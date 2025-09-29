側田雲頂開騷大唱首本名曲 搵靚聲劉恩珺暖場

【on.cc東網專訊】歌手側田為配合出道20年，近日專程飛往馬來西亞雲頂舉行演唱會，這亦是他相隔3年再於當地開騷。演唱會上他除落力獻唱首本名曲外，又找來馬國選秀比賽出道的歌手劉恩珺（Jun Jun）負責暖場，台下反應相當熱烈。

當晚側田繼續以「最熟悉的造型」T恤及鴨舌帽登場，先以代表作《情歌》打頭陣，開始炒熱全場氣氛。經過一輪熱身後，他爭取時間與粉絲互動，且坦言出道20年來，自己從青澀少年、經歷了「自大時期」到如今逐漸趨向成熟，無論是任何階段，都心懷感激大家一路以來的支持。

約兩個半小時的演出中，側田於抒情及快歌中交替穿插，活力十足將觀眾帶回自己初出道時的熱血時代。他今次更攜同從未發行的新曲《OLD BOY》到場，且坦言此歌彷彿是自己步入全新階段的心聲寫照。最後他以兩首意義深遠的作品《美麗之最》及《運》為演唱會劃下完美句號，歌迷們卻久久不肯散去。

