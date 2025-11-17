假結婚犯罪集團遭瓦解 中港跨境涉 60 個案 入境處與內地聯合執法 主腦及骨幹成員被捕｜Yahoo

入境處成功瓦解一個跨境假結婚犯罪集團，拘捕集團的主腦以及骨幹成員。（入境處直播截圖）

【Yahoo 新聞報道】入境處與內地的聯合執法行動，成功瓦解一個跨境假結婚犯罪集團，行動中拘捕集團的主腦及骨幹成員。入境處指，相信集團在 2023 至 2024 年間安排超過 60 宗假結婚個案，涉及金額逾 750 萬元。

8內地居民涉參與假結婚被捕

入境處調查行動組總入境事務主任鄧偉業今日（17日）簡報稱，與內地展開聯合執法行動，行動中搜查兩個住宅單位，拘捕兩名香港居民，包括一男一女，年齡介乎 43 至 57 歲，分別是集團主腦及骨幹成員。鄧指，連同較早前的執法行動，入境處一共拘捕 37 人，包括 32 香港居民和 5 名非本地居民，年齡介乎 20 至 65 歲，包括 18 男 19 女。內地方面，執法人員在廣東拘捕兩名骨幹成員，以及 8 名涉嫌參與假結婚內地居民。

招人廣告聲稱「搵快錢」、「即日出糧」

鄧偉業指，自 2023 至 24 年期間，兩地執法人員發現了 60 多宗犯案手法相近的懷疑假結婚個案。犯罪集團透過網上買賣平台及即時通訊軟件，招攬香港居民與非本地居民假結婚獲利。犯案手法包括在網上刊登廣告，聲稱「搵快錢」、「即日出糧」，利誘參與非法勾當。

集團行佣金制

他續指，犯罪集團分工非常精細，每個成員負責不同的工作崗位，提供一條龍服務，包括安排及招攬香港居民進行假結婚協助辦理結婚所需要的文件，之後陪同涉案人士前往內地假結婚，以及指導如何應對入境處查問等。集團實行佣金制，招攬已參與假結婚的人成為成員，再招攬更多人參與假結婚，至於在香港被捕的集團主腦和骨幹成員，自己亦參與假結婚。