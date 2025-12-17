宏福苑五級火︱一文盤點大維修四大異常
假日隱世餐廳｜10大隱世歷史建築餐廳推介 《傾城之戀》經典場景/百年建築物改建/免費導賞團
其實香港有不少歷史建築物都改建成餐廳，今次就跟着Yahoo Food一同來次美味的歷史之旅吧！即睇Yahoo Food推介：
最近覺得被生活壓不過氣？想放鬆身心又不能立即買機票外出散心的話，其實香港亦有不少藏於歷史建築內的特色餐廳，除了可以品嚐美食，更能多了解香港歷史跟文化；今次精選香港10大隱世歷史建築餐廳推介，包括礦工主題Cafe、歷史建築改建英式大屋、大澳海景餐廳、鬧市中的寧靜露天茶座等等，非常適合假日拍照，享受慢活時光，希望能為大家打打氣！
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
假日隱世餐廳推介1.礦工Cafe：馬鞍山山上礦工主題Cafe！
人人都說馬鞍山是美食沙漠，但其實馬鞍山都有隱世Cafe！說的是位於馬鞍山村恩青營鞍山探索館的礦工Cafe，Cafe藏於信義會禮拜堂當中，以昔日礦工文化為主題，店內出品除了咖啡外，更有融入礦工主題，包括招牌礦工曲奇、印有「礦工」的腐乳饅頭等。用餐過後，更可以到探索館了解昔日香港採礦場文化，參觀鐵礦場遺址、還有礦工學堂、鞍山礦工體驗日營及古蹟故事導賞遊等活動可以參加。
礦工Cafe
地址：馬鞍山馬鞍山村上村35號恩青營鞍山探索館（地圖按此）
電話：3421 1436
假日隱世餐廳推介2.將軍澳風物汛：將軍澳山嶺回顧調景嶺警署歷史
將軍澳只有商場跟民居？「風物汛」隱身於將軍澳山嶺，Cafe前身為約60年歷史的調景嶺舊警署，現經改裝後成為結合展覽、咖啡與文化體驗的多功能空間，平時會供應沙律、蓋飯、特色小食等。另外，調景嶺警署職員宿舍已經過復修及改善工程後活化成為歷史旅舍「靈風雅舍」，現已開放予公眾入住，Cafe更會提供現製的晚餐及早餐，有興趣的話，不妨跟家人小朋友來個兩日一夜小旅行！
將軍澳風物汛
地址：將軍澳寶琳寶琳南路160號地舖（地圖按此）
電話：6252 6620
假日隱世餐廳推介3.太平山餐廳：二級歷史建築百年石磚古屋改裝英式溫馨大宅
相信大家上到山頂時，都會留意到間精緻，充滿復古風情的石屋。太平山餐廳坐落於百年歷史的石磚古屋內，建築為香港法定二級歷史建築，原有的石磚牆、斜頂木樑與復古窗框均被細心保留。餐廳主打多國菜，無論是早上還是晚上去，都總有適合大家的餐點。
太平山餐廳
地址：山頂山頂道121號（地圖按此）
電話：2849 1000
假日隱世餐廳推介4.石屋咖啡冰室：九龍城三級歷史建築 免費導賞團嘆美食
喜歡研究上世紀歷史跟建築的話，就不能錯過屬三級歷史建築九龍城石屋家園，全因這個歷史建築有着上世紀四、五十年代寮屋區的建築特色，如果想了解更多，星期二至日更有免費的導賞團可以參加。在參觀完石屋後，就可以前往同樣充滿舊時香港樸實氣息的石屋咖啡冰室休息一下，店內提供全日早餐、咖啡、意粉等，客人可以選擇坐在室內或在戶外庭園用餐，感受香港的舊日時光。
石屋咖啡冰室
地址：九龍城聯合道133號石屋家園地舖（地圖按此）
電話：2325 0131
假日隱世餐廳推介5.The Magistracy：前中央裁判司署變貴氣英式餐廳
總所周知，中環大館是香港法定古蹟，這幾年都進駐了多間高質餐廳，但要說到最令人印象深刻的，定必是由百年歷史的前中央裁判司署改建而成的英式餐廳The Magistracy；餐廳主打經典英倫美食，環境古典優雅，猶如步入上世紀忙碌的貴族餐廳。而為了保持食府傳統，餐廳指定服裝要求，建議大家可以精心打扮，好好享受這間彷如把時光定格了的英式餐廳。
The Magistracy
地址：中環亞畢諾道1號（地圖按此）
電話：2252 3177
假日隱世餐廳推介6.Tai O Lookout：大澳文物酒店絕美殖民風餐廳 超特色紫貝天葵雞蛋仔
不少人假日都會選擇入大澳散散心，大澳除了當地小食店外，其實前身為舊大澳警署的大澳文物酒店餐廳Tai O Lookout亦非常值得前往！餐廳四周以玻璃窗環繞，視野開闊，可俯瞰大澳迷人海景與漁村風光；而餐牌同樣用心，加入了不少大澳美食，好像超特色紫貝天葵雞蛋仔、大澳蝦醬豬扒包、大澳花膠螺頭燉湯等，是周末遠離市區、享受慢活的隱世餐廳。
