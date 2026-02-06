「偽袖口」髮圈風靡日本時尚圈！$25內就買到的可愛穿搭配飾小物，Threads討論度超高
日本的穿搭配飾真的有好多花款，之前見到日本女生們會把髮圈戴在手上當作手飾都漂漂亮亮的，現在有日本品牌更將髮圈理所當然地變成「偽手袖」，在穿長袖時，配搭髮圈，就變成了像ruffle荷葉邊花手袖一樣，美麗同時都可以戴回頭上當髮圈，變成一物兩用的時尚小飾物，難怪在Threads上成為很多日系穿搭女生們想要搶購的穿搭小物。
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
由日本品牌LEPSIM出品的「偽手袖」髮圈，造型照一發布隨即在IG、Threads上廣傳，不少愛穿搭的朋友，一看到這個像宮廷服手袖的髮圈，馬上想要搶購。再者，當髮圈綁在頭髮上也很好看，有黑與白兩款。在Rakuten Fashion網站裡，價錢有45折，445日圓，計回港幣23，是不是有心動想入手呢！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流時尚：
魏大勛私下也用的商旅品牌TUMI雙肩包背囊，經典Alpha系列「Ultra Blue」新色登場
鄺玲玲Calvin Klein廣告登場，有被這位「CK女孩」辣到嗎？
其他人也在看
許瑋甯才是演藝圈真正「零負評女神」！好友一段話揭她私下模樣，網友全看哭
陳薇形容她是一種「妳什麼都還沒說，她就已經在那裡」的人。那些聽起來平凡的陪伴，其實最難複製—失戀時在大馬路上陪著哭、朋友需要專訪時大方分享對幸福的理解，甚至只是想來場兩天一夜的小旅行，她也能帥氣地拎包就出發！沒有戲劇化橋段，卻全是能被時間驗證的義氣，也讓外...
CHANEL 1957香水被封「招財吸金神器」？Threads瘋傳噴上即開啟幸運吸金模式，招貴人的富家千金香氣
想在馬年開運招貴人，除了換新裝，不妨從「穿」上一款高級香開始！最近在小紅書上，CHANEL珍藏系列中的「1957」香水討論度極高，不少網友分享，噴上後彷彿能自帶「好運體質」，招財又招人緣！
情人節禮物2026｜情人節最想收到它！浪漫粉色名牌手袋推介：Hermès、CELINE等根本寫了女友的名字！
每逢情人節，粉色名牌手袋絕對是最受歡迎的「必勝禮物」，一款剪裁精緻、色調溫柔的粉色名牌手袋比千言萬語更能準確表達愛意。以下精選多款粉色名牌手袋，從甜美復古的Miu Miu、浪漫優雅的Dior、低調時尚的Bottega Veneta再到夢幻收藏級別的Hermès，總有一款適合在情人節送給你的另一半！
在日本公司上班連這種福利也有？令人瞠目結舌的「日本企業員工福利」
積極推動「勞動改革」的日本，為了能讓員工工作得沒有後顧之憂，企業主提供了各式各樣的員工福利，甚至有公司為了和其他公司做出區別，推出一些特別的制度，讓人驚呼「竟有這種福利!?」 小編向周遭在日本工作的外國朋友打聽，「好吃驚的日本企業福利」究竟有哪些呢？有些令外國人超忌妒的福利，或是對日本人來說非常普通，但看在外國人眼中覺得不可思議的制度等等，好多有趣又意外的回答！（以下為受訪者的個人意見）
杜拜朱古力麻糬登陸香港 韓國爆紅！張員瑛/伯賢力推 黑白大廚安成宰都整 3間必食小店推介
