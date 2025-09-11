備戰全運會｜廣東賽區應用企業科技 配合廣州體育學院數據化設備 籌建「科技賦能」全運(陳天朗報道)

【Now新聞台】今屆全運會將於11月舉行，廣東賽區應用企業新科技，配合廣州體育學院的運動科學數據化設備，籌建一個「科技賦能」的全運及殘特奧會。

位於天河區的廣州體育學院1956年成立，學院內的體能訓練中心有多種科學數據化設備，運動員站上感應儀器，分析身體成分，再戴上追蹤儀，透過不同的體能測試，包括原地跳躍、抬腿跑、掌上壓及仰臥起坐等了解運動員的體能表現，以及關節受傷風險，還有針對速度訓練，力量及爆發力的輔助設備。

學院體能訓練教師指，利用數據可以更準確制定訓練計劃。

廣州體育學院體能訓練教師何家欣：「以前沒有數據化時，我們就用經驗，但每個人每天狀態是不一樣的，那我們怎麼衡量他今天狀態好不好，就是要通過我們數據化的一些設備去監控剛剛那個運動員(數據)67，那如果他明天訓練是53，我就知道這個運動員他的狀態其實不太好，不建議他進行一些爆發力訓練。」

除了運動科學，賽區亦應用不同科技，科大霍英東研究院展示「微納米製冷技術」塗料，將應用於義工服務站的外牆，以降低室內溫度，無人駕駛的士亦會於比賽期間服務。

全運會期間在廣州會有100部無人駕駛的士，在南沙，區乘客可以隨意選擇上落的位置，而在市中心就要跟隨指定路線。

公司負責人指，早前已經進行了超過5000萬公里測試，更嘗試過在大暴雨中行駛，面對各種路況有成熟的處理經驗。

