新裝即飲裝每100毫升含292毫克肌醇。
△Tey, Siew Ling et al. Frontiers in nutrition vol. 11 1400580. 15 Jul. 2024.
◆Devitt et al., Appetitive Response of a Glycemia-targeted specialized-nutrition breakfast in people with type-2 diabetes. Clinical Nutrition Week. 2014. A68
⁺GI低升糖: 31(粉裝), 27 (即飲裝); GL低升糖負荷: 8(粉裝), 6 (即飲裝)。
^American Diabetes Association, Diabetes Care 2023;46(Suppl. 1):S68–S96 符合美國糖尿病協會之膳食纖維、鈉、單元不飽和脂肪酸、多元不飽和脂肪酸、反式脂肪酸及飽和脂肪酸建議
