偽造值勤紀錄騙25萬 八人認罪候判

【Now新聞台】八名商廈承建商員工更改人臉辨識登記，偽造值勤紀錄，詐騙工資二十五萬元，全部人認罪，裁判官押後判刑。

廉署接獲投訴，指實力工程時任助理總管工，即首被告鄧宇程，於二零二二年十二月至翌年一月，先後介紹六人到尖沙咀商廈工地擔任雜工，並由次被告陳天翰為他們在人臉辨識系統登記容貌。

但廉署調查發現，鄧宇程安排陳天翰擅自將該六人登記為陳天翰的容貌，以便掃描臉部偽造值勤紀錄，又叫該六人毋須到工地工作。而鄧宇程及陳天翰，就私吞工資逾二十五萬元。

案件在西九龍裁判法院提堂，繼五名被告早前認罪後，另外三人今日亦認罪。其中鄧宇程還柙至本月十五日判刑，其餘被告保釋至本月三十日判刑。