Tai O Lookout
地址：大嶼山石仔埗街14號（地圖按此）
電話：2985 8383
假日隱世餐廳推介7.雷生春：富商家族大宅變飲涼茶好去處
雷生春雖然位於旺角鬧市，但如果不細心留意的話，都未必知道原來人人都可以入去參觀！雷生春原屬富商雷亮，於1931年落成，樓高四層，總面積約600平方米，上層為住所，地面為店舖。於2022年列為法定古蹟，現在是集歷史文化展覽與中醫院的保健中心，大家到雷生春可以先到地下買杯傳統涼茶，然後再遊覽一下頂樓的藥草花園跟展覽廳，了解更多雷生春背後的歷史故事。
雷生春
地址：旺角荔枝角道119號（地圖按此）
電話：34110628 / 34110638
假日隱世餐廳推介8.Brian Cafe：何文田一級歷史建築 中電鐘樓文化館Cafe
何文田雖然商場跟購物點不多，但其實中電鐘樓文化館就藏在何文田當中。前身是中電總部的中電鐘樓建於1940年，現已復修成為博物館，免費開放參觀，值得一去。參觀過後可去1樓的Brain Cafe，Cafe主打咖啡、蛋糕、意粉、All Day Breakfast及熱狗等，環境清幽，店外更有退役的山頂纜車，帶小朋友一同參觀就最適合不過！
Brain Cafe
地址：何文田亞皆老街147號中電鐘樓文化館1樓（地圖按此）
電話：6187 7806
假日隱世餐廳推介9.悅滿軒：荔枝角百年建築物內食法國菜
饒宗頤文化館坐落在荔枝角山崗上，現址的建築群曾經先後用作不同用途，如醫院、海關分廠、華工屯舍、檢疫站、監獄、傳染病醫院和精神病療養院等等，是香港三級歷史建築，更是香港罕有的大型園林式建築群，翠綠環繞，能夠感受鬧市中難得的綠化園林環境。作為文化館餐廳，悅滿軒主打法國菜，好像泥蟹湯、烤焗法國脆皮黃油雞、自家製甜薯條等，質素相當不俗。
悅滿軒
地址：荔枝角青山道800號饒宗頤文化館H座（地圖按此）
電話：2286 0268
假日隱世餐廳推介10.露台餐廳：找尋張愛玲的影子 全新張愛玲展覽及主題下午茶
影灣園前身是淺水灣酒店，是已故知名作家張愛玲時常前往的地方；她從酒店的華麗氛圍擷取靈感，其露台餐廳更成為著作《傾城之戀》男女主角初次邂逅的地點。正值張愛玲逝世三十週年之際，影灣園宣佈呈獻「張愛玲的淺水灣：愛情、脆弱的美」展覽，當中將展出多件珍貴藏品，包括1941年的酒店菜單、歷史照片及從未曝光的資料，見證淺水灣酒店的輝煌歷史。除此之外，展覽中更特別展出由香港都會大學慷慨借出之張愛玲手稿和信件複製品，
另外露台餐廳亦推出主題下午茶及復刻經典套餐，主題下午茶將置於傳統三層銀器架上，重現昔日下午茶之復古情懷，讓食客仿如經歷張愛玲《傾城之戀》所描述之流金歲月的優雅與無常。另外，復刻經典套餐包括三道菜午餐及四道菜晚餐，展現淺水灣酒店的傳統招牌菜式，如法式洋蔥湯、慢煮美國牛小排及火焰雪山。展覽於即日起至2026年3月1日舉行。
露台餐廳
地址：淺水灣淺水灣道109號（地圖按此）
電話：2292 2822
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多優惠資訊推介
自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲
日式放題2025│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題
點心放題2025│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心
長者自助餐優惠〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔
香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲
燒肉放題丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛
火鍋放題｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食
酒店下午茶優惠│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品
下午茶自助餐│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品
