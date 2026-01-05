跑步︱配速是什麼？如何找出適合的配速？
今年唯獨鍾意有馬！AirPods Pro 3 照例加推馬年特別版，售價 HK$1,849
目前已可下單。
推出生肖特別版產品已經成了 Apple 的定番節目，時間剛跨入 2026 年，馬年特別版 AirPods Pro 3 便正式登場了。相比標準版，這個版本的充電盒正面多了一個馬頭標誌。除此之外無其他變化，價格也仍維持在 HK$1,849，目前已可在官網下單。
AirPods Pro 3 馬年特別版
Apple 官網售價 HK$1,849
AirPods Pro 3 搭載和 AirPods Pro 2 一樣的 H2 晶片，但主動降噪效能是前代的 2 倍，同時它也支援 Apple Intelligence 驅動的即時翻譯功能。其耳塞也經過了重新設計，有點類似 Sony WF-1000XM4，改為混合泡沫材料，據稱在提供絕佳舒適感的同時也不易掉落。
裝置具備 IP57 防塵防水機能，而且還支援心率監測。配合 Apple 健康中的訓練或是 Fitness+ 課程，你可以結合心率變化更好地掌握自己的身體狀態。另外 AirPods Pro 3 也內建了第二代超寬頻（UWB）晶片，進一步加強了定位能力。其降噪續航力提升到了 8 小時，若是開啟透音助聽功能，則可以維持 10 個小時。
AirPods Pro 3 馬年特別版
Apple 官網售價 HK$1,849
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
【百佳】原箱優惠 雀巢原箱咖啡平均$5.3/罐（即日起至08/01）
百佳網店精選原箱優惠，雀巢原箱咖啡 250毫升6罐裝4排 $126/箱（買滿$188送1排可口可樂高罐汽水330毫升4罐裝）、利休茶作原箱烏龍茶/ 蜜桃綠茶/ 茉莉花綠茶/ 蜂蜜綠茶 550毫升24支 $125/箱、SELECT 原箱純淨水 6公升4支 $78/箱、唯潔雅原箱極致綿柔四層衛生紙27卷裝 $64/箱（買滿$208送唯潔雅零碳紙3層盒裝面紙 + 極致綿柔四層衛生紙 12卷裝）、N1 NATUREL 原箱2.0幼身版/天然玉米豆腐砂17.5公升裝x3袋 $375/2箱（送N1 NATUREL珍珠豆腐混合砂 3.0原味 6公斤）！YAHOO著數 ・ 10 小時前
【麥當勞】快閃$10加配麥樂雞4件/麥炸雞1件/脆香雞翼2件
由1月5日起至1月8日加推新一輪快閃優惠，App用戶凡選購任何超值套餐或麥麥心意賞優惠，即可加$10歎麥樂雞4件、麥炸雞1件或脆香雞翼2件！YAHOO著數 ・ 9 小時前
竟然有人「玩」iPhone Fold？獨特設計，摺疊屏的終極形態？
文章來源：Qooah.com 近期博主 @i冰宇宙 發文，向網友展示了 BenGeskin 製作的 Apple iPhone Fold 在手渲染圖。可以看到該設備為獨特的書本式闊摺疊設計，展開之後類似 iPad。 有趣的是，評論區有網友詢問博主「這是真的還是 AI」。博主回應表示「也不是真的，也不是 AI，是 PS」。 近期關於 Apple iPhone Fold 手機的消息愈加頻繁，Apple 內部評估過許多種折疊方案，最終選擇書本式摺疊設計。有傳言稱 Apple 解決了困擾摺疊屏裝置許久的「摺痕」問題。 規格方面，Apple iPhone Fold 手機採用 7.8吋內屏 + 5.5吋外屏，摺疊厚度為 9mm，僅比 iPhone 17 Pro Max 的 8.75mm 厚一點。裝置共配備4個鏡頭，分別為內外屏前置單鏡和後置雙鏡。預計售價在 2000-2500 美元。 HUAWEI Nova 14 Pro 評測：旗艦影像系統下放，3X 長焦同價位拍攝利器Qooah.com ・ 1 天前
Belkin 推出 Nintendo Switch 2 專用充電盒亮相！內置螢幕即時顯示電量，外出打機必備｜CES 2026
在 CES 2026 的展場上，知名配件品牌 Belkin 為遊戲迷帶來驚喜，帶來專為 Nintendo Switch 2 而設計的全新充電盒 Belkin Charging Case Pro。這款配件不僅僅是保護殼，更針對次世代主機的電量管理與便攜性進行了深度優化。Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
據報智元機器人與MiniMax(00100.HK)合作拓展全模態AI加速落地機器人應用
