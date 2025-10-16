譚耀宗指立會是「政治旋轉門」
假醫生紙稱末期病提早領MPF 16人被捕 涉款400萬元
市民想提早提取強積金(MPF)需要在特定情況下提出申請，包括年滿60歲提早退休、永久離開香港、罹患末期疾病、完全喪失行為能力，或小額結餘(不超過5,000元且符合其他條件)。警方早前接獲一間「強積金受託人公司」轉介，指有強積金供款人涉嫌提交虛假醫生證明，聲稱自己「完全喪失行為能力」或「罹患末期疾病」，從而提早提取強積金供款。
觀塘警區刑事總督察鄧子軒指，觀塘警區周一至周三展開拘捕行動，一共拘捕10男6女，年齡介乎31至56歲，報稱為廚師、售貨員、保安員等，涉及的強積金供款額超過400萬元。
涉犯罪集團假扮成「中介」
警方重案組第一隊督察梁曼宜補充，調查後發現有犯罪集團假扮成「中介」，透過社交媒體上的廣告，聲稱可以安排中介，去為被捕人提早取回強積金供款；而中介會協助被捕人，向強積金受託人公司提交虛假醫生證明，而被捕人則須將自己的個人資料，以及在申請表格上以電子方式簽名，再透過社交媒體交給集團，途中從來沒有見過面。在被捕人成功提取強積金後，會向中介給予5%至30%佣金。而警方在被捕人的住所檢獲了一些強積金供款的文件以及銀行記錄，現時全部被捕人獲准保釋，警方會繼續調查，調查方向包括涉案的犯罪集團。
積金局：首次發現 將配合執法
積金局表示，今次是首次發現涉嫌偽造或使用虛假文書，以「罹患末期疾病」為由非法提早提取強積金，高度關注事件並會全力配合警方的執法行動，提醒強積金計劃成員切勿以身試法。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/假醫生紙稱末期病提早領mpf-16人被捕-涉款400萬元/609394?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
香港女子台北車站遭公然性侵 台警指女子與疑犯為朋友 事前一同喝酒
一名香港女遊客上周四(9日)在台北車站內公然遭人性侵，台警進一步調查後指兩人是朋友關係，事前曾一同喝高粱酒。警方強調事件並非隨機犯案，呼籲外界放心。 台媒引述警方指出，受害人到台灣旅遊，曾在台北車站周邊暫住4日，從而與疑犯相識。10月9日早上約11時，受害人、疑犯連及幾名朋友在台北車站邊喝酒、邊聊天，喝了3支58am730 ・ 1 天前
61歲男認6度強姦親女、首犯案時女兒僅11歲 案情指母親曾籲不報警以保聲譽
61 歲男子被控在 2015 年 5 月至 2022 年 3 月期間，6 度強姦及 3 度非禮親女，首次強姦時女兒僅 11 歲。被告周四（16 日）在高等法院承認所有控罪。法官杜麗冰將案件押後至 11 月 18 日判刑，為事主索取創傷、精神科報告，並為被告索取背景報告，期間被告須繼續還押。法庭線 ・ 18 小時前
外國媽媽救日本的驚人秘密！ 出生率反彈藏國際神秘推手！
哎喲，日本的少子化問題聽起來像老梗，但2024年這數據可真讓人鬆口氣！厚生勞動省的最新統計顯示，全年新生兒總數雖然只剩686,061人，比前一年少掉41,227個，連續第九年破低紀錄，總和生育率也滑到1.15的谷底。Japhub日本集合 ・ 21 小時前
大埔獨立屋2隻共值50萬勞力士不翼而飛 51歲印傭被捕
大埔發生盜竊案，一名女印尼外傭被捕。昨日(15日)晚9時許，警方接獲大埔公路—大埔滘段4699號鹿茵山莊一間獨立屋的35歲姓女住戶報案，指屋內有兩隻共值約50萬元的名錶不翼而飛，懷疑被外傭偷去。警員到場經初步調查，事主有兩隻共值約50萬元的勞力士手錶遭盜去，一名51歲印尼籍女外傭涉嫌「盜竊」被捕，現正被扣留調查。案件由am730 ・ 1 天前
美英打擊柬埔寨詐騙集團 充公1166億比特幣 主腦陳志在港持兩間上市公司
