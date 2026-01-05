Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

今年唯獨鍾意有馬！AirPods Pro 3 照例加推馬年特別版，售價 HK$1,849

推出生肖特別版產品已經成了 Apple 的定番節目，時間剛跨入 2026 年，馬年特別版 AirPods Pro 3 便正式登場了。相比標準版，這個版本的充電盒正面多了一個馬頭標誌。除此之外無其他變化，價格也仍維持在 HK$1,849，目前已可在官網下單。

AirPods Pro 3 搭載和 AirPods Pro 2 一樣的 H2 晶片，但主動降噪效能是前代的 2 倍，同時它也支援 Apple Intelligence 驅動的即時翻譯功能。其耳塞也經過了重新設計，有點類似 Sony WF-1000XM4，改為混合泡沫材料，據稱在提供絕佳舒適感的同時也不易掉落。

馬年特別版 AirPods Pro 3

裝置具備 IP57 防塵防水機能，而且還支援心率監測。配合 Apple 健康中的訓練或是 Fitness+ 課程，你可以結合心率變化更好地掌握自己的身體狀態。另外 AirPods Pro 3 也內建了第二代超寬頻（UWB）晶片，進一步加強了定位能力。其降噪續航力提升到了 8 小時，若是開啟透音助聽功能，則可以維持 10 個小時。

