假日隱世餐廳｜10大隱世歷史建築餐廳推介 《傾城之戀》經典場景/百年建築物改建/免費導賞團

最近覺得被生活壓不過氣？想放鬆身心又不能立即買機票外出散心的話，其實香港亦有不少藏於歷史建築內的特色餐廳，除了可以品嚐美食，更能多了解香港歷史跟文化；今次精選香港10大隱世歷史建築餐廳推介，包括礦工主題Cafe、歷史建築改建英式大屋、大澳海景餐廳、鬧市中的寧靜露天茶座等等，非常適合假日拍照，享受慢活時光，希望能為大家打打氣！

假日隱世餐廳推介1.礦工Cafe：馬鞍山山上礦工主題Cafe！

人人都說馬鞍山是美食沙漠，但其實馬鞍山都有隱世Cafe！說的是位於馬鞍山村恩青營鞍山探索館的礦工Cafe，Cafe藏於信義會禮拜堂當中，以昔日礦工文化為主題，店內出品除了咖啡外，更有融入礦工主題，包括招牌礦工曲奇、印有「礦工」的腐乳饅頭等。用餐過後，更可以到探索館了解昔日香港採礦場文化，參觀鐵礦場遺址、還有礦工學堂、鞍山礦工體驗日營及古蹟故事導賞遊等活動可以參加。

礦工Cafe

地址：馬鞍山馬鞍山村上村35號恩青營鞍山探索館（地圖按此）

電話：3421 1436

Cafe並非日日開放，大家記得上網查好日子，否則就非常容易摸門釘。（Credit：Openrice）

假日隱世餐廳推介2.將軍澳風物汛：將軍澳山嶺回顧調景嶺警署歷史

將軍澳只有商場跟民居？「風物汛」隱身於將軍澳山嶺，Cafe前身為約60年歷史的調景嶺舊警署，現經改裝後成為結合展覽、咖啡與文化體驗的多功能空間，平時會供應沙律、蓋飯、特色小食等。另外，調景嶺警署職員宿舍已經過復修及改善工程後活化成為歷史旅舍「靈風雅舍」，現已開放予公眾入住，Cafe更會提供現製的晚餐及早餐，有興趣的話，不妨跟家人小朋友來個兩日一夜小旅行！

將軍澳風物汛

地址：將軍澳寶琳寶琳南路160號地舖（地圖按此）

電話：6252 6620

餐廳位於小山坡上，假日想小散心亦十分方便。（Credit：Openrice）

假日隱世餐廳推介3.太平山餐廳：二級歷史建築百年石磚古屋改裝英式溫馨大宅

相信大家上到山頂時，都會留意到間精緻，充滿復古風情的石屋。太平山餐廳坐落於百年歷史的石磚古屋內，建築為香港法定二級歷史建築，原有的石磚牆、斜頂木樑與復古窗框均被細心保留。餐廳主打多國菜，無論是早上還是晚上去，都總有適合大家的餐點。

太平山餐廳

地址：山頂山頂道121號（地圖按此）

電話：2849 1000

大家用餐後更可以漫步山頂。

假日隱世餐廳推介4.石屋咖啡冰室：九龍城三級歷史建築 免費導賞團嘆美食

喜歡研究上世紀歷史跟建築的話，就不能錯過屬三級歷史建築九龍城石屋家園，全因這個歷史建築有着上世紀四、五十年代寮屋區的建築特色，如果想了解更多，星期二至日更有免費的導賞團可以參加。在參觀完石屋後，就可以前往同樣充滿舊時香港樸實氣息的石屋咖啡冰室休息一下，店內提供全日早餐、咖啡、意粉等，客人可以選擇坐在室內或在戶外庭園用餐，感受香港的舊日時光。

石屋咖啡冰室

地址：九龍城聯合道133號石屋家園地舖（地圖按此）

電話：2325 0131

石屋內有不少展覽。（Credit：openrice）

假日隱世餐廳推介5.The Magistracy：前中央裁判司署變貴氣英式餐廳

總所周知，中環大館是香港法定古蹟，這幾年都進駐了多間高質餐廳，但要說到最令人印象深刻的，定必是由百年歷史的前中央裁判司署改建而成的英式餐廳The Magistracy；餐廳主打經典英倫美食，環境古典優雅，猶如步入上世紀忙碌的貴族餐廳。而為了保持食府傳統，餐廳指定服裝要求，建議大家可以精心打扮，好好享受這間彷如把時光定格了的英式餐廳。