放題優惠│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一
更多美食推介
火鍋推介2025｜精選10+間人氣必食打邊爐推薦！優惠低至45折/送黃酒雞/本地騸牯牛
片皮鴨2025│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨
散水餅2025│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價
拉麵推介｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮
沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲
中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠
台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介
牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼
越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理
打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水
韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
北海道暴雪新千歲機場癱瘓！ JR特急全停駛的雪崩危機！
新千歲作為北海道空門戶，這波寒氣一來，滑道積雪加上風大，飛機根本飛不穩。14日當天，欠航數字從早上的幾十班，下午直衝120班左右，包括不少往返東京羽田的熱門航線。Japhub日本集合 ・ 18 小時前
厭世必睇！聖誕最怕人多？呢 7 個『避世秘境』靜到你只聽到自己心跳聲！
厭倦聖誕人潮？Trip.com 推薦 7 大聖誕冷門旅遊地！由亞洲小巴黎大叻、日本函館溫泉，到愛沙尼亞童話老城塔林及南半球熱情悉尼，助你過一個獨特又寧靜的聖誕節，附氣候及行程建議。Trip.com ・ 17 小時前
聖誕北上短線團2025｜潮汕3天美食純玩團！一人一鍋任食牛肉火鍋＋每人6隻生蠔＋獅頭鵝／住5星酒店
聖誕想離港來個快閃遊？不如北上來一場說走就走的「高鐵美食之旅」！潮汕一向是港人的美食後花園，KKday早前推出的「潮汕美食純玩3天團」，主打全程歎多餐地道珍饈，出海遊船食新鮮生蠔，還會走訪有「東方夏威夷」之稱的南澳島、青澳灣燈塔及千年潮州古城，更安排入住五星標準酒店。最重要是12月25日出發班次保證成團，只需一個週末加一日假，就能過一個暖笠笠又飽足的聖誕，CP值極高，想知行程概要及團費，即看下文！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
中日關係緊張引發機票及酒店取消潮！大阪首當其衝影響最大｜即睇原因＋業界觀點
日本首相高市早苗早前發表「台灣有事論」，令中日關係緊張，訪日中國旅客持續減少，已嚴重損害大阪的旅遊業，尤其是關西地區，無論是機票、酒店或餐廳均面臨取消潮。究竟為何是關西首當其衝呢？當地住宿及酒店經營者又有什麼看法？立即睇睇！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
凱悅入住率近九成 看好前景 港首間安達仕品牌酒店2027開幕
早前凱悅酒店集團宣布，與永泰地產（0369.HK）及資本策略（0497.HK）簽署管理協議，於香港開設首間安達仕（Andaz）品牌酒店，預計於2027年開幕。今年訪港旅客數目上升，帶動本地酒店業，凱悅酒店集團表示，香港凱悅酒店的平均入住率接近九成，較去年上升3個百分點，而過去兩個月客房收入更錄得逾一成增長，反映市場持續回暖，並預期中國內地訪客將持續增長，對本港酒店業前景有信心。信報財經新聞 ・ 1 天前
Trip.com：今年港人平均外遊飛3次 短途航線佔逾半
