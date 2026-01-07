「做時代的主角．戈峻2026跨年夜話」天九企服廣州開講 為企業家提供前瞻思考

香港 - Media OutReach Newswire - 2026年1月7日 – 由天九企服董事長兼CEO戈峻發起的「做時代的主角．戈峻2026跨年夜話」在廣州白雲國際會議中心舉行。 在2025與2026年交匯之際，千餘位企業家、創業者與各界嘉賓齊聚一堂，在這場融合趨勢洞察、人文關懷與能量蓄積的思想盛宴中，共同聆聽時代敘事，探尋主角之路。





「2026中國企業家跨年合作盛典」在廣州隆重舉行，匯聚眾多商業領袖及逾千位企業家，圍繞AI革命及經濟轉型等議題進行分享，共探高質量發展的未來之路。



從隱形基石到轉型先鋒 勾勒中國經濟韌性底色



演講中，戈峻勾勒了一幅豐富的「主角群像」。 既有站在AI浪潮之巔的科技先鋒，也有在傳統產業中實現「老樹新芽」的轉型者，更有大量鮮為人知卻不可或缺的「基石型」企業家。 這些多元面孔共同揭示了一個核心命題：無論舞台大小，真正的「主角」始終是那些勇於在自己領域內持續創造價值的人。



「如果不把這些散落在各個角落的故事，真誠地講給更多人聽，那是對企業家群體極大的不公平，也是對時代的不負責任。」戈峻在演講中動情地表示，過去六年間，他深入全國各地，接觸了大量普通卻堅韌的中小企業家，在他看來，正是這些默默支撐起千行百業的中小企業，承載著中國經濟最樸素的底氣與溫度。



年輕一代登場：用新工具書寫新答案



演講中段，戈峻將目光投向了正在登場的新生代力量。 他描繪了新一代主角的多元面貌，並指出新一代正以迥異的眼光、工具與價值定義，為「時代主角」注入澎湃的新活力。



面對代際傳承這一民營經濟的關鍵命題，戈峻從經典品牌的煥新重生、傳統商貿的IP化轉型，到製造業態與傳播方式的革命性變革等一系列現象闡明，真正的傳承絕非經驗的簡單複製，而是那種直面挑戰、勇於創新的內核精神的一脈相承，以及在此基礎上的工具、方法與連接方式的全面革新。



未來已來：在AI時代尋找「船票」與「充電站」



站在技術革命的臨界點，戈峻發出深刻叩問：「 當AI重新定義生產力核心，企業與個人如何確保不被浪潮拋下？」



對此，他系統性地提出了三個行動關鍵詞，為企業應對變局、開拓新局勾勒出清晰的行動框架：萬物重生：所有行業都能借力新技術與新思維獲得重生，新價值源於對舊業態的重塑與融合; 就近繁榮：深耕本地市場，依託區域優勢與政策紅利，在「雙迴圈」中構建競爭力，實現「家門口的全球化」。 意義充電：在技術狂奔的時代，人與人之間的情感連接與意義追尋，正成為AI無法替代的"終極充電站"。



據悉，這場跨年夜話是戈峻持續賦能企業家群體的一次重要實踐。 2026年谷雨時節，戈峻還將持續為企業家群體提供前瞻思考與成長陪伴。