The Magistracy

地址：中環亞畢諾道1號（地圖按此）

電話：2252 3177

餐廳環境低調奢華，是慶祝紀念日的好地方。

假日隱世餐廳推介6.Tai O Lookout：大澳文物酒店絕美殖民風餐廳 超特色紫貝天葵雞蛋仔

不少人假日都會選擇入大澳散散心，大澳除了當地小食店外，其實前身為舊大澳警署的大澳文物酒店餐廳Tai O Lookout亦非常值得前往！餐廳四周以玻璃窗環繞，視野開闊，可俯瞰大澳迷人海景與漁村風光；而餐牌同樣用心，加入了不少大澳美食，好像超特色紫貝天葵雞蛋仔、大澳蝦醬豬扒包、大澳花膠螺頭燉湯等，是周末遠離市區、享受慢活的隱世餐廳。

Tai O Lookout

地址：大嶼山石仔埗街14號（地圖按此）

電話：2985 8383

現在正值秋涼時，在玻璃屋下用餐都不怕熱！

假日隱世餐廳推介7.雷生春：富商家族大宅變飲涼茶好去處

雷生春雖然位於旺角鬧市，但如果不細心留意的話，都未必知道原來人人都可以入去參觀！雷生春原屬富商雷亮，於1931年落成，樓高四層，總面積約600平方米，上層為住所，地面為店舖。於2022年列為法定古蹟，現在是集歷史文化展覽與中醫院的保健中心，大家到雷生春可以先到地下買杯傳統涼茶，然後再遊覽一下頂樓的藥草花園跟展覽廳，了解更多雷生春背後的歷史故事。

雷生春

地址：旺角荔枝角道119號（地圖按此）

電話：34110628 / 34110638

位於旺角鬧市當中，涼茶店則在地下。（Credit：Openrice）

假日隱世餐廳推介8.Brian Cafe：何文田一級歷史建築 中電鐘樓文化館Cafe

何文田雖然商場跟購物點不多，但其實中電鐘樓文化館就藏在何文田當中。前身是中電總部的中電鐘樓建於1940年，現已復修成為博物館，免費開放參觀，值得一去。參觀過後可去1樓的Brain Cafe，Cafe主打咖啡、蛋糕、意粉、All Day Breakfast及熱狗等，環境清幽，店外更有退役的山頂纜車，帶小朋友一同參觀就最適合不過！

Brain Cafe

地址：何文田亞皆老街147號中電鐘樓文化館1樓（地圖按此）

電話：6187 7806

蛋糕旁還撒上中電鐘樓圖案！(Credit:openrice)

假日隱世餐廳推介9.悅滿軒：荔枝角百年建築物內食法國菜

饒宗頤文化館坐落在荔枝角山崗上，現址的建築群曾經先後用作不同用途，如醫院、海關分廠、華工屯舍、檢疫站、監獄、傳染病醫院和精神病療養院等等，是香港三級歷史建築，更是香港罕有的大型園林式建築群，翠綠環繞，能夠感受鬧市中難得的綠化園林環境。作為文化館餐廳，悅滿軒主打法國菜，好像泥蟹湯、烤焗法國脆皮黃油雞、自家製甜薯條等，質素相當不俗。

悅滿軒

地址：荔枝角青山道800號饒宗頤文化館H座（地圖按此）

電話：2286 0268

雖然位於鬧市，但文化館依然被大型園林所包圍。

假日隱世餐廳推介10.露台餐廳：找尋張愛玲的影子 全新張愛玲展覽及主題下午茶

影灣園前身是淺水灣酒店，是已故知名作家張愛玲時常前往的地方；她從酒店的華麗氛圍擷取靈感，其露台餐廳更成為著作《傾城之戀》男女主角初次邂逅的地點。正值張愛玲逝世三十週年之際，影灣園宣佈呈獻「張愛玲的淺水灣：愛情、脆弱的美」展覽，當中將展出多件珍貴藏品，包括1941年的酒店菜單、歷史照片及從未曝光的資料，見證淺水灣酒店的輝煌歷史。除此之外，展覽中更特別展出由香港都會大學慷慨借出之張愛玲手稿和信件複製品，

另外露台餐廳亦推出主題下午茶及復刻經典套餐，主題下午茶將置於傳統三層銀器架上，重現昔日下午茶之復古情懷，讓食客仿如經歷張愛玲《傾城之戀》所描述之流金歲月的優雅與無常。另外，復刻經典套餐包括三道菜午餐及四道菜晚餐，展現淺水灣酒店的傳統招牌菜式，如法式洋蔥湯、慢煮美國牛小排及火焰雪山。展覽於即日起至2026年3月1日舉行。

露台餐廳

地址：淺水灣淺水灣道109號（地圖按此）

電話：2292 2822

「茶香之戀」雙人下午茶 $788起/2位 除了品嚐美味的下午茶，更能融入《傾城之戀》的情節。