攜程(09961.HK)旗下國際一站式旅遊服務平台Trip.com發布年度旅遊趨勢報告，指出今年港人旅遊需求持續強勁，期內平均每人乘坐飛機外遊3次，較全球旅客平均的2.4次為高。當中短途航線佔比達55%，熱門目的地仍以鄰近的日本、韓國、台灣及泰國為主，東南亞及澳洲亦受港人歡迎；長線方面則以英國、意大利、法國及德國為首選，全年出境高峰期為復活節及聖誕節。 數據顯示，港人積極發掘小眾旅遊目的地，日本廣島、韓國釜山、越南富國島等今年預訂量均錄得三位數按年增幅。Trip.com指，旅客對旅遊品質的要求顯著提高，超過60%旅客會選擇入住高星級酒店。 展望2026年，Trip.com表示，根據近期預訂數據，預料日本、台灣、泰國仍是出境旅遊目的地三甲，中國內地及韓國緊隨其後。按旅客年齡層分析，該平台預期香港的年輕世代將繼續是旅遊市場主要客源，其中千禧世代(29至44歲)佔比最高，達到42%，而年齡介乎15至28歲的Gen Z則佔21%，亦具增長潛力。(gc/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 19 小時前
Trip.com年尾優惠震撼登場！一口價機票$399起、機場快綫$12、海洋公園買一送一、機票/酒店減$400及8%回贈
年尾已至，優惠不停！Trip.com壓軸推出「年尾狂賞」優惠活動，最受歡迎的一口價機票載譽歸來，低至$399！其他旅遊優惠包括門票買1送1/半價、香港機場快綫/外遊eSIM $12、Trip Coins回贈高達8%、機票酒店折扣代碼高達$7,000等～有齊機票、酒店、門票、火車、租車、旅遊SIM卡等一連串優惠，有齊本地、日韓台泰、深圳、廣州等熱門旅遊目的地，絕對是大放送，即睇優惠內容。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
Trip.com年度旅遊趨勢：2025年港人平均外遊飛3次 日台泰明年仍熱
攜程集團(09961)旗下Trip.com 今日發布其年度旅遊趨勢報告，總結2025年港人外遊數據並展望2026年。數據顯示，2025年港人旅遊需求持續強勁，平均外遊飛3次。展望2026年，體驗式旅遊繼續成為旅遊核心驅動力。據Trip.com 航班數據顯示，2025年港人外遊熱情不減，平均每人外遊飛 3次，較全球旅客平均2.4次高，當中短途航線佔比達55%，復活節及聖誕節為全年出境高峰期。熱門目的地仍以鄰近的日本、韓國、台灣及泰國為主，東南亞及澳洲亦受港人歡迎；長線方面則以英國、意大利、法國及德國為首選。同時，大灣區旅遊持續穩定發展，農曆新年及復活節期間錄得旅遊高峰，熱門目的地主要為能夠以高鐵直達的城市，包括深圳、廣州、東莞、廈門等。除了傳統熱門地點，不少港人亦積極發掘小眾目的地，追求更深度的旅遊體驗。其中，日本廣島、韓國釜山、越南富國島等目的地的預訂量均錄得三位數的按年增長。另外值得注意的是，旅客對旅遊品質的要求顯著提高，超過六成旅客選擇入住高星級酒店。展望2026年，據Trip.com 近期預訂數據顯示，日本、台灣、泰國依然穩佔出境旅遊目的地三甲，中國內地及韓國緊隨其後。從年齡層分infocast ・ 19 小時前
香港航空首班墨爾本服務啟航
香港航空首班往來香港與澳洲墨爾本的直航服務於星期六(12日)正式開通。新航線每周營運三班,為前往澳洲的商務、旅遊及中轉旅客提供更多元靈活的出行選擇。墨爾本航線是香港航空繼悉尼航線,今年內開通的第二個澳洲定期航點,讓公司成為近20年來第二家營運直航多個澳洲核心城市的香港航空公司,達成重要的里程碑。 (BC)#香港航空infocast ・ 1 天前
鍾翰林、傑斯、張超雄等9人揭獄中不人道待遇 「打雞翼」、高溫、單獨囚禁 衛生惡劣「蟑螂在身上爬」｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】國際特赦組織（Amnesty International）今（17 日）發布最新報告，引述多名香港前在囚人士包括前「學生動源」召集人鍾翰林、前網台主持人尹耀昇、前立法會議員張超雄等 9 人的遭遇，指曾在獄中受到暴力、不人道待遇。國際特赦組織呼籲當局調查香港懲教院所的情況，包括成立獨立機構突擊視察等。懲教署回應指「嚴正反駁有關指控」，對肢體暴力採取」「零容忍」態度，同時已執行盡可能高標準的清潔措施等。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
韓女星「減重30kg」驚人差異照曝光！公開健康減脂食譜，1食材吃飽也不發胖
韓國知名喜劇女星洪允和近期在節目中公開驚人瘦身成果，她不僅成功減去30公斤，體重更已降至「兩位數」，跌破百公斤大關，讓現場來賓與觀眾大為讚嘆。姊妹淘 ・ 16 小時前
