備戰全運會｜廣東賽區應簡約辦賽要求實行舊場翻新 深圳市體育中心改建後成中超新鵬城主場(陳天朗報道)

【Now新聞台】今屆全運會首次由粵港澳三地合辦，廣東賽區超過九成比賽場地都是翻新現有場館，實行舉辦賽事的簡約要求。

還有不夠兩個月，全運會便在廣東奧林匹克體育中心揭幕。賽會保持神秘，主場館沒有開放給傳媒，只可以於外圍拍攝。

至於游泳跳水館是為2010年亞運而建成，與奧體中心一樣，只進行簡單翻新。奧體中心游泳跳水館可以容納4300名觀眾，將會有兩面水球以及14面跳水金牌誕生，更可以近距離看到全紅嬋主場出擊。

而12月舉行的殘特奧會，將於中超昔日班霸廣州恆大主場天河體育中心開幕。

全運組織委員會港澳工作協調部副部長張志華：「這一次廣東沒有新建任何場館，就是一個簡約很重要的體現，是科技、人民和體育有效的結合，同時更多開放給市民共享，這是我們重要的理念。」

全運廣州賽區執委會副主任朱小燚：「場館不怕老，我們用少量投入，把場館的品質進一步提升，煥發出老場館新活力的魅力。」

轉到位於福田區中心地帶，1985年啟用的深圳市體育中心將會承辦7個項目。體育場經過5年翻新，由32000個座位增加到45000個，今年3月重開後，更成為中超深圳新鵬城的新主場。

深圳市體育中心運營體育工藝負責人呂佩蕾：「它是一個呈『品字形』的三角地塊，三個角上都有地鐵站，黃木崗、體育中心及八卦嶺站，這些站都可直達或轉乘，可以到達我們的口岸。」

今屆全運會及殘特奧會三大特點「新、大、多」，三地合辦是全新模式，3.6萬名運動員及4.5萬名義工參與，是規模歷來最大一屆，更有最多19個城市承辦賽事，所以並未有建造選手村。

張志華：「全運村這個本來是很好，但這一次借助這個體系能夠讓更多城市參與其中，能夠讓更多運動員以及技術官員等，體驗城市的融合之美。」

張志華又透露將會設立全運專用過關通道，除了運動員及教練持票觀眾都可以使用，亦會延長部分口岸的開放時間。

