健心跑暨心臟健康嘉年華烏溪沙舉行 設醫院盃吸引逾百醫護參與

【on.cc東網專訊】「世界心臟日2025-26健心跑暨心臟健康嘉年華」今早(11日)於烏溪沙青年新村舉行，邀請市民參與不同組別的賽跑項目以及攤位遊戲，以提升公眾對心臟健康的關注。基層醫療健康專員彭飛舟出席活動，鼓勵市民善用基層醫療服務、定期監測心血管風險，並及早作出生活調整，而非等到出現症狀才求醫。

彭飛舟表示，基層醫療署已透過「慢性疾病共同治理先導計劃」醫治膽固醇問題，由政府資助、家庭醫生提供心臟護理服務，又指政府會於社區建立康健網絡，透過醫生、護士及藥劑師等不同角色共同合作，向市民提供更多受資助服務。

主辦活動的香港心臟病專科學院，院長徐健霖則表示，學院早前就市民利用人工智能科技，監測自身健康的情況進行研究，發現不少有慢性病的年長人者不太懂得使用該些科技裝置，因此呼籲公眾嘗試接觸該些科技，或是由年輕人協助長者使用。

是次活動主題為「啟動護心每一H.E.A.R.T.」，並設有不同組別的賽跑項目，包括10公里個人組／隊際賽、諾和諾德護心體重至Fit 3公里個人組、3公里大專盃、400米x2親子接力賽，以及特設醫院盃。其中醫院盃吸引10間醫院過百位醫護人員參加，實踐醫患同行的護心行動。而為保障跑手安全，大會亦於賽道沿途每隔約350米設置一個自動體外心臟除顫器(AED)站，並安排受過專業訓練的「AED Runner」陪跑，以在發生突發情況時盡快作出急救。

