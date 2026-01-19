曾比特回歸香港大展拳腳出廣東歌 彌補過去幾年遺憾
傅穎千字文反擊靠男人包養「忽然富貴」傳聞：沒出歌 沒演戲 就沒能力養好自己？
模特兒身份出道，之後加入女子團體Cookies的傅寶誼Theresa（前名：傅穎）曾歌影視多棲發展，不過近年開始將重心轉移至網上直播帶貨，甚少有幕前演出機會，早前Cookies重聚亦未有現身。日前，Theresa於社交平台發千字文，除了剖白作為獨立女性，直播帶貨三年心聲，更反擊被指靠男人包養「忽然富貴」傳聞，反問「沒出歌 沒演戲 就沒能力養好自己？」，更直指「至於那些會出言侮辱女性的男人 大多無能」。
Theresa先於文章透露三年來直播帶貨辛酸，剖白自己三年來努力帶貨贏得口碑：「你值得！幸好 我過往做的每場直播都有被記錄 一個女生 可以把生活重心放在工作上 可以主動起早貪黑長時間工作 可以憑藉良心自己選品 做調研 做介紹 三年多了 挺拚命的 贏得的口碑 得到的一切 都是她值得的」。
之後更指社會上總有部分人對女性不友好，總帶有言語侮辱：「社會上總有些人對女性張口就來 說些侮辱的話 有些女性亦會加入其中 像在對全世界吶喊：「『女人必須依附男人才能活得好』 嫁個富裕老公：『她很幸福』」更指在香港作為藝人苦況：「單身女性在外 天天被粉絲勸喻別太拼了：『我才剛睡醒，你已在直播！』 天天被粉絲心疼太勤力了：『早點睡吧，別太累了！』 在香港卻是：『她被包養』。香港女藝人 沒出歌 沒演戲 就沒能力養好自己？ 幸好 我不只是個女藝人 我還是個 普通人 只要身體還算健康 知足常樂 去工作 就能把自己養好。」
最後更呼籲女性要重拾「配得感」，不要被貶低，相信自己值得：「不是女權主義 但2026年的今天 希望女性能把「配得感」重拾起來 你配 你值得 你可以 至於那些會出言侮辱女性的男人 大多無能（對不起 我太直接 你可以哭 不是罪） 人只能相信自己所認知的 所以見怪不怪 他們只是在坦露他們的認知而已 這是表達者的自由 就如現在 我表達的 都自由 都直接 但真實 且負責。」
其他人也在看
75歲李龍基被指與第二任太太未離婚 遭揶揄「失德基」惹質疑從來無心娶王青霞
75歲李龍基（基哥）與39歲王青霞（Chris）的「爺孫戀」雖畫上句號，但過往種種事跡以及李龍基動向仍受到極大關注。其中多次就「基霞戀」爆料的YouTuber「導遊哥哥」Hugo，早前踢爆王青霞與內地丈夫未離婚，而且兒子已經16歲。其後李龍基終於「傷心地」承認跟王青霞已分手，祝福對方，但不會向對方的丈夫道歉，反而多謝爆料人令他知道真相。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 分鐘前
陳懿德為爸爸慶生曝光「會長」身份 媽媽被激讚後生
陳懿德（德德）近日於社交平台分享多張為爸爸慶祝生日嘅家庭照，寫道：「Happy birthday to my Superman🚀」。從照片所見，一家三口擺出愉悅幸福嘅笑容，非常溫馨；枱上放咗一個哥爾夫球場造型蛋糕，蛋糕上印有「會長 STANLEY」字樣，疑似係爸爸在外嘅稱號。著上橙紅色上衣嘅陳懿德爸爸雖然一頭白髮且有皺紋，但精神飽滿。而陳懿德媽媽則被網民激讚保養得宜，睇落個樣好後生，與陳懿德宛如姊妹：「你媽咪？好後生呀」Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
蔡俊彥自爆同前隊友江旻憓冇嘢講 祝福對方 「各行各路、人各有志」
賽馬會喺星期日賽馬日舉行儀式，向早前全運會得獎運動員頒贈超過1100萬元獎金。早前當選成為立法會議員、巴黎奧運重劍女子金牌得主江旻憓都有出席。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
