全運會預告｜單車李思穎、何詩蓓分途再爭金
假結婚犯罪集團遭瓦解 中港跨境涉 60 個案 入境處與內地聯合執法 主腦及骨幹成員被捕｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】入境處與內地的聯合執法行動，成功瓦解一個跨境假結婚犯罪集團，行動中拘捕集團的主腦及骨幹成員。入境處指，相信集團在 2023 至 2024 年間安排超過 60 宗假結婚個案，涉及金額逾 750 萬元。
8內地居民涉參與假結婚被捕
入境處調查行動組總入境事務主任鄧偉業今日（17日）簡報稱，與內地展開聯合執法行動，行動中搜查兩個住宅單位，拘捕兩名香港居民，包括一男一女，年齡介乎 43 至 57 歲，分別是集團主腦及骨幹成員。鄧指，連同較早前的執法行動，入境處一共拘捕 37 人，包括 32 香港居民和 5 名非本地居民，年齡介乎 20 至 65 歲，包括 18 男 19 女。內地方面，執法人員在廣東拘捕兩名骨幹成員，以及 8 名涉嫌參與假結婚內地居民。
招人廣告聲稱「搵快錢」、「即日出糧」
鄧偉業指，自 2023 至 24 年期間，兩地執法人員發現了 60 多宗犯案手法相近的懷疑假結婚個案。犯罪集團透過網上買賣平台及即時通訊軟件，招攬香港居民與非本地居民假結婚獲利。犯案手法包括在網上刊登廣告，聲稱「搵快錢」、「即日出糧」，利誘參與非法勾當。
集團行佣金制
他續指，犯罪集團分工非常精細，每個成員負責不同的工作崗位，提供一條龍服務，包括安排及招攬香港居民進行假結婚協助辦理結婚所需要的文件，之後陪同涉案人士前往內地假結婚，以及指導如何應對入境處查問等。集團實行佣金制，招攬已參與假結婚的人成為成員，再招攬更多人參與假結婚，至於在香港被捕的集團主腦和骨幹成員，自己亦參與假結婚。
其他人也在看
許紹雄設靈｜囡囡許惠菁承諾代為照顧家人兼振作 哽咽：遺憾唔夠時間孝順佢
人稱「Benz雄」的許紹雄上月因病離世，終年76歲。今日（17日）假大圍寶福紀念館設靈。靈堂佈置簡約，多名圈中人致送花牌悼念，包括宣萱、古天樂、鄭裕玲、黃子華、林俊傑JJ、周潤發、曾志偉及劉德華等等。靈堂內亦設有屏幕循環播放「Benz雄」演藝生涯中各個時刻的照片，包括其經典作品及得獎時刻等等。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 分鐘前
許紹雄設靈 靈堂外擺滿花籃猶如花海 循環播放演藝經典 網民感慨「人緣極好」
人稱「Benz雄」嘅資深演員許紹雄上月28日因癌症引發器官多重機能衰竭離世，享壽八十有餘歲（實齡75歲）Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
林雪爆粗回應欠債傳聞「精子都冇啦」 火星稱成龍未有聯絡｜有片
林雪日前與張繼聰、韋羅莎及火星等出席電影《金童》群星首映禮，受訪期間火星被問到早前爆成龍曾「拖糧」一事，表示成龍至今仍未有聯絡，不過仍視對方為兄弟。林雪則以唱歌及爆粗回應，於受訪尾聲時更突然激動回應被傳「欠債數百債」一事，連環爆粗回應指「精子都冇啦！」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
網上熱話｜內地網民首次遊港 讚三個小細節 難忘港人兩字常掛嘴邊
雖然近年越來越多政策促進香港與內地融合，但兩地仍有不少文化差異，令內地旅客來港旅遊後，感到百思不得其解。近日就有內地網民在小紅書發文，記述自己首次來港遊玩後，「真的被某些小細節可愛暈倒」。am730 ・ 1 天前
