傳穎千字文否認整容 自信20年美貌靠天賜 慨嘆：大概要寫到你想死

傅寶誼（前Cookies成員，原名傅穎Theresa）一直被外界認定她有整容，有關說法更講足20年，不過Theresa近日在社交網絡忽然就這個話題寫下千字文作出回應，當中她更表示自己因此而被網暴足足20年。

傳穎千字文否認整容

Theresa在社交媒體以「你變好看了 別人不舒服了」為題，寫下自己對於被指整容的看法，雖然她指自己「用平靜語調陳述，沒一丁點激烈情緒」，但內容卻字字鏗鏘。Theresa開首便指這是個活生生被許多人網暴的經歷，然後直指自己在20年前因為公司明示不知如何打造自己，於是破釜沈舟開啟自救模式，Theresa寫道：「為了一次，也可能是最後一次出專輯的機會，我改變了髪色髮型，改變了妝容⋯⋯起初大家都覺得還不錯，媒體寫的都正面，可沒過多久，畫風就變了，開始大肆渲染我整容 報道排山倒海而來。」Theresa指當時公司同事只勸戒她不要回應負面新聞，自行消化，但沒想到，眨眼便20年，有關她的整容報道也愈寫愈誇張。

Theresa續寫道：「20年不間斷的整容報道，從1.0到5.0，換頭、膠臉，往死里（裡）寫，沒反擊，繼續寫，大概要寫到你想死，寫到你天天整，月月整，年年整。」

經過20年的反覆報道，Theresa今次終於發聲，她表示：「在只靠化妝的年代，被貼上整容怪的標籤，試問自身技術水平可達到，又何需跟風動刀？而現在，誰又可以不用e美來維持狀態？所以畫風變成了，用X光眼睛看到你填充了蘋果肌，用意念摸到你的臉，說僵硬了，就是漠視了那段經已橫跨了20年的時光，主角都發福了⋯⋯只是老毛病仍在，問你為什麼跟出道時不一樣？」

雖然在反擊有關整容傳聞，但Theresa坦誠表示，自己並不注重外表美醜，而且充滿自信道：「一個人的樣子能二十年不變 ，是一種天賜；可一個人能天天不同樣，是一種技能。」