差點與朴寶劍跑渣馬！喜愛跑步的不只周潤發，這些明星也是馬拉松常客
渣打馬拉松在日前1月18日完美落幕。今年有周潤發發哥以及劉江、鄭則仕、鮑起靜一起跑之外，林家謙、MIRROR成員Alton也參與其中。其賽在開跑前，Threads已在說看到朴寶劍、前NewJeans成員Danielle名字出現在半馬選手名單中，可惜最後二人沒有出席，差一點點就可以在渣馬場上遇上偶像。Yahoo Style HK ・ 7 小時前
【759阿信屋】今期勁筍推介（19/01-01/02）
759阿信屋推出最新勁筍推介，西班牙Palacios Pizza系列低至$23.8/件、SUPREME 無激素春雞穀飼全雞1.0kg+低至$62.8/2件、Leo Kee 新加坡海南沙爹串低至 $63.9-69.9/2包，仲有大量零食、飲品以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 4 小時前
76歲陳百祥展示「爆血管」傷勢呼「好慘」！看淡生死不排除安樂死：我無乜牽掛
76歲資深藝人陳百祥（阿叻）近年已沒有參與幕前演出，但仍有帶領精裝明星足球隊四出活動，更不時在社交網站更新近況，而近日小紅書流傳一條影片，嚇人題目寫道Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
茶記筷子筒「頭向上vs向下」大激鬥！網民揭筒底暗黑真相 怕污糟教路做多1步最實際
近日有網民於Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」出帖，詢問網友平常在外食飯見到的筷子筒，多數會揀筷子向上還是向下的進食。帖文獲得多名網友回覆解釋，反應熱烈，大多數網友果不其然都是揀「向上」，只因害怕筒底極度骯髒，更有網友一言驚醒夢中人，指正正就是因為筒底骯髒，所以筷子才會倒插筒內；不過有網友就選擇「向下」，只因筷子暴露於空氣之中會有細菌，食客談天時的口沫唾液橫飛都會令「向上」的筷子惹到，所以不論如何，都會自行先抹一抹，或先浸於熱水就最穩陣！讀者們，不知你們如何選擇？Yahoo Food ・ 6 小時前
詐騙園區成員逃出求助 中國駐柬使館現人龍
柬埔寨政府本月搗破多個電騙集團據點，大量集團成員逃亡後前往所屬國家的駐柬使館求助，位於金邊的中國大使館，昨日（18 日）起門外就大排長龍。報道稱，他們有些人身上沒有護照，向使館求助，想在農曆新年前辦理護照，以便回國。Yahoo新聞 ・ 49 分鐘前
日元4.8算遊日注意！不堪通脹壓力 日本開始取消無現金支付
日元跌至逾一年低位，有找換店跌穿4.9算，市場甚至有估計兌匯將跌近4.7算，燃起港人遊日決心。之不過，日本國內通脹短期內似乎無法解決，日媒報道指有景點以及餐廳為節省成本，已經停止接受電子支付，改為只接受信用卡和現金。若然未來數月港人去日本玩，在尋找最佳「唱Yen」匯價外，宜留意此一趨勢Yahoo財經 ・ 4 天前
《中年好聲音2》陳俞霏曬碩士畢業證書 網民質疑淘寶貨 刪帖惹更大爭議
2023年舉行的《中年好聲音2》第五名、女團MISSY成員陳俞霏（霏霏）日前在社交平台曬出「MBA工商管理碩士」畢業證書，興奮留言表示：「啊霏！！！你得咗啦！考咗個MBA充實自己，完成咗自己2025年嘅一個小小目標，學習新知識真係會令人好快樂，2026年繼續努力上進，生活處處都係舞台，精彩Everywhere。」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Jennie 30歲生日收到藍玫瑰，是媽媽每年的指定祝福！藍玫瑰的意義原來是勇敢追夢相信奇蹟
