假球風波 大聯盟攜手運彩業者限制下注規定

（法新社華盛頓10日電） 美國職棒大聯盟（MLB）今天說，受近期假球醜聞影響，大聯盟的運動博弈合作夥伴已針對單一投球下注設下200美元上限，並禁止將這類投注納入串關組合。

美國兩大運動博弈公司DraftKings和FanDuel已同意調整相關投注選項，以配合大聯盟的要求。

這項由博弈業者採取的新措施涵蓋美國98%的投注市場，用來降低誠信風險。

大聯盟克里夫蘭守護者投手克拉塞（Emmanuel Clase）與歐提茲（Luis Ortiz）涉嫌在比賽中操縱投球以配合賭注，日前遭紐約聯邦檢方起訴，並指控他們與不法賭徒合作，在特定投球下注，涉及金額達數十萬美元的陰謀。

這兩名多明尼加右投手自7月起已被大聯盟停賽，這段期間聯盟進行相關體育賭博調查。

MLB在聲明中表示：「這項針對投球的新措施，將顯著降低不當行為的誘因。對這類投注設立嚴格上限，並禁止串關投注，能有效降低相關賠付與規避上限的可能。」

大聯盟主席曼佛瑞德（Rob Manfred）表示，合法運動博弈自開放以來，聯盟「持續與全美博弈產業和監管機關合作，堅守我們最重要的優先事項：為球迷守護賽事的誠信。」

他說：「我也肯定業界與我們合作，針對這類特定投球市場最易出現誠信疑慮的狀況，主動尋求全國性的解決方案。」