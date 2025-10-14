備戰全運會｜馬術女將賴楨敏12年後再出擊 三項賽騎士何誕華力爭首面個人獎牌(陳天朗報道)

【Now新聞台】全運會馬術項目下月中在深圳光明區舉行，港隊騎手表示，與參賽馬匹合作時間短，但都有信心取到好成績。

馬術港隊歷屆全運會贏過6面獎牌，場地障礙賽女騎士賴楨敏佔了一銀一銅，她長年在歐洲訓練及比賽，全運會要在內地租用馬匹應戰。

港隊馬術運會員賴楨敏：「這匹馬其實很溫馴，不過一入場便很急，一急起來便很難控制，牠不喜歡被騎手控制，所以要從中找平衡。因為很多人都想保留自己的馬出賽，所以這匹馬具特別的性格，不是最容易騎。」

賴楨敏6月到安徽參加全運會前哨戰全國錦標賽，夥拍梁巧羚及沈憶淇，奪得團體銀牌。她指，內地競爭激烈，騎陌生的馬匹，靠個人經驗來提升人馬默契。

賴楨敏：「我想最大挑戰是全運對國家隊來說十分重要，他們出戰的馬，全是最好的馬匹，每一個省市最強的騎手。我希望用到我多年的經驗，在一個很短及周期性的備戰內，可以表現到好成績。」

三項賽騎手何誕華上月末到過光明區參加測試賽提前踩場，希望在個人賽有突破。

港隊馬術運會員何誕華：「我想取得一面個人獎牌，我從未得過個人獎牌，在任何一項錦標賽。我現在是一名更成熟的騎手，自己很年輕便出戰，上一次的全運會，這段期間參加過多項比賽，幫助我提升信心。」

何誕華13歲在屯門公眾騎術學校學騎馬，他指回來環境改變了很多，但仍碰到很多熟悉的面孔。他希望這些老朋友到時可以去現場支持。

何誕華：「這是一項大型比賽，我嘗試回到距離香港愈近愈好的地方比賽，對我們有更大意義，希望伴隨自己馬術道路上的人會到場觀賽。」

全運會馬術項目下月10至19日上演，將會產生6面金牌。

#要聞