BLACKPINK成員Jennie，在1月16日迎來30歲生日！日前在東京舉行巡迴演唱會的她，也接受了很多的生日視福。不過說到最貼心與溫暖的祝福，莫過於在她IG上出現的「藍玫瑰祝福」，是Jennie媽媽每年都會送上的指定禮物，象徵獨特愛意與鼓勵。藍玫瑰不僅稀有，還承載「勇敢追夢、相信奇蹟」的深刻寓意，讓人聯想到Jennie在娛樂圈的蛻變之旅。Yahoo Style HK ・ 6 小時前
「四仔主義」過時？年輕人「及時行樂」不婚不置業惹熱議
香港樓市回穩之際，「不婚不買」再成熱話。連登討論顯示年輕人置業取態趨保守，與內地資金持續入市並存，或促使發展商調整推盤部署。Yahoo 地產 ・ 1 天前
孫藝珍44歲生日被兒子搶鏡！娃娃音催吹蠟燭、喊吃炸雞萌翻全網
其中最讓粉絲關注的是影片中，雖然沒有拍到兒子「小甜豆」的正臉，但卻清楚聽見他稚嫩又軟萌的娃娃音，用甜甜的聲音唱著：「祝你生日快樂！親愛的媽媽生日快樂～」，接著，她雙手合十準備許願時，兒子卻在一旁忍不住催促：「快點吹蠟燭！」童言童語讓孫藝真當場笑出聲，立刻...styletc ・ 1 小時前
加拿大與中國達成協議，凸顯脫美轉向
Getty Images 加拿大總理卡尼（Mark Carney）對外交政策的新方針或許可以用一句話概括：「我們接受世界的現狀，而非我們所希望的樣子。」 這是他在週五（1月17日）被問及與中國達成協議時的回應。儘管外界對中國的人權紀錄有所擔憂，而距離他曾稱中國是「加拿大面臨的最大安全威脅」僅不到一年。 根據協議，加拿大將放寬2024年與美國同步對中國電動車所施加的關稅；作為交換，中國將降低對加拿大主要農產品的報復性關稅。 ...BBC News 中文 ・ 21 小時前
渣馬2026｜何偉豪曾報名半馬 消防員同袍帶肖像照號碼布完賽 未婚妻感觸：多謝沙田兄弟｜Yahoo
渣打香港馬拉松 2026 昨日（18 日）舉行。在大埔宏福苑五級火殉職的消防員何偉豪原先有報名參賽，大會就在半馬賽事第三組開始前進行默哀儀式。何偉豪未婚妻 Kiki 昨日在社交平台發文，表示何的同袍帶着其號碼布跟公仔完成半馬賽事，「第一次就跑半馬，好叻仔，我哋又一齊完成咗啦」，「多謝渣馬多謝沙田兄弟」。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
王卓淇澳洲海灘水着放題 Deep V露背乜都齊
【on.cc東網專訊】前港姐王卓淇早前到澳洲旅行，當然少不了換上泳裝到當地的海灘遊玩，日前她晒出到澳洲曼利海灘的靚相，並寫道：「我愛南半球的夏天，翻到一組沒發過的hehehe，好像還是相機更有質感呢～（P1-P3），手機的話是更加有自然氛圍感。」東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
ECB官員直言：別天真了！歐洲早已與俄國「開戰」
歐洲中央銀行（ECB）管理委員會成員馬丁斯 · 哈薩克斯（Martins Kazaks）接受《金融時報》專訪時發出嚴正警告。他表示，決策者不應「天真」地認為歐洲尚未與俄羅斯進入戰爭狀態，並強調各國央行必須為局勢的進一步升級預作準備。鉅亨網 ・ 7 小時前
歐洲議會將對馮德萊恩發起不信任動議
歐洲議會將於下周一(19日),就針對歐盟委員會的不信任動議進行辯論,並於22日進行表決。infocast ・ 1 天前
非洲盃 ｜罷踢離場變捧盃 塞內加爾逆轉勝摩洛哥
非洲盃決賽塞內加爾鬥摩洛哥，塞內加爾因一個12碼，一度罷踢離場，但最終逆轉勝摩洛哥，在最近三屆賽事中第二度捧走非洲國家盃冠軍。Yahoo 體育 ・ 5 小時前
政府收入改善 財政預算案文件卻「隱藏喜訊」 財爺為派糖留驚喜？
政府收入數據出現改善，但今年財政預算案諮詢文件多項關鍵財政圖表缺席。隨着印花稅及稅收回升，市場憧憬財爺或為預算案預留「派糖」驚喜。Yahoo財經 ・ 6 小時前