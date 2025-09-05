傅嘉莉因家人健康問題消瘦 再爆意外令角膜受傷：我只能用蠢來形容自己

傅嘉莉因家人健康問題消瘦 再爆意外角膜受傷：我只能用蠢來形容自己

傅嘉莉（Kelly）入行多年，曾演出多套劇集，包括《當四葉草碰上劍尖時》、《廉政狙擊》、《一舞傾城》、《香港人在北京》等等，演技屢獲觀眾好評。今年1月更憑劇集《反黑英雄》於《萬千星輝頒獎典禮2024》勇奪首個演技獎項：最佳女配角。傅嘉莉於上月底透露因家人健康問題而出入醫院，並且因而消瘦；日前，輪到傅嘉莉出事，表示意外弄傷眼角膜，急急往醫院求醫。

傅嘉莉昨日（4日）於社交平台發布兩張照片，一張為側面大頭照，傅嘉莉合上眼按着頭苦笑並擺出無奈表情；另一張則為印有傅嘉莉名字嘅醫院門診收據，傅嘉莉表示自己喺換衫時意外被衣服傷眼，被醫生診斷為「角膜上皮缺損」：「我只能用蠢來形容自己，又或是像醫生說，太巧合了。有沒有人會因為換衣服，被割走了3mm的眼角膜....」不過，傅嘉莉表示自己嘅傷勢對拍攝TVB新劇《玫瑰戰爭》冇造成影響，叫大家放心。

