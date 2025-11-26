大埔宏福苑五級火 大小商戶緊急支援一覽
偽裝銀行界面、截取 WhatsApp 信息！新型 Android 木馬「Sturnus」偽裝成 Chrome APK
文章來源：Qooah.com
近日，一款名為「Sturnus」的新型銀行木馬正在網絡空間擴散，據科技媒體 Android Authority 在11月25日的報道，該惡意軟件通過誘導用戶下載並安裝惡意的 APK 檔進行傳播，一旦得逞，便會偽裝成 Google Chrome 瀏覽器等系統常見應用，並濫用 Android 系統的無障礙服務權限，實現隱蔽的操控。
安全機構 MTI Security 指出，該木馬在獲取無障礙權限後，能夠在後台執行多項危險操作，包括讀取屏幕內容、錄製屏幕畫面、記錄用戶的觸摸與鍵盤輸入，甚至能夠模擬用戶點擊和輸入行為，從而完全接管裝置控制權，而用戶對此可能毫無察覺。
更值得警惕的是，Sturnus 具備金融竊密能力。它能夠精准假冒銀行應用程式的登錄界面，通過生成高度仿真的 HTML 覆蓋層，誘騙用戶輸入帳號和密碼，進而實施網絡釣魚攻擊。此外，該木馬還能繞過 WhatsApp、Telegram 等加密通訊軟件的安全防護，通過直接截取屏幕內容的方式竊取用戶的聊天 。
該木馬還具備鎖定裝置的能力，並可獲取裝置管理員權限，從而監控鎖屏密碼輸入、阻止用戶卸載，甚至禁用ADB 調試功能，令常規清除手段失效。
研究人員將這一惡意軟件命名為「Sturnus」。
儘管分析認為 Sturnus 尚處於早期開發階段，但其功能已相當完備，在通信協議和裝置兼容性方面甚至超過了一些成熟的木馬家族。目前該病毒已在南歐和中歐部分地區出現實際感染案例。
針對這一威脅，Google 公司回應稱，經全面檢測，Google Play Store 中尚未發現含有此惡意軟件的應用。同時，Google 強調，Android 裝置默認啓用的 Google Play Protect 功能能夠自動防禦此類已知惡意軟件，為用戶提供持續保護。
其他人也在看
東張女神陳曉彤被前男友爆料形象插水坦承已停工 澄清指控再被反擊：無藥可救
陳曉彤透過《2023年香港小姐競選》入行，其後加入《東張西望》擔任外景主持，成為「東張女神」之一。9月初，陳曉彤前男友黃潤成於社交平台大爆陳曉彤與《東張》導演遊車河、喺TVB起兵工廠，以及吸食大麻。陳曉彤其後出席活動拒絕受訪，並由工作人員護送急步離開會場。黃潤成嘅爆料令陳曉彤形象插水，有指佢更被下令停工；近日，陳曉彤終為事件開腔，接受媒體訪問回應指控，亦坦承現時工作停晒，要等公司安排。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
加密貨幣劫案｜Sam Altman前男友遭假速遞員入屋搶劫 損失逾8000萬加密貨幣
加密產業再次發生嚴重的現實世界搶劫案！《紐約郵報》引述美國警方消息指，最新的受害者是OpenAI行政總裁Sam Altman的前男友、現年31歲的創業投資者Lachy Groom，其位於三藩市的豪宅於上周六（22日）遭假速遞員入屋搶劫，獲救後他被打至全身瘀青，並損失價值1,100萬美元（約8,580萬港元）的加密資產。BossMind ・ 10 小時前
大埔宏福苑五級火｜宏昌閣首先起火 七大廈受波及 火勢持續入夜仍有高層居民被困｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑今（26 日）發生五級火，已焚燒逾 5 小時未救熄，入夜更越燒越烈，波及共七座大廈起火。消防處晚上見記者表示，火警中有 9 人不幸在現場被界定死亡，另有 4人送院後不治，令死亡人數上升至 13 人，包括一名消防員；另有至少 15 人受傷，包括兩名消防員。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
今年四棚架起火 工權會關注
工業傷亡權益會就宏福苑棚架大火釀多人死傷深表難過，向死者家屬及傷者致以慰問，又提到今年已經發生4宗涉及棚架和圍網的火警，關注起火原因及保護網是否能阻燃，該會幹事已到醫院向傷者了解，並向死者家屬提供適切協助。 除了昨日宏福苑事故外，其餘3宗包括4月15日屯門青磚圍一幢興建中的村屋棚架起火，消防員迅速救熄，事件中一名約70歲男子燒傷面及手，送院治理後無大礙，起火原因疑為傷者燒垃圾引起。 另外，5月12日傍晚近6時，德輔道西328號一個建築地盤外牆棚架圍網失火，約半小時後由消防員救熄，相信因未熄煙蒂「焫着」圍網所致。 較嚴重的一宗為10月18日中環華懋大廈外牆竹棚三級火，火勢沿外牆竹棚迅速蔓延，連對岸西九文化區亦見中環冒出大量濃煙，事件中3男1女吸入濃煙不適，需送院治理；屋宇署當時指會抽查棚架保護網是否合規。 建造業議會籲速檢視 建造業議會表示非常關注事件，並強烈呼籲各承建商立即檢視及確保所有為遮蓋外牆而裝設的保護網、保護幕、防水油布或塑膠帆布均具有符合認可標準的適當阻燃性能，以防止一旦發生火警時火勢蔓延，影響工地及附近區域人士安全。信報財經新聞 ・ 2 小時前