美英聯手起訴柬埔寨太子集團主席陳志，指其為全球最大加密貨幣詐騙案主腦，涉資150億美元，並揭發他在香港控制兩家上市公司，或牽動跨境金融審查。Yahoo財經 ・ 1 天前
珍惜生命｜天水圍天恩邨41歲女子家中燒炭 丈夫揭發惜太遲
天水圍發生燒炭自殺案。 昨晚（16日）深夜11時36分，一名41歲姓周女子於天水圍天恩邨恩頤樓家中燒炭，其丈夫發現後連忙報警。警方和救援人員接報後趕至現場，發現女子倒臥房間內，旁邊有一盤燒過的炭，昏迷由救護車送往天水圍醫院搶救，可惜最終不治，死因有待驗屍後確定。警方於現場沒有檢獲遺書，正在調查事件起因。am730 ・ 1 天前
始祖鳥煙火炸喜馬拉雅山 涉破壞土壤、驚擾野生動物 多名縣級官員遭免職｜Yahoo
【Yahoo 新聞】運動品牌 Arc'teryx （始祖鳥）與爆破藝術家蔡國強上月在西藏喜馬拉雅山進行大型煙火項目「升龍」，引發輿論強烈批評，西藏日喀則官方立案調查。官方周三（15 日）發布通告，指蔡國強破壞草原活動涉嫌違規， Arc'teryx 亦要承擔生態損害賠償和修復責任；另外，批准煙火秀的江孜縣黨政機關被問責，多名官員被立案、免職。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
香港女遊客醉倒台北車站遭通緝犯性侵 台鐵將聯同警方加強巡邏
【Now新聞台】台灣知名地標之一的台北車站，日前有女遊客醉酒後遭人在車站大廳當眾性侵。當地傳媒報道，受害人是香港遊客。疑犯落網後證實是通緝犯，輿論關注車站治安問題。台鐵表示，將聯合警方加強巡邏次數。作為台北市主要交通樞紐，台北車站每日人來人往，車站大廳亦不時有人停留。台灣傳媒報道，上周有一名來自香港的女遊客，疑似在醉酒的情況下遭一名男子拖到牆邊性侵，據報整個過程超過十分鐘，警方接獲途人報案後趕至制止，並逮捕疑犯。檢警部門經調查後，發現該名姓邱男子去年因偷竊判入獄六個月，雖可繳納罰款代替，但他未有理會而遭通緝，今次落網後已即時入獄。負責管理台北車站的台鐵周三發聲明，對事件表示遺憾，強調正全力配合警方調查。而案件亦引起社會關注台北車站治安問題。有民眾認為車站內部空間大，如同「大迷宮」，廁所、儲物櫃亦有「死角位」，深夜經過時都有點擔心。民眾：「比較晚的話或是都沒有人的話，我覺得安全上還是會有點顧慮。」民眾：「就會莫名感覺到有點沒有安全感，就是常常會迷路這樣。」另一方面，台北車站附近一帶近年越來越多無家者逗留，亦有人憂慮會影響治安。台鐵方面表示，已與鐵路警察局召開會議，並提出四項措施，警方在大廳、廁所等定點駐守頻率將由每小時兩次增加至三次以上，另外會與車站職員及保安每半小時交錯派員巡邏，亦會要求相關部門輔導安置無家者。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
警方拘16人涉偽造文件提早申領MPF 首次發現聲稱患末期疾病為由訛詐
警方公布，早前接獲一間「強積金受託人公司」轉介，指懷疑有人涉嫌以虛假文件提早提取強積金供款，案件交由觀塘警區重案組跟進。調查發現有強積金供款人透過中介以虛假文件聲稱自己「完全喪失行為能力」或「罹患末期疾病」，成功提早提取強積金。人員於本周一至周三(13至15日)採取行動，以「欺詐罪」拘捕了16人，包括10男6女，年齡介乎31至56歲。 行動中檢獲大量文件、銀行卡及手提電話等。警方接獲強積金受託人公司轉介，懷疑有人使用假醫生證明，以提早取得強積金供款。 調查發現，有犯案集團假扮成中介，協助被捕人士提交虛假醫生證明，聲稱完全喪失行為能力或患有末期疾病，被捕人只需提供個人資料，再在申請表電子簽名，不用與中介見面；成功提取強積金後，中介收取5%至30%佣金，所涉供款金額逾400萬元。案件仍在調查中，不排除更多人被捕。 積金局回應稱，高度關注有不法之徒涉嫌偽造或使用虛假文書，以「罹患末期疾病」或「完全喪失行為能力」為由非法提早提取強積金，積金局會全力配合警方的執法行動，並提醒強積金計劃成員切勿以身試法。而今次是首次發現涉嫌偽造或使用虛假文書，以「罹患末期疾病」為由非法提早提取強積金。 積金局發言AASTOCKS ・ 17 小時前