60歲鞏俐頂銀髮亮相！戴51克拉寶石項鍊霸氣十足 網讚：老了照樣是女皇
60歲的鞏俐亮相北京卡地亞晚宴，以一頭自然銀髮和51.70克拉海藍寶石眼鏡蛇項鍊成為全場焦點。她大方展現歲月痕跡，氣場依舊強大，被許多網友讚為「優雅老去的代表」。姊妹淘 ・ 2 小時前
日本上百民眾集會促日揆向華道歉 立即下台
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗涉台言論引發軒然大波，上周六（15日）上百名日本民眾自發在位於東京的首相官邸前集會，抗議高市相關言論，要求她撤回發言、道歉並立即下台。on.cc 東網 ・ 5 小時前
郭富城60歲仍擁有「結實冰塊腹肌」！「舞台王者級」好身材全靠超自律作息：早上6時睡覺、每日只吃一餐
「舞台王者」郭富城踏入60歲，這位天王再做爸爸，魅力有增無減。日前在高雄演唱會上，輕輕把上衣掀起來，結實的冰塊腹肌還在，不愧為天王，對於自己身材的保養長期關注。Yahoo Style HK ・ 9 小時前
海豹被殺人鯨追殺 驚險「登船」逃生 美國攝影師拍下驚險一幕︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國華盛頓州一名野生動物攝影愛好者 Charvet Drucker 近日在西雅圖外海拍攝鯨魚時，意外成為一隻海豹的救星。該海豹為逃避一群殺人鯨（又稱虎鯨）追捕，竟跳上她的遊艇躲避，驚險場面被她全程拍下。Yahoo新聞 ・ 1 天前
香港保安局更新外遊警示！港人赴日需提高警惕 網民都稱「遊日真係好危險！」
日本依然是港人最愛的旅遊地，但近期的政治風波與安全事件，香港保安局今日（15日）更新外遊警示制度網頁中的「其他資訊」，特別提醒計劃前往日本或已身處當地的港人，應提高警惕、注意安全，連網友亦稱「遊日真係好危險！」Yahoo 旅遊 ・ 9 小時前
舒淇自揭童年遭受家暴 離家出走感開心「夜晚瞓得著覺」 同馮德倫唔抗拒有下一代：一路都想
舒淇以自身經歷故事創作而成嘅導演作品《女孩》近期喺香港上映，早前鄭裕玲喺個人YOUTUBE節目The Do Show訪問舒淇。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
裕美跟網紅整「腳皮奶」益林作？發文鬧人過橋抽板 同五索疑似關係生變
林作因為JPEX案正式被起訴，上周提堂後獲准以30萬元保釋。作為女友嘅裕美當然奔波不停，但仍然keep住喺社交平台出postYahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
63歲大咖女星穿「牛肚禮服」被酸爆？紅毯造型掀論戰！網友狠批：有年紀就該穿得更優雅
當天她穿上Iris van Herpen的高訂禮服，薄如玻璃的多層結構在燈光下閃爍，不過造型一亮相，網路瞬間炸開，留言區清一色歪樓成「牛肚裙」「想拿來煮火鍋」等評論，甚至有人直說「這衣服不適合她」「年紀大了就該穿得大方些」。不少網友也疑惑為何她會選擇這麼前衛的造型？但品...styletc ・ 1 小時前
劉嘉玲大爆片場遇「麻煩」男星 突要補妝累她「冷得要死」 想借拍戲暴打對方： 我想真打
內地綜藝節目《一路繁花2》在內地經常成為熱搜話題，最新一集剛播出，59歲劉嘉玲與一眾藝人圍坐用餐，當談及一些耍大牌、不敬業的演員時Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
大神換機！木村拓哉親身去 Bic Cam買 iPhone 17 Pro 網民驚訝：原來男神仲用緊 iPhone 13？
