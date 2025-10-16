假醫生紙稱末期病提早領MPF 16人被捕 涉款400萬元

警方 證物

市民想提早提取強積金(MPF)需要在特定情況下提出申請，包括年滿60歲提早退休、永久離開香港、罹患末期疾病、完全喪失行為能力，或小額結餘(不超過5,000元且符合其他條件)。警方早前接獲一間「強積金受託人公司」轉介，指有強積金供款人涉嫌提交虛假醫生證明，聲稱自己「完全喪失行為能力」或「罹患末期疾病」，從而提早提取強積金供款。

觀塘警區刑事總督察鄧子軒指，觀塘警區周一至周三展開拘捕行動，一共拘捕10男6女，年齡介乎31至56歲，報稱為廚師、售貨員、保安員等，涉及的強積金供款額超過400萬元。

涉犯罪集團假扮成「中介」

警方重案組第一隊督察梁曼宜補充，調查後發現有犯罪集團假扮成「中介」，透過社交媒體上的廣告，聲稱可以安排中介，去為被捕人提早取回強積金供款；而中介會協助被捕人，向強積金受託人公司提交虛假醫生證明，而被捕人則須將自己的個人資料，以及在申請表格上以電子方式簽名，再透過社交媒體交給集團，途中從來沒有見過面。在被捕人成功提取強積金後，會向中介給予5%至30%佣金。而警方在被捕人的住所檢獲了一些強積金供款的文件以及銀行記錄，現時全部被捕人獲准保釋，警方會繼續調查，調查方向包括涉案的犯罪集團。

積金局：首次發現 將配合執法

積金局表示，今次是首次發現涉嫌偽造或使用虛假文書，以「罹患末期疾病」為由非法提早提取強積金，高度關注事件並會全力配合警方的執法行動，提醒強積金計劃成員切勿以身試法。

