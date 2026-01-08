停瘦瘦針1年半回復原本體重 比正常減重快4倍復胖

（法新社巴黎7日電） 一份最新研究今天指出，當人們停止使用新一代減重藥物後，會在1年半內回復原來體重，復胖速度竟是透過飲食控制與運動計畫減重者的4倍。

一個團隊進行目前規模最大、最先進的相關綜合回顧。團隊裡的英國研究人員表示，這主要是因為這些人在一開始就減掉大量體重。

俗稱「瘦瘦針」的新一代可抑制食慾注射型藥物—GLP-1受體促效劑（GLP-1 agonists），近年在全球多國廣受歡迎，徹底改變肥胖與糖尿病的治療方式。

研究顯示，這類藥物能幫助人們減輕15%到20%的體重。

這份發表於《英國醫學期刊》（BMJ）新研究的共同作者、牛津大學公共衛生營養學家傑布（Susan Jebb）說：「這一切乍看之下似乎是個好消息。」

但她在記者會指出，最新數據顯示「大約一半的患者在一年內就停止使用這些藥物」，可能與常見副作用如噁心或價格偏高有關。在美國，這些藥物每月費用可能超過1000美元。

於是研究團隊回顧37項關於停用不同減重藥物的研究，發現受試者每個月平均回復約0.4公斤體重。

6項臨床試驗涉及司美格魯肽（諾和諾德旗下品牌Ozempic「胰妥讚」和Wegovy「維格維」的活性成分）以及替爾泊肽（禮來公司Mounjaro「蒙扎羅」和Zepbound「澤邦」的用藥成分）。

在使用這兩種藥物期間，受試者體重平均減輕近15公斤。

然而停止用藥後，他們在一年內就回復10公斤，這也是目前針對這類新藥最長的追蹤紀錄。

研究人員推估，受試者會18個月內完全恢復到原來的體重。

有關心血管健康的指標，包括血壓及膽固醇，也會在不到1年半後回到原先水平。

相比之下，單純接受飲食控制與運動計畫（未使用藥物）的人，體重減少幅度明顯較小，但平均需要4年時間才會回升至原來體重。

換句話說，服用減重藥物者的體重回升速度是其他人的4倍。