健康 AI 解密｜正視肥胖症：不只是影響外觀，更是慢性疾病的科學管理︱Yahoo

【Yahoo健康】對現代社會來說，肥胖已不只是外觀或生活習慣問題，而是一項需要嚴肅對待的公共健康議題。根據 AI 綜合分析數據顯示，香港已有超過一半成年人屬於超重或肥胖，而青少年的肥胖比例亦呈上升趨勢。醫學界亦早已指出，肥胖不單影響外表，更會顯著增加患上三高、脂肪肝、心血管疾病，甚至某些癌症的風險，長遠影響健康甚至生命安全。

香港肥胖醫學會創會會長、內分泌及糖尿科專科醫生周振中、美國註冊營養師張翠芬博士

肥胖如何定義？

香港肥胖醫學會創會會長、內分泌及糖尿科專科醫生周振中指出，醫學上並非單憑「重」或「身形大」來定義肥胖，而是以「身體脂肪過多」作為核心概念。現時最常用的指標，是身體質量指數（BMI），即體重（公斤）除以身高（米）的平方。按亞太地區標準，BMI 23 或以上屬超重，25 或以上則屬肥胖。

廣告 廣告

然而，BMI 只是估算工具，並不能完全反映脂肪分布。真正對健康影響最大的，是集中在腹部和內臟周圍的「中央脂肪」。因此，量度腰圍亦是重要指標，男性腰圍超過約 35 吋、女性超過約 31 吋，已屬高風險。

不少人認為肥胖只是因為吃得多、運動少，但周醫生指出，這只是表面原因。他解釋，二戰後隨工業化、食物加工及生活模式轉變，高熱量食物隨處可得、人類活動量大減，加上工作壓力大，令不少人以飲食作為紓壓或社交方式，容易出現熱量過剩。

亦有研究指出，約五至七成肥胖傾向與先天基因有關，其餘則來自環境及生活習慣。只有少數短時間內急速發胖的個案，才與內分泌疾病有關。

肥胖症是一種慢性疾病

世界衛生組織早於 1997 年已將肥胖症列為疾病。周醫生強調，「肥胖」是形容詞，而「肥胖症」則如糖尿病般，是一種需要長期管理的慢性病。過多的內臟脂肪會釋放發炎物質及不良荷爾蒙，對血管、心臟、腎臟及代謝系統造成持續傷害。

美國註冊營養師張翠芬博士則表示，香港人最大的飲食問題並非主食過量，而是高糖飲品和零食。她舉例指，手搖飲品、紙包飲品等都含有大量糖分，一杯大型含糖飲品的熱量，甚至可高達五、六百卡路里。此外，很多人習慣在家中或辦公室存放零食，無聊或疲倦時隨手進食，容易不自覺地攝取過多熱量。

如何選擇飲食模式？

近年流行多種標榜健康的飲食法，如地中海飲食、間歇性斷食等。張博士指出，無論採用哪種方法，核心原則仍是「攝入熱量少於消耗熱量」。至於所謂健康的飲食模式，則普遍強調以蔬果、全穀物為主，配合適量優質蛋白質及健康脂肪。

她亦指出，間歇性斷食雖對部分人有效，但並非人人適合，特別是孕婦、哺乳期女性，以及部分糖尿病患者，應先諮詢醫護人員。

周醫生便提出，在醫學減重中，初期體重下降主要靠飲食控制，但運動在後期防止反彈及維持新陳代謝方面極為重要。透過有氧運動增加消耗，再配合阻力訓練提升肌肉量，有助穩定體重。

何時需要醫學介入？

對於重度肥胖、肥胖時間長或已出現併發症的人士，單靠生活方式改變成功率偏低，醫學介入便成為選項之一。現時常用的減肥藥物，包括俗稱「減肥針」的腸道荷爾蒙類似物，能降低食慾、增加飽足感，並對心臟及腎臟有保護作用。

不過，周醫生強調，這類藥物必須由醫生評估及處方，絕不應自行購買或濫用。

張博士提醒，快速減重往往難以持續，反而容易反彈。透過記錄飲食、改善睡眠質素、建立可長期維持的飲食和運動習慣，才是管理體重的關鍵。