沖繩混血少女曾是偶像主唱！ 滿島光藏了多少秘密故事？
沖繩少女的意外出道之路
滿島光1985年11月30日出生在沖繩縣沖繩市，祖父是法裔美國人，讓她擁有四分之一混血血統，輪廓立體卻不張揚。小時候家裡講琉球語，父母都是體育老師，她是四兄妹的老大，
弟弟滿島真之介也當演員，妹妹是模特兒。滿島光自嘲是家裡的「運動白癡」，但對跳舞超有天分！10歲時被朋友拉去參加安室奈美惠相關徵選，意外選上，進入沖繩演藝學校。
1997年才11歲就以「HIKARI」藝名加入Folder組合出道，第一張單曲賣破10萬張，還演了電影《摩斯拉2》。
2000年組合改組Folder5，她們的〈Believe〉成了《航海王》片頭曲，紅遍日本。2003年組合解散後，她短暫低潮，拍過寫真集，卻一心想轉演員。
從歌手到演員的華麗轉身
轉型不容易，滿島光從2005年演特攝劇開始，一步步累積經驗。2006年客串《死亡筆記》，2009年憑《愛的曝光》爆紅，那部長達幾分鐘的獨白，讓她拿下多項新人獎，
從此奠定實力派地位。2010年主演《惡人》，2013年NHK劇《我的超人媽媽》飾演堅強單親媽媽，感動無數觀眾，抱回東京國際戲劇節最佳女主角等大獎。
2017年《四重奏》裡的世吹雀，笑容背後藏著傷痛，反差演技讓人又愛又心疼。她還延伸到舞台劇，拿過讀賣演劇大獎。
訪談中她說，靈感來自王菲在《重慶森林》的表演，才讓她堅定想當演員。
多才多藝的音樂與配音世界
別忘了滿島光的本業是唱跳！她偶爾回歸音樂，2017年為劇中虛擬樂團主唱主題曲，還和MONDO GROSSO合作MV，點閱破億。2022年Netflix《First Love 初戀》爆紅全球，
她飾演跨越20年的女主角，歌單靈感來自宇多田光神曲。2025年她發行新單曲《LOST CHILD》，聲音依舊清澈動人，還參與動畫配音，像《鳳仙花》。
私下她愛閱讀推理小說，曾連載隨筆，個性活潑又內斂，訪談總是真誠分享人生觀。
Instagram上的真實日常分享
滿島光的IG @hikarimitsushima 有99.2萬追蹤，裡面滿滿生活碎片：拍片花絮、旅行照、跳舞影片，還有可愛的自拍。她常po跳上跳下的動態，感覺超有活力！
粉絲愛她不做作的風格，像是分享閱讀心得或貓咪照片，讓人覺得她不只螢幕上閃耀，現實中也超接地氣。
2023年來台灣參加金馬獎，還和許光漢頒獎，笑說超愛台灣，想住一年，吃麵線都成話題。這種親民魅力，讓追蹤她的人越來越多。
2025年依舊閃耀的未來計劃
今年滿島光忙翻天！6月電影《忏悔》、7月《夏沙石之上》、10月動畫《鳳仙花》配音、11月《把哥哥變成可以攜帶的尺寸》，還有NHK劇《cocoon》主演。
作品從溫柔愛情到深刻人性，都能看到她多變的一面。私生活低調，2010年娶導演後2016年離婚，之後和永山絢斗交往。
她說，演戲是表達自我的方式，未來還想挑戰更多。無論銀幕內外，這位沖繩出身的女星，總能帶來暖陽般的能量！
Japhub小編有話說
哇，聊完滿島光，小編又重溫了好幾部劇～她的笑容真的有魔力啊！聖誕夜就追她的作品，感受那份純粹的感動吧～下次見，繼續帶來更多日本藝人故事，記得分享給朋友一起看哦😊