繼杜拜朱古力後，近日甜品界又有新寵兒，主角正是韓國爆紅的杜拜朱古力變奏版「杜拜朱古力麻糬（두바이쫀득쿠키）」。早前在韓國一推出即時在社交平台洗版，更獲IVE 張員瑛、安宥真、EXO 伯賢等多位 K-pop 偶像力推。就連《黑白大廚》評判安成宰也跟女兒在頻道中一起製作這款話題甜品。好消息是，「杜拜朱古力麻糬」最近已悄悄登陸香港，不用飛韓國都食得到！
曲奇四重奏開全球首間蝴蝶酥博物館 謝寧推香港手信國際化
香港手信龍頭曲奇四重奏於2月4日開設全球首間蝴蝶酥博物館藝術概念店，逾千呎旗艦店標誌品牌從傳統零售向體驗經濟轉型，繼去年於旺角、中環、機場及觀塘擴張後，進一步鞏固市場領導地位，並明確鎖定全球概念店佈局作為下一個里程碑。 開幕禮邀請演員苗僑偉及黃日華出席剪綵，苗僑偉盛讚該店將法國經典Palmier演進為世界級博物館，彰顯香港品牌實力。適逢農曆新年，1.6米巨型招財貓雕塑搭配馬年限定IP禮盒，有效帶動春節消費高峰。 [caption id="attachment_7539696" align="alignnone" width="4032"]
Shopbop優惠碼2026｜2月最新折扣Promo Code：減價區折上折21折、香港免運費及退貨教學
Shopbop是亞馬遜Amazon旗下的時尚購物網站，提供近千個知名設計師品牌及潮流單品，是入手名牌手袋、服飾類的好地方！近期Shopbop減價區有限時優惠，輸入指定優惠碼享額外7折優惠！今期減價區Veja波鞋激減至$369就可以買到、Tory Burch耳環低至$558，Polo Ralph Lauren頸巾勁減至$421，部分減價產品數量不多，看中就要快手買了！為大家詳細介紹美國超大型輕奢時裝百貨Shopbop網購攻略，這裡會定期更新Shopbop Promo Code、Shopbop優惠碼，讓大家在Shopbop可以用優惠價購物！即看Shopbop網購教學，免運費與退貨詳情，大家趕快入手各款減價貨品～
西田有志失誤發球全球熱議！ 重砲手滑跪謝罪奪千萬點擊！
這場日本SV聯賽的明星賽，本來該是球星們秀技的歡樂派對，沒想到卻因為一記意外發球，讓大阪Bluteon隊長西田有志瞬間竄紅全球。26歲的他，在半場發球準度挑戰中，一球偏離軌道直接砸中場邊撿球的女性工作人員，當場嚇壞全場。但西田的反應神速，從底線狂奔過去，直接來個頭先著地的滑行俯衝，停在對方面前切換成經典土下座模式，連續鞠躬道歉到對方笑開懷。
佘詩曼也許是「機場穿搭天才」，這3款大手袋名單快收藏：Chanel、Givenchy、Marni實用又好看
誰說機場穿搭只能舒適隨便？視后佘詩曼的機場造型，每次都是既舒服又時尚，而她最厲害的一點，就是懂得用一個有份量、有設計感的大手袋，來提升整個造型的質感與實用度！
回顧 Pieter Mulier 為 Alaïa 重塑經典 | 一位設計師如何把雕塑美學帶入當代
在當代時尚劇變的浪潮中，少有設計師能真正賦予經典品牌以新生命。比利時設計師 Pieter Mulier 就是其中一位罕見的存在。自 2021 年接任 Alaïa 創意總監以來，他帶領這間曾因創辦人逝世而陷入沉寂的巴黎 maison，完成了一場既尊重傳統又敢於創新的更新。一個以雕塑般剪裁和精緻工藝聞名的品牌，在他的執掌下重獲新聲，成為當代時尚圈中最受矚目的名字之一。而如今，這段歷程即將在 2026 秋冬系列 的巴黎時裝週上畫下句點，這將是他為 Alaïa 最後的作品。
叉燒2026〡好味叉燒推介10間！甘一刀叉燒/古法炭火烤製叉燒/堂弄玫瑰露叉燒
叉燒向來是斬料加餸的首選，不論是肥叉、瘦叉或半肥瘦各有所愛！Yahoo Food精選全城最好味的叉燒，從知名粵菜餐廳出品到燒味店鋪均有特色的叉燒，有平又有貴，有酒店級水準、亦有米芝蓮必比登推介，更有街坊燒臘味店出品，馬上看看以下內文介紹的哪一間叉燒是你的心水之選！
