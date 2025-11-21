偕西島秀俊宣傳新片 桂綸鎂學操人偶練到手抽筋

【on.cc東網專訊】日本影帝西島秀俊，昨日(20日)現身台灣，與台灣女星桂綸鎂及導演真利子哲也出席金馬影展閉幕片《最親愛的陌生人》首映。片中西島秀俊跟桂綸鎂飾演夫妻，有多場情緒壓力極大的對手戲，西島感性說：「這次都是英文台詞，是非常大的挑戰，幸好桂綸鎂有拉住我，她的演技非常自然，跟她合作非常光榮，也度過一段幸福時光。」

桂綸鎂則表示西島在片場給她鼓勵跟稱讚：「有好幾場情緒非常重的戲，演完他都會拍拍我的背。」西島表示看到她完全投入角色、情緒起伏很大，就不由自主的去安慰對方。片中桂綸鎂挑戰操縱木偶的戲份，抵達紐約拍攝前，人偶劇團總監便叮嚀要健身，她還因要背著一座5公斤左右的巨大人偶演出，一度弄到手抽筋。拍攝期間或休假空檔，她都一直把握時間練習；而西島則跟桂綸鎂完全不同，笑說自己碰到休假就會出去走走吃美食，相對放鬆許多。

此外，西島將亮相明日（22日）的《第62屆金馬獎頒獎典禮》擔任嘉賓，其好友兼神級遊戲製作人小島秀夫，原定亦赴台舉辦大師講座並擔任金馬獎頒獎嘉賓，卻因患A型流感臨時宣布取消。他特別寫了親筆信致歉。