據《上海證券報》報道，智元機器人已與MiniMax(00100.HK))達成合作。MiniMax將為智元機器人提供文本到語音全流程AI技術支持。針對智元機器人的產品定位與功能特性，MiniMax為其量身打造專屬人設體系，優化用戶與機器人的語音交互體驗。同時，基於人設體系構建定制化提示詞策略，為用戶生成專屬音色，實現千人千面的個性化音色合成，滿足多樣化語音交互需求。 此外，MiniMax還基於自研音樂生成模型，助力智元機器人拓展娛樂場景玩法。(ta/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 11 小時前
Samsung CES 2026 直播預告：全球首款 130 吋 Micro RGB TV 震撼登場，AI 生活願景「The First Look」全公開
一年一度的科技盛事 CES 2026 正式拉開序幕！Samsung 將於香港時間 1 月 6 日凌晨舉行「The First Look」發佈會。今年 Samsung 以「Your Companion to AI Living」為主題，除了展示一系列更聰明的家電生態系統外，重頭戲絕對是全球首款 130 吋 Micro RGB TV 的正式亮相。這款顯示器採用了次世代色彩技術，預計將重新定義家庭影院的極限。Yahoo Tech HK ・ 8 小時前
復刻 BlackBerry？Clicks Communicator 實體鍵盤新機不為追劇，只為打字！｜CES2026
由知名科技 YouTuber MrMobile 參與投資的新創品牌 Clicks 再度登上 CES 舞台，此番其帶來兩款充滿懷舊情況的新品，其中更矚目的當屬品牌首款智能手機 Clicks Communicator。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
毋須 Wi‑Fi 一插即投影！Belkin ConnectAir 無線 HDMI 棒攻商務會議｜CES2026
Belkin 在 CES 2026 上公佈了一款全新無線投影裝置 ConnectAir Wireless HDMI Display Adapter，它毋須 Wi‑Fi 或藍牙，便可將筆電、平板或手機畫面，無線投射到電視或投影機，主攻商務簡報及會議場景。Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
蘋果中國AI功能未上線
內地「21財經．南財快訊」報道，有博主稱蘋果公司已在近期針對部分國行設備啟動「Apple智能與Siri」功能的灰度測試，獲得測試資格的使用者可在設備設置中查看相關選項。有內地網友評論，也收到蘋果AI智能升級提醒，但在使用過程中發現，AI的回答都是基於百度現有答案，疑似部分功能被閹割。信報財經新聞 ・ 20 小時前
蘋果公司:中國未正式推出蘋果 AI
內地《21財經.南財快訊》報道,有博主稱蘋果公司(AAPL.US)已在近期針對部分國行設備啟動「Apple智能與Siri」功能的灰度測試,獲得測試資格的使用者可在設備設置中查看相關選項。有內地網友評論,也收到蘋果 AI 智能升級提醒,但在使用過程中發現,AI 的回答都是基於百度(09888.HK/BIDU.US)現有答案,疑似部分功能被閹割。《21財經.南財快訊》致電蘋果公司,接線的技術顧問表示,截至今天蘋果 AI 還未正式上線,後續上線將在官網上進行發布。預計 iPhone 15 Pro 及更新版本的手機型號才能相容蘋果 AI,因為 AI 的算法對硬體的要求非常高,iPhone 15 的硬體還沒有達到那個要求。 (BC)#蘋果 #AI #美股infocast ・ 1 天前
Arm 的設計如何影響現代科技產品的運作
人形機器人、自動駕駛車輛、智能手機、智能家居設備，甚至連日常用品如電視遙控器或咖啡機，都有一個共同的特徵：它們的核心技術大多是基於一家公司所創造的設計，這家公司就是 ARM。與大多數科技巨頭不同，ARM 並不生產實體晶片，但它已成為現代計算中最具影響力的力量之一，塑造了數十億設備的運算方式、計算能力和能源使用效率。隨著高通將基於 ARM 的處理器推入 Windows 筆記本電腦，以及 Apple ...TechRitual ・ 21 小時前
智元機器人(AgiBot)與MiniMax(00100)達成合作
智元機器人(AgiBot)已與MiniMax(00100)達成合作，MiniMax將為智元機器人提供文本到語音全流程AI技術支持。針對智元機器人的產品定位與功能特性，MiniMax為其量身打造專屬人設體系，優化用戶與機器人的語音交互體驗。同時，基於人設體系構建定制化提示詞策略，為用戶生成專屬音色，實現千人千面的個性化音色合成，滿足多樣化語音交互需求。此外，MiniMax還基於自研音樂生成模型，助力智元機器人拓展娛樂場景玩法。#智元機器人 #MiniMax (CW)infocast ・ 9 小時前