太子酒店SAVVY自助餐快閃低至5折！人均$197起任食波士頓龍蝦/帝王蟹/藍莓芝士蛋糕
太子酒店SAVVY極尚海陸自助餐帶來5折優惠，自助晚餐折後$455、週末海鮮早午餐折後$323、平日半自助午餐只需$197！無論想享受晚市燒烤自助餐的豪華海陸陣容，還是週末早午餐的悠閒異國風味，由帝王蟹、鐵板鴨肝，到烤焗黑豚肉，再來一系列泰式甜品及招牌藍莓芝士蛋糕，能以超抵價錢食到，即睇兩大精選時段優惠，鎖定屬於海鮮控與燒烤愛好者的嘗味好機會！提提大家，2月5日中午十二點優惠在KKday準時開搶，感興趣就mark定時間啦！
KENZO 2026 秋冬系列 | 姜濤到訪由Nigo 打造品牌創辦人高田賢三的「家」
2026 秋冬系列，創意總監 Nigo 選擇以「回家」作為出發點，帶領品牌走回創辦人高田賢三先生最私密、也最具精神象徵性的空間，那座位於巴黎巴士底區、被樹木與錦鯉池包圍的木造居所。在這裡，KENZO 不再只是伸展台上的形象，而是一種可以被穿上身、被感受、被生活化的世界觀。
2026最犯規的話題鞋款！厚底、薄底、芭蕾鞋全到齊，走春通勤都想穿，鞋櫃爆了也要＋1
話題鞋款：PUMA BELLA、CAVEN最有節慶氣氛的PUMA BELLA、CAVEN馬年限定鞋款說起。一雙鞋就能讓造型充滿年味，彪足馬力系列把馬年細節玩得剛剛好：鞋帶上的馬蹄扣、鞋跟的馬尾結，低調又討喜，傳遞「馬到成功」的好寓意。薄底鞋型讓腳感更貼地，象徵新的一年腳踏實地、穩穩前...
孫藝珍超輕量羽絨外套出自「加拿大小眾牌」！全客製、全手工，購買方式更是內行人才懂
孫藝珍近日在工作花絮中以俐落短髮搭配一件亮眼紅色「羽絨外套」現身，再次證明真正的好氣色與氣場，能把高難度的大紅色穿得毫不費力。畫面一曝光立刻引發熱議，不少網友直呼「這種顏色真的只有孫藝珍撐得起來」。而
深水埗商場超巿樽裝茶飲遭打開 職員報案原因待查
【on.cc東網專訊】今晨(4日)10時54分，執法部門接獲飲品公司職員報案指，在深水埗深旺道28號V WALK商場內一超市，發現一支樽裝茶飲被開啟，擔心受污染或有人圖謀不軌，並報案處理。警員接報到場向職員了解事件，案件暫列求警協助處理。
Dyson優惠｜Dyson 三合一空氣清新機快閃直降 $900！冷暖淨化一次到位
還在為冬天開暖氣後室內悶臭、空氣乾燥而煩惱？Dyson 推出三合一暖風空氣清新機快閃限定優惠，讓你用優惠價格擁有一台 會思考的空氣管家！
「人生就像一把鑰匙，沒有刻痕的鑰匙沒法開門」從《沒有人等過我》感受孩子對愛與關切的渴望｜誠品書店《閱見自己》
「沒有人等過我」一句簡單而有力的句子，出自少年阿川的口，這句子被一位台灣社福工作者吳方芳拿了出來做書名。書本《沒有人等過我》，從一位受到家庭創傷而走了叛逆路的少年故事開始，透過紀錄少年的真實經歷，訴說孩子對愛與關切的渴望，並強調「生命影響生命」的理念。
2026星座運勢｜12星座運勢總覽！3次水逆時間表、最強桃花、財運、事業、貴人運星座
2026年從星相學視角是丙午火馬年，標誌轉型與行動之年，土星與海王星雙雙進入牡羊座0度合相，啟動新60年循環，強調責任、創新與結構重建。想知自己的星座運勢，為你整合2026年12星座運勢懶人包，祝各位2026年事事順利，心想事成！
舒淇曬「林家女子」合照掀暴動！3大女神同框竟像女大生 誰猜得出她們都50歲？
最讓網友震撼的是年齡對比—林心如與林熙蕾都已50歲，舒淇49歲，但畫面裡完全看不出歲月痕跡！皮膚透亮、笑容鬆弛，整體氛圍甚至被形容「根本女大生」，留言區立刻被「這麼美」、「完美角度」、「狀態太好」等讚嘆洗版，還有人直呼：「這三位加起來根本是凍齡天花板。」除了顏...