愉景灣萬聖節攻略：冰上派對、愉景灣酒店Staycation！2大2小入住人均$472起包自助早晚餐｜Halloween好去處
愉景灣今年化身為「鬼魅莊園」帶來特色打卡位及一連串萬聖節限定活動，與此同時愉景灣溜冰場則有「SCREAM SKATE」萬聖節冰上派對，而香港愉景灣酒店推出「哈囉極樂園」住宿計劃，讓大家沉浸於萬聖節氣氛之中，大人細路都能玩足兩日一夜！Yahoo 旅遊 ・ 1 小時前
3人涉招內地人開戶洗黑錢2.7億元被捕 自拍短片通過人臉識別
【Now新聞台】警方與內地公安聯手展開執法行動，打擊跨境洗黑錢集團，兩地共拘捕3名骨幹成員，涉及金額達2.74億元。警方調查指，犯罪集團會先從內地招攬人士到香港開設數字銀行戶口及自拍短片，然後利用這些片段通過銀行手機應用程式的人臉識別系統，藉此操控戶口洗黑錢。在去年12月至今年8月期間，在184個銀行戶口一共清洗了2.74億元，其中4700萬元來自騙案。警方以串謀洗黑錢罪拘捕一名32歲姓盧的本地男子 ，報稱從事代購工作，負責招攬內地人來港開戶以獲取酬勞，下午在東區法院提堂。另外，內地公安亦在深圳拘捕兩名內地骨幹成員，分別是41歲及43歲。 #要聞now.com 新聞 ・ 21 小時前
尖沙咀樓上吧聘請非法勞工 35泰籍及本地男女被捕
【on.cc東網專訊】西九龍區警員昨日（15日）晚上約9時，連同相關部門進行代號「封印」及「雷霆」行動以打擊非法勞工。on.cc 東網 ・ 23 小時前
犯罪集團藉假醫生紙提早領強積金 16人涉訛稱絕症等被捕 供款涉逾400萬｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】警方發現有犯罪集團假扮成中介，在社交平台登廣告，聲稱可安排提早領取強積金，並提交粗製濫造的假醫生紙，聲稱供款人「完全喪失行為能力」或「罹患末期疾病」，事後收取5%至30%的佣金。警方以欺詐罪拘捕16個強積金戶口持有人，案件涉及的強積金供款金額逾港幣400萬元。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
警方接53宗假冒銀行貸款電騙 以彈票黨形式騙款560萬元
【Now新聞台】警方今年2月至10月期間接獲53宗報案，揭有詐騙集團冒充銀行職員，借推銷低息貸款為由，以彈票黨形式騙取560萬元。 警方接獲多人報案，稱他們收到假扮銀行推銷低息貸款的電話，騙徒以測試還款能力為由，要求受害人將款項存入指定戶口，再訛稱由一名律師以支票形式退款。受害人之後收到銀行通知彈票，才發現是空頭支票，涉款共560萬元。警方周三拘捕一男一女集團骨幹成員，兩人分別報稱客戶服務主任和無業，現正被扣查。經調查後，警方發現該集團會安排成員到入境處更改與市面律師相同的姓名，再開設支票戶口增加其說法可信性，呼籲市民收款時，不要只相信入數紙或帳面結餘，必須查閱可用結餘。#要聞now.com 影音新聞 ・ 20 小時前
牛頭角九旬翁被女賊搶劫 遭推倒搶金戒指受傷送院
【on.cc東網專訊】牛頭角發生搶劫案。今晨(15日)9時56分，一名姓楊(91歲)老翁於牛頭角道253號觀塘花園大廈孔雀樓乘搭升降機上樓，當時有一名陌生女子與他一同走入升降機，當楊伯出𨋢後，對方尾隨其後，突然在走廊轉角位推跌他，並搶走其左手一隻約值4,000元on.cc 東網 ・ 1 天前
萬聖節好去處｜大圍圍方「HalloWai圍方嘩鬼樂園」 設全港首創「百鬼打Call Party」及萬聖節主題市集｜Yahoo活動街
