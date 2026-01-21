傅穎廣州搞粉絲見面會 嚴禁着黑白灰唔畀送禮

【on.cc東網專訊】藝人傅穎（Theresa，現名傅寶誼）近年轉往內地發展，選擇定居內地並積極經營直播帶貨賺錢，不過忙於工作之餘，愛錫粉絲的她日前（18日）於廣州舉行粉絲見面會，與粉絲近距離互動。當日Theresa以一身粉色襯衫配棕色領呔及牛仔褲亮相，活動中除了與粉絲大玩遊戲及合照外，Theresa當然少不了獻唱多首歌曲，獲網民大讚她唱功比舊時進步了。昨日她在社交平台晒出見面會的照片，並傾訴心中感受：「在剛過去的周日，我們舉辦了一個歡樂的聚會，在此之前，我心裏有許多的想法，想有別於過往簡單的聚會，想著在聊天拍照唱歌的基礎上，我還能給予大家些甚麼，突然有天生起了一個念頭，我想給大人們一次忘我的派對，一次沉浸式，只屬於他/她自己的童年派對。」

受此念頭影響，Theresa把見面會的服裝主題定為七彩繽紛，嚴禁穿着黑白灰，亦不許大家帶太多東西去及送禮物，直言希望大家可以沒有束縛，卸下行裝，輕鬆愉快的享受數小時，然後帶著美好的心情，回到自己的生活裏去，Theresa更回憶起自出道以來，陪伴過自己的粉絲：「我的Fans從我入行的第一天起到現在，不管你已走遠，或選擇了用另一種方式關注我，曾陪我走過一段旅程的，或現在陪伴着我的，你們都是我在這二十多年來最大的靠山，感恩你們每一位，愛你們。」