台報告揭去年大陸日均263萬次網攻 能源醫療成目標
【on.cc東網專訊】台灣安全部門周日（4日）發表分析報告，指去年大陸每日平均對台灣展開263萬次網絡攻擊，較前年增長6%，其中能源、緊急救援與醫院領域的增幅最明顯。on.cc 東網 ・ 1 天前
數字人民幣App煥新升級2.0版本
據數字人民幣營運管理中心微信公眾號表示，數字人民幣App 於元旦日(1日)煥新升級，迎來2.0版本，正式從「數字現金時代」邁入「數字存款貨幣」時代。 據《上海證券報》報道，數字人民幣App是個人用戶使用數字人民幣的主要載體，聚合各營運機構的錢包入口，方便用戶統一管理數字人民幣資產。(ta/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 17 小時前
三星電子:今年計劃搭載AI Google Gemini技術的裝置數量倍增
三星電子聯席行政總裁盧泰文(TM Roh)表示，今年計劃搭載人工智能Google Gemini技術的行動裝置數量增加一倍。去年包括智能手機和平板電腦導入Gemini AI功能共約4億部，計劃今年增至8億部。盧泰文表示，期望盡快將所有產品、服務加入AI應用，並預計AI普及速度將會加快。據一項Galaxy AI品牌認知度調查顯示，僅以一年時間，認知度就從約30%躍升至80%。盧泰文說，「儘管AI目前看起來可能有點令人懷疑，但在6個月到1年內，這些技術將得到更廣泛應用」。他又稱，搜尋是手機上最常用的AI功能，但消費者亦經常使用各種生成式AI編輯和生產力工具來處理影像和其他內容，以及翻譯和摘要功能等。至於全球記憶體晶片短缺，他認為對三星半導體業務來說是一大利好，但同時卻為智能手機業務利潤率帶來壓力，情況前所未有，沒有任何公司不受影響。這場危機不只影響流動電話，同時亦影響電視以至家電等其他消費性電子產品。他不排除產品有加價可能性，記憶體晶片價格飆升亦「不可避免地」會帶來一些影響。該集團正與合作夥伴制定長期策略，以減少影響。#三星電子 #記憶體晶片 #人工智能 #Gemini AI (CW)infocast ・ 9 小時前
廣華醫院直擊｜下午起患者幾乎坐滿急症室 傍晚次緊急和非緊急病人最長要等10小時
【Now新聞台】公立醫院急症室緊急次緊急及非緊急病人診金加至400元後，有醫院的預計輪候時間一度高達10個半小時。本台記者梁潔瀅傍晚6時許身處廣華醫院，急症室自下午起輪候人數明顯增多，幾乎坐滿整個急症室，目前情況已有所改善，約有20多個病人仍在輪候，多為喉嚨和腸胃不適患者，不過次緊急和非緊急輪候時間最長仍需10小時。 #要聞now.com 新聞 ・ 6 小時前
台慶頒獎禮司儀陣容被嘲史上最奀 去年司儀麥美恩周奕瑋索性飛曼谷外遊
【on.cc東網專訊】近年《萬千星輝頒獎禮》司儀陣容以大堆頭見稱，前年達18人，去年減少到16人，有汪明荃、鄧梓峰、陳貝兒、麥美恩、陸浩明、周奕瑋等。頒獎禮今晚（4日）舉行，並已公布司儀陣容，今年比去年削減4倍，只得車婉婉、陸浩明、何沛珈和鄭衍峰4人，麥美恩和周東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
委總統突遭美特種部隊帶走 牛彈琴：給世界三大教訓
美東時間周六 (3 日) 凌晨，美軍在委內瑞拉發動了一場震驚世界的軍事行動。多方消息證實，美軍出動三角洲特種部隊對委內瑞拉境內目標實施突襲，成功逮捕委國總統馬杜洛及其夫人。 現場畫面顯示，委國首都爆炸火光染紅夜空，委國副總統羅德里格斯緊急聲明稱政府不知總統下落，並要求美方提供其鉅亨網 ・ 1 天前
林文龍郭可盈首度同台頒獎 亂爆台下藝人緋聞好尷尬 黃宗澤蔡潔齊齊耍手擰頭
尋晚《萬千星輝頒獎典禮》由林文龍同郭可盈夫婦頒發最佳女主角，佢地話係首次同台擔任頒獎嘉賓。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
要哭了！中國投資委內瑞拉至少600億美元 能源、家電、汽車隨時血本無歸
美國軍事打擊委內瑞拉以及俘獲總統馬杜羅，中國外交部分別強烈譴責、堅決反對以及深表震驚。事實上，「震驚」的確是真的，皆因資料顯示，中國於近15年間在委內瑞拉投資巨大，視委為拉美投資核心地帶，投資範疇遍布能源、家電、汽車，連防空網都裝配中國製反匿蹤雷達。委內瑞拉更是少有承認中國為推行市場經濟的國家，且尚有過百億美元貸款未以石油方式歸還中國，市場深耕多年，如今卻已掌控於美國投資者手中Yahoo財經 ・ 14 小時前