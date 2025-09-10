健力士紀錄認證網紅貓Maru離世 YouTube最多觀看次數動物(有片)

健力士認證網紅貓Maru離世，YouTube最多觀看次數動物。(YouTube)

日本知名的蘇格蘭摺耳貓「Maru」，10多年前因鑽入狹小的紙箱內休息或玩耍的影片，在YouTube爆紅，獲健力士世界紀錄認證為YouTube上最受矚目動物。健力士世界紀錄網站近日發出公告，Maru已於本月6日病逝，終年18歲。

綜合報道，Maru早於2016年，以累積超過3.25億次觀看的成績，獲得金氏世界紀錄「YouTube 最多觀看次數動物影片頻道」認證。健力士世界紀錄委員曾在2017年前往日本期間拜訪過這隻超級網紅貓。當時證官石川薰(Kaoru Ishikawa)指，Maru 的主人當初只是想透過照片和影片記錄它的成長，卻意外讓Maru成為網紅。

飼主感謝大家陪伴與支持

YouTube頻道「I am Maru」近日發布貼文指出，Maru近來健康惡化、而且沒有食慾。到了一家動物醫院並接受了檢查，不幸的是，結果發現牠有腫瘤，被診斷出患有肺腺癌，這是一種常見的肺癌類型，而且病情迅速惡化。飼主寫道，Maru已於9月6日上了天堂，「Maru一直是一隻沉穩又溫柔的貓，但在最後的時刻，迅速地離開了人世。感謝大家多年來的陪伴與支持。」

