「偽袖口」髮圈風靡日本時尚圈！$25內就買到的可愛穿搭配飾小物，Threads討論度超高

日本的穿搭配飾真的有好多花款，之前見到日本女生們會把髮圈戴在手上當作手飾都漂漂亮亮的，現在有日本品牌更將髮圈理所當然地變成「偽手袖」，在穿長袖時，配搭髮圈，就變成了像ruffle荷葉邊花手袖一樣，美麗同時都可以戴回頭上當髮圈，變成一物兩用的時尚小飾物，難怪在Threads上成為很多日系穿搭女生們想要搶購的穿搭小物。

（rakuten fashion圖片）

（rakuten fashion圖片）

（rakuten fashion圖片）

由日本品牌LEPSIM出品的「偽手袖」髮圈，造型照一發布隨即在IG、Threads上廣傳，不少愛穿搭的朋友，一看到這個像宮廷服手袖的髮圈，馬上想要搶購。再者，當髮圈綁在頭髮上也很好看，有黑與白兩款。在Rakuten Fashion網站裡，價錢有45折，445日圓，計回港幣23，是不是有心動想入手呢！

（rakuten fashion圖片）

（rakuten fashion圖片）

（rakuten fashion圖片）

（rakuten fashion圖片）

（rakuten fashion圖片）

