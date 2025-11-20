黃牛肆虐｜Cityline：設「心戰室」攔截搶飛 bot
偽造轉帳紀錄呃賭客5萬元籌碼 內地換錢黨被捕法辦
【on.cc東網專訊】「換錢黨」利用偽造轉帳紀錄呃賭客5萬港元籌碼被捕。涉案男子姓王(39歲)，內地居民，報稱無業。本月16日下午3時，王在路氹一間娛樂場吸煙房內，主動詢問一名內地賭客是否需要換錢。
事主因有意換錢，與王商議後，將5萬港元籌碼交給王以換取4.6萬元人民幣。王隨即利用偽造的轉帳紀錄騙取事主手上的籌碼後離去。事主見王行為古怪，加上未收到任何轉帳，驚覺受騙，遂報案求助。執法部門人員調查後，翌日(17日)在路氹區一間娛樂場內截獲王，以涉嫌詐騙將他拘捕，移送法辦。