廣島肥蠔突然集體暴斃9成！ 瀨戶內海牡蠣大屠殺開演！
想像一下，漁民辛辛苦苦養了半年，拉網時本該滿載而歸，結果100根鐵絲才撈出30公斤剝殼牡蠣，往年輕鬆破200公斤，存活的還大多變褐色，賣相慘到無法上市。Japhub日本集合 ・ 1 天前
李連杰追利智承諾「賺的錢都給妳」！向太爆他30年身家全交出：出門都沒有錢包
向太（陳嵐）近日談到李連杰與妻子利智的婚姻相處，意外揭露李連杰多年來的「寵妻模式」。她表示，李連杰從追求利智開始，就曾承諾「賺到的每一分錢都交給妳」，而這句話不只停留在口頭，實際行動一路維持至今，時間超過30年。姊妹淘 ・ 14 小時前
張曼玉激罕香港露面 商場買貼地聖誕禮物 網民︰她好親民啊
影后張曼玉近年鮮有作品推出，但就同唔少藝人一樣積極開拓社交平台。張曼玉尋日喺小紅書分享去商場買聖誕禮物嘅片段，寫道「聖誕節又快到了！這是一個我特別喜歡的節日。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
機電署工程師有逾700萬元來歷不明現金 被判囚五年三個月
【Now新聞台】機電署一名時任高級屋宇裝備工程師有逾七百萬元來源不明現金，被判囚五年三個月，犯罪得益被充公。 廉署指，60歲的謝聲德所屬的小型工程分部向兩間總承辦商判授合約，涉款約9140萬，其後分判予三間分判商，謝聲德承認從一名同時任職該三間公司董事的男子收取四萬元賄款，而謝聲德在七年半間獲機電署支薪共約900萬元，但其個人開支達約3000萬，被廉署控告財富與收入不相稱。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
「影壇女神」鞏俐和77歲法籍老公同遊北京！街頭牽手被直擊，畫面美到像電影
照片裡的鞏俐一身深色長大衣，氣場依舊在線，走在老北京城牆、紅門與街景之間，整個人反而多了份鬆弛感；77歲的Jarre穿著銀灰色外套、圍著圍巾，牽著她過馬路、並肩散步，偶爾低頭交談，偶爾對視微笑，不用多餘動作就很甜。不少網友都說，這組北京街拍比紅毯還好看，完全是「...styletc ・ 1 天前
日台賣到斷貨！GU防風防水外套有何魅力？同場推介8款防水風褸 最平只需$199/32折起入手Timberland、The North Face
年尾假期多多！大家是否都已經計劃好去哪個國家旅遊呢？在此之前給大家介紹一件旅行神物，就是來自GU的防水風褸，在不熟悉即將要去地方的氣溫與天氣狀況時，最好常備防水風褸以供不時之需。這件衣服太過熱賣，台灣日本都已經全線搶斷貨了！好消息是GU也有再次推出類似款式供大家選擇，此外Yahoo購物專員也搜羅從百元平價款到輕奢品牌精選多款人氣防水風褸供大家選擇，包括UNIQLO、lululemon、The North Face等，大家帶去旅行不僅能抵禦寒風冷雨，還能讓日常穿搭更具層次感，即看絕對不能錯過的推薦清單！Yahoo Style HK ・ 21 小時前
36歲Angelababy近照顏值被激讚重回顛峰 網民：誰分得清這是早期還是現在
現年36歲嘅Angelababy（楊穎），早年以模特兒身份入行，其甜美外貌吸引無數網民關注，被封「𡃁模始祖」。Angelababy與內地小生黃曉明於2015年舉行世紀婚禮，不過二人於2022年結束7年婚姻，成為單親媽嘅Angelababy一直獨力湊囝囝「小海綿」，事業家庭兩兼顧。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
泰國猛攻柬埔寨兩大原因曝光 對中國又有何影響？
泰國與柬埔寨邊境衝突持續激化，雙方在爭議領土柏威夏寺週邊展開軍事對抗，泰國空軍空襲已造成 39 萬平民流離失所。這場始於領土爭議的衝突，實際上揭露了兩國圍繞電詐產業的深層經濟矛盾，而中國作為區域重要利益相關方，專家認為中國將面臨雙重影響。鉅亨網 ・ 1 天前
Labubu熱度退潮？泡泡瑪特2,000億市值蒸發，前LVMH高層吳越空降救亡
潮玩巨頭泡泡瑪特迎來關鍵時刻？曾靠 Labubu 風靡潮玩圈的泡泡瑪特POPMART，近期陷入雙重困境 ，不單核心 IP 熱度逐漸退潮，市值更遭遇大幅縮水。這位「潮玩一哥」緊急變招，邀請 LVMH 大中華區前總裁吳越擔任非執行董事，這場跨界救亡能否逆轉局勢？Yahoo Style HK ・ 20 小時前