日本巨星木村拓哉近日在其 YouTube 頻道更新影片，記錄了他親自前往日本大型電器店 Bic Camera 購買新手機的過程。這位萬人迷竟然像普通人一樣去店舖取貨，而且更被眼尖網民發現他之前使用的竟是舊款的 iPhone 13 (Product RED)，引發熱烈討論。Yahoo Tech HK ・ 39 分鐘前
部署冬奧 ｜美籍華裔美少女 奪美國花滑站女子單人冠軍
距離2026冬奧開幕，只剩不到3個月時間，各比賽選手已積極備戰。現時女子花板滑冰世界冠軍的劉美賢（Alysa Liu），剛奪得美國花樣滑冰大獎賽女子單人冠軍。Yahoo 體育 ・ 8 小時前
札幌熊腳印住宅散步驚魂！ 公園中心9點開門後封園！
哎喲，札幌的秋冬本該是裹圍巾喝熱可可的愜意，誰知11月11日早上7點40分，中央區圓山西町10丁目住宅區突然發現寬20厘米的熊腳印Japhub日本集合 ・ 3 小時前
天氣｜冷鋒明晚殺到 周二顯著轉涼 周三最低僅14度
一道冷鋒會在明晚至本周二初時橫過廣東沿岸，受隨後的強烈東北季候風及一道廣闊雲帶影響，本周中期該區風勢頗大，天氣顯著轉涼，內陸地區寒冷。天文台預測，明日(17日)大致天晴，日間溫暖，晚上北風逐漸增強。本周二及周三將顯著轉涼，最低氣溫僅14度。am730 ・ 1 天前
爆一爆｜新世界債主誓不剃頭（Louise）
新世界發展（0017.HK）向永續債債主提出的剃頭換新債方案，願意提早接受換債者，每100蚊會多獲兩蚊雞的「早鳥優惠」將於下週初到期，有批債主或應該叫苦主，本週初透過自己嘅私人銀行回覆新世界SAY NO，打算同新世界「生死戀」。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
16歲時我被中情局拿來做實驗，如今我向他們提告
Submitted photo 拉娜・龐廷（Lana Ponting）對位於加拿大蒙特利爾（Montreal，蒙特婁）的前精神病院——艾倫紀念研究所（Allan Memorial Institute）最深的第一印象，是氣味——幾乎像藥水味。 「我不喜歡那地方的樣子。對我而言它根本不像醫院。」她在位於曼尼托巴（Manitoba）的家中對BBC說。 這家醫院——曾是一位蘇格蘭航運大亨的豪宅——在1958年4月的一個月裡成了她的家。當時法官因她「不服從」的行為，裁定這位16歲少女接受治療。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
又起新衝突 杜曹警告比寧咸：接受被換
【Now Sports】英格蘭以全勝零失球的姿態結束世界盃外圍賽之旅，但比寧咸因被換出面露不悅，反遭領隊杜曹警告要注意行為。比寧咸（Jude Bellingham）在離完場前6分鐘，被杜曹換下，由摩根羅渣士入替，但他一度在場上高舉雙臂，以表達對這次換人決定的不滿，最終走到場邊，也沒有和杜曹有太多交流，低頭走上後備席。杜曹賽後也強硬地說：「這就是決定，他必須接受這個決定。隊友在場邊等著，你就必須走過來，接受和尊重。我不想小題大做，但堅持我所說的，就是行為舉止是關鍵，要尊重後備上陣的隊友。」杜曹與比寧咸的關係受到媒體關注，事關6月時，前者也曾發表言論，稱這名下屬有時的行為連其母親也不喜愛，後來要為失言致歉；上月的世盃外圍賽，比寧咸已在皇家馬德里傷癒，卻未獲杜曹徵召。「我需要好好反思一下。」杜曹補充：「我看到比寧咸很不高興，像他這麼好勝的球員，肯定不喜歡被換走，但這關乎標準和水平，也關乎彼此的承諾和尊重，我們不會因為有人揮舞手臂，就改變決定。」now.com 體育 ・ 5 小時前