日本旅遊警示波及南韓！中國遊客由東京轉戰首爾、韓國街頭爆發反中遊行
中日關係持續緊張，導致大量中國赴日航班取消、簽證審批停滯，不少中國旅客轉而選擇鄰近的韓國作為替代旅遊目的地。然而，當中國遊客大舉湧入韓國，從街頭的示威標語，到社交媒體上的激烈言論，引發當地社會強烈反彈。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜運頭街擠滿逾百街坊 為災民送物資 小店：大埔人梗係關心大埔事︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】「車手，有無車手？要四轆嘅！」、「呢批送去馮梁結（中學）」，在大埔運頭街小店「彩虹串燒」門外，擠滿逾百人為災民運送物資，無論是街坊、的士司機、速遞員均一呼百應。店主四哥指，是次火災非常嚴重，於是在網上呼籲街坊籌集物資救災，「大埔人梗係要關心大埔事，覺得好心罨」，目前已籌集到過萬物資，「今次都有少少意外，對於咁多人加入成為一份子，但大埔就係大埔囉」。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
火爆爸媽養出溫柔學霸！Jasper 12歲三語主持驚豔網友 應采兒「原則育兒」成關鍵
陳小春衝動、應采兒直爽，兩人都是脾氣攔不住的類型，但兒子Jasper卻相當沉穩、溫和。近日，12歲的Jasper在學校活動以中、英、粵三語主持，台風成熟穩定，更把清華、耶魯大學列入人生目標，令不少人驚豔他的語言與學習能力。姊妹淘 ・ 12 小時前
吳卓林疑返港擺攤檔謀生 照片流出遭瘋傳
前亞姐冠軍吳綺莉的女兒吳卓林，自從離家出走宣布與大她12歲的女友Andi在加拿大登記結婚後，兩母女關係至今陷入僵局。神隱多時的吳卓林近日終有消息曝光，內地社交網流傳一張疑似她在香港旺角街頭擺攤售買自家手繪設計加工的衣服，相中身處攤檔，對鏡頭舉V兼露出燦爛笑容。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
《愛·回家》初代演員Re-U掀回憶殺 網民：呢套愛回家先係回憶
TVB處境劇《愛·回家》系列第一輯喺2012年首播，係唔少網民心目中嘅經典處境劇，唔經唔覺《愛·回家》第一輯已經播畢超過9年，不過演員之間關係依然非常好。日前一班劇中演員飯敍，羅天池、張達倫及楊卓娜都係社交網站上載演員飯敍嘅影片，掀起回憶殺。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
57歲女星遭醫師誤診！耽誤黃金時間「左眼幾乎失明」 曝痛苦症狀：每天活在恐懼中
57歲前港星李婉華2003年結婚後淡出演藝圈，移居加拿大溫哥華，近年轉型經營YouTube與粉絲互動。她近日在直播與影片中透露，兩年前左眼曾因視網膜裂孔，陷入「近乎失明」狀態，長達半年只能靠微弱視力生活，讓大批網友相當震驚。姊妹淘 ・ 14 小時前
周奕瑋帶汪明荃遊東京 《帶阿姐看世界》官網「日本篇」突消失 主持人都被除名
去年獲TVB頒發「最佳男主持」獎、被稱為「日本通」的主持人周奕瑋（Javis），近年事業發展愈來愈好，今年更與周嘉洛、阮浩棕一起主持《帶阿姐看世界》，三名主人帶汪明荃（Liza）四出遊歷，其中周奕瑋於4月帶阿姐去東京拍攝「日本篇」，期後各自在社交網站上載出遊照片，看來玩得相當愉快。惟近日網民發現在TVB官網上，該節目的「日本篇」離奇消失，而節目主持人簡介上「周奕瑋」亦被除名，事件引發網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
大埔宏福苑五級火︱習近平向遇難人員和殉職的消防員表示哀悼︱Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑今日（ 26 日）發生五級火警。據央視新聞，國家主席習近平向火災事故遇難人員和殉職的消防員表示哀悼，對遇難者家屬和受災人員表示慰問，要求全力以赴撲滅火災，努力把火災傷亡損失降到最低。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
男子涉非禮10歲女獲判無罪 官指事主推翻自己證供 寄語父女忘懷事件
60 歲在內地工作的男子，被指在疫情通關後返港，非禮 10 歲女兒，他否認 4 罪受審，周三（26 日）在區域法院被裁定全部無罪。法官練錦鴻指，事主與保母供詞不符，又指事主在辯方盤問下，同意沒遭被告侵犯，推翻自己的證供，「最令本席難以釋懷」。法庭線 ・ 15 小時前
Alphabet股價飆升 全球最有價值公司排名或將生變
【彭博】— Alphabet Inc.股價正蓄勢顛覆全球市值榜單格局，這家搜索巨頭在挑戰英偉達暢銷AI加速器方面取得進展的跡象日益明顯。Bloomberg ・ 1 天前