傅穎千字文反擊靠男人包養「忽然富貴」傳聞：沒出歌 沒演戲 就沒能力養好自己？

模特兒身份出道，之後加入女子團體Cookies的傅寶誼Theresa（前名：傅穎）曾歌影視多棲發展，不過近年開始將重心轉移至網上直播帶貨，甚少有幕前演出機會，早前Cookies重聚亦未有現身。日前，Theresa於社交平台發千字文，除了剖白作為獨立女性，直播帶貨三年心聲，更反擊被指靠男人包養「忽然富貴」傳聞，反問「沒出歌 沒演戲 就沒能力養好自己？」，更直指「至於那些會出言侮辱女性的男人 大多無能」。

Theresa先於文章透露三年來直播帶貨辛酸，剖白自己三年來努力帶貨贏得口碑：「你值得！幸好 我過往做的每場直播都有被記錄 一個女生 可以把生活重心放在工作上 可以主動起早貪黑長時間工作 可以憑藉良心自己選品 做調研 做介紹 三年多了 挺拚命的 贏得的口碑 得到的一切 都是她值得的」。

之後更指社會上總有部分人對女性不友好，總帶有言語侮辱：「社會上總有些人對女性張口就來 說些侮辱的話 有些女性亦會加入其中 像在對全世界吶喊：「『女人必須依附男人才能活得好』 嫁個富裕老公：『她很幸福』」更指在香港作為藝人苦況：「單身女性在外 天天被粉絲勸喻別太拼了：『我才剛睡醒，你已在直播！』 天天被粉絲心疼太勤力了：『早點睡吧，別太累了！』 在香港卻是：『她被包養』。香港女藝人 沒出歌 沒演戲 就沒能力養好自己？ 幸好 我不只是個女藝人 我還是個 普通人 只要身體還算健康 知足常樂 去工作 就能把自己養好。」

最後更呼籲女性要重拾「配得感」，不要被貶低，相信自己值得：「不是女權主義 但2026年的今天 希望女性能把「配得感」重拾起來 你配 你值得 你可以 至於那些會出言侮辱女性的男人 大多無能（對不起 我太直接 你可以哭 不是罪） 人只能相信自己所認知的 所以見怪不怪 他們只是在坦露他們的認知而已 這是表達者的自由 就如現在 我表達的 都自由 都直接 但真實 且負責。」

