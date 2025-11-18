每天健忘、恍神、反應慢？現代人「腦過勞」成新文明病，中醫揭「3處失衡」是關鍵

現代人腦過勞已成文明病，加班、趕工作、照顧家庭、處理大小雜事，一天 24 小時幾乎都在用腦。

長期下來就會出現：

想不起來、記不住

反應變慢、容易分心

講話講到一半忘記自己要說什麼

做事不專心、恍神

注意力下降、腦袋空白

情緒變得容易煩躁

這不是智商問題，而是腦的能量與供應出了問題。

中醫觀點認為腦力下降的 3 大根本原因：

腦為髓海，依賴腎精、脾氣與肝血來運作。

現代人的生活方式會直接把這三者耗光。

過度思慮 → 傷脾氣 → 注意力下降、健忘

中醫講思則氣結，思傷脾。整天腦袋停不下來、一直思考，就是脾氣被掏空。

脾主運化、輸送能量到腦。

脾弱容易腦供能不足而出現：

記憶力差

容易恍神

做事拖拖拉拉

早上起不來

熬夜、壓力大： 傷腎精導致腦力下降、反應變慢

腎主精，精化為髓，髓養腦。

長期睡眠不足、過勞會消耗腎精，導致髓海不足。

表現為：

判斷力下降

反應變慢

容易忘東忘西

情緒不穩定、易怒

這種人常說：我覺得腦袋好像缺電。

情緒過度、焦慮：肝氣鬱滯導致腦部供血差

肝主疏泄、藏血，肝血不足或肝氣鬱，腦的氣血供應受限。

症狀：

頭脹、頭悶

注意力斷線

想事情想不通

頭痛、肩頸緊繃

睡覺做夢過多、睡不熟

此型也是現代人最多的。

腦力差不是老化，是氣血精不足。

腦想要靈光，需要三個條件：

1.脾送得出能量

2.肝能調暢氣血

3.腎能滋養髓海

三者缺一，就會開始腦霧、健忘、反應慢。

中醫簡易保養法讓腦子重新靈光，下面的方式簡單、可每天做，也是我在臨床中最常教患者的腦部保養。

敲足三里＋按摩太陽穴：補脾氣、醒腦

足三里（膝下三寸）

每天按 1～2 分鐘，提升脾胃運化、補氣、改善注意力。

太陽穴、百會穴

改善頭悶、恍神、頭暈。

艾灸：改善腦部供能、穩定情緒

灸關元、氣海、足三里

補腎精、健脾氣、提升大腦供血。

改善腦袋缺電、反應慢、健忘。

(注意：孕婦、發炎期不適合自己艾灸）

三分鐘腹式呼吸：肝氣舒，腦才能輕

腹式呼吸能讓肝氣鬱結鬆開，大腦自然比較不亂想。

做法：

吸氣讓肚子鼓起

呼氣讓肚子收回

慢慢做 10～15 下

思緒不再卡住

情緒平穩、想法清晰

吃對食物，補充氣、血、精

補腎精（提升反應力與記憶）

黑芝麻、核桃、黑豆、山藥、枸杞、桑椹

補脾氣，（增加腦的能量）

地瓜、小米粥、山藥、南瓜、蓮子、白木耳

補肝血（醒腦、改善專注）

菠菜、紅棗、桂圓、牛奶、深綠蔬菜、紅麴

睡前溫足浴：把血從頭部引回身體

睡前 10 分鐘泡腳：

改善腦部過度興奮

緩解頭腦雜亂

幫助深度睡眠

腳為腎經所過之處，溫足浴能補腎氣、安神。

《黃帝內經》曰：「久視傷血，久思傷脾」。

眼睛、腦袋過度使用，都會傷身。

每天要給腦留白，不滑手機、不工作、不處理家務，

哪怕 10 分鐘，也能讓大腦重新充電。

保養腦，不是靠補品，而是靠氣血精的循環。

腦力退化不是老了，而是：

脾氣被思慮耗掉，肝氣被情緒卡住，腎精被睡眠不足、壓力掏空，透過簡單的中醫保養，大腦可以重新靈光起來。

山茶花中醫診所院長 簡心潔