萬聖節即將來臨，港鐵商場圍方於即日起至11月9日呈獻別開生面的「HalloWai」主題活動，結合東洋鬼怪文化與本地創意，打造一場跨越文化界限的萬聖節慶典。傳說中的赤鬼、青鬼、河童等妖異角色將在圍方現身，L2戶外園藝花園與L4活動空間將化身為充滿詭趣與驚喜的「圍方嘩鬼樂園」，讓大家仿如穿越現實與妖異世界的結界，展開一場沉浸式探索之旅！Yahoo 活動街 ・ 17 小時前
積金局首次發現涉嫌以虛假文書訛稱罹患末期病提取強積金
積金局表示，首次發現有人涉嫌偽造或使用虛假文書，以「罹患末期疾病」為由非法提早提取強積金。警方早前接獲一間「強積金受托人公司」轉介，指懷疑有人涉嫌以虛假文件提早提取強積金供款。調查發現有強積金供款人透過中介以虛假文件聲稱自己「完全喪失行為能力」或「罹患末期疾病」，成功提早提取強積金。警方以欺詐罪拘捕了16名男女，年齡介乎31至56歲。警方調查發現有犯罪集團主腦假扮成中介，於社交媒體上刊登廣告，聲稱可以安排中介幫強積金供款人向強積金受托人公司提交虛假醫生證明，聲稱完全喪失行為能力或罹患末期疾病，以提早取回強積金。警方說，強積金供款人只需要將提供個人資料以及於申請表格上以電子方式簽名，再透過社交平台交予所謂中介，無需和中介見面。當強積金供款人成功提取強積金後，中介會向供款人收取5%至30%佣金。積金局高度關注有不法之徒涉嫌偽造或使用虛假文書，以「罹患末期疾病」或「完全喪失行為能力」為由非法提早提取強積金，積金局會全力配合警方的執法行動，並提醒強積金計劃成員切勿以身試法。積金局發言人表示，積金局與警方及強積金受託人一直保持緊密聯繫，必定會跟進任何可疑個案。根據《刑事罪行條例》，任何偽造或使用infocast ・ 4 小時前
泰國天燈節2025｜門票優惠買一送一！人均$266.1 包1盞天燈、水燈及晚餐
「泰國七大奇蹟之一」的清邁天燈節（Yi Peng）將於今年11月5及6日舉行，有成千上萬人的當地人或遊客，一同燃放天燈送上天空，祈求得到平安和祝福，數萬個天燈綻放在整個夜幕星空下，畫面相當震撼，故有此美譽。Yahoo購物專員留意到人氣清邁天燈節地平線鄉村度假村會場推出優惠，門票買一送一，人均$266.1就可以入場放天燈、水燈，兼包晚餐及遊戲券～優惠數量有限，要買就要趁早啊！Yahoo 旅遊 ・ 18 小時前
典當高仿金鏈 僅扣位是真金 警拘兩漢涉呃14萬
國際金價屢創新高，有騙徒將高仿真金飾扮作真金出售。兩名男子7至9月到不同當舖將假金鏈典當，其中3次成功騙取14萬元。警方前日採取行動，拘捕二人，涉嫌以欺騙手段取得財產及企圖以欺騙手段取得財產。 涉案金頸鏈經人手加工，扣位以真金製成，其餘位置屬普通金屬但外層以薄金包裹，具高仿真度。騙徒於7至9月期間，6度前往九龍及am730 ・ 1 天前
警方與內地公安拘三男 涉招攬內地人數字銀行開戶 拍片繞過人臉識別洗黑錢2.7億元
警方與內地公安攜手打擊跨境洗黑錢集團，在過去兩日進行代號「吼雷」行動，在兩地合共拘捕3名男子，相信是犯罪集團骨幹成員，利用來港內地人申請數字銀行開戶，並拍攝影片繞過人臉識別系統操控戶口，涉及6間銀行184個戶口，在過去九個月清洗2.7億元懷疑犯罪得益。 財富情報及調查科財富調查組總督察盧彥霖表示，警方一直與銀行監管機構及銀行業界保持緊密合作，較早前有數字銀行發現有人使用銀行手機應用程式進行網上理財，銀行要求客戶進行實時人臉識別認證客戶身份，客戶利用預先錄製影片通過識別系統，從而操控戶口。銀行業界立即透過通報機制通知警方。 經調查後發現曾使用該方法操控的銀行戶口共184個，涉及6間銀行。該批戶口在2024年12月至2025年8月期間，合共清洗2.7億元懷疑犯罪得益，當中包括超過4,700萬元來自本地及海外共337宗騙案的騙款。 警方在北角區一間酒店外拘捕一名32歲本地男子，涉嫌「洗黑錢」，被捕男子同時亦涉嫌運用其個人銀行戶口，處理約5,400萬元懷疑犯罪得益。 另外，內地執法人員同時在內地拘捕兩名分別41歲及43歲的懷疑涉案內地男子。(da/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aaAASTOCKS ・ 18 小時前