傅明憲連續23年出任愛護動物協會會長 帶愛犬開會合照網民錯重點「眼袋好重」

90年代受TVB力捧嘅傅明憲，近年醉心於公益事業，更為愛護動物協會出任會長多年。早前傅明憲出席愛協周年大會，仲帶埋愛犬Kiki一齊開會。Gigi之後出post表示將會在2026年連續第23年委任為會長，又大讚第一次參加周年大會嘅Kiki「表現良好，值得稱讚」。不過有網友「錯重點」，喺呢張相留言指Gigi「眼袋好重」。

曾被稱為「最美郭芙」嘅傅明憲不時喺社交平台post相，可能因為唔係圈中人，55歲嘅Gigi 甚少修完圖先出post，完全唔介意展露魚尾紋同眼袋呢啲歲月痕跡。

15歲入行嘅傅明憲係星二代，父母傅奇同石慧分別係60年代知名藝人，Gigi加入TVB不久就受到力捧，新人時期已獲安排參演古天樂、李若彤主演嘅《神鵰俠侶》飾演刁蠻嘅郭芙。傅明憲1999年喺事業高峰期時同年長11年嘅富商葉劍波結婚，後來葉劍波捲入商業罪案被起訴，佢同傅明憲於2008年正式離婚。

