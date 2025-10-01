「備戰」十五運會「離場易」推全運會專用版本 警︰出動無人機隊巡邏

警方交代備戰全運會的準備工作

十五運會及殘特奧會將於11月和12月在粵港澳三地舉行，其中香港承辦多個競賽項目。警方表示，由於賽期較長，會因應不同項目賽事靈活調配人手；亦會與粵澳兩地，以至不同政府部門緊密協調。警方屆時會出動警察搜查隊執行搜查及安檢工作，並出動無人機作高空巡邏等工作；強調目前沒有具體情報顯示香港成為恐襲目標，會持續評估形勢。

香港在十五運會中承辦多個項目，包括場地自行車和高爾夫球等；跨境項目則有馬拉松和公路自行車。警務處行動部全國運動會(特別職務)高級警司駱偉略表示，警隊督導委員會、警察策劃及統籌委員會和各範疇工作小組，自2023年11月以來已召開多次會議，展開籌備工作。他指，除了在每項比賽場地舉行重大事故及反恐應變為主題的演練，警務處網罪科亦舉辦網絡安全研討會暨桌上演練，強化相關持份者的通報協調和即時應變能力。

大型活動科重點及搜查組警司高仲英稱，重點及搜查組涵蓋3大工作組，包括警察搜查隊、警犬隊和警察無人機隊；工作包括場地搜查、入場安檢，以及使用無人機執勤。就無人機隊方面，高仲英指，賽前會先繪製三維立體高空地形圖，令人員對資源調配和場館環境更熟悉；在賽事進行和完結時，會運用小型無人機作高空巡邏，將場館周邊人流與車流的實時影像傳到指揮及控制中心，分析不同區域的人流密度，實施人流和交通管制。他指，目前警隊約有700名無人機駕駛員和逾600架不同種類的無人機，屆時會靈活調配，有信心能應付工作。

就警察搜查隊方面，大部分隊員執勤時會穿著藍色制服，會執行場地搜索和安檢工作。此外，警犬隊將派出爆炸品搜索犬，以及巡邏及爆炸品搜索犬，夥拍搜查隊，到不同地方搜查，並協助入場安檢工作。

警籲觀眾預留足夠時間安檢

賽事期間，數個項目包括七人制橄欖球和擊劍等，均在啟德體育園的場館舉行。警隊自2月起推出「離場易」，在觀眾離開體育園時，提供步行時間和交通等資訊。東九龍總區行動部高級警司葉傑輝表示，離場易將會推出全運會專用版本，加入全運會相關的最新公告、賽事詳情和交通安排等。

葉傑輝提醒，屆時觀賽人士應盡量使用公共交通工具；提前到達場館，預留足夠時間安檢；密切留意十五運會香港賽區的專題網站和社交平台、相關部門公告，以及警方社交媒體和離場易網站。

就跨境馬拉松賽事和跨境公路自行車比賽，由於涉及跨境路段，屆時將封路封關。新界北總區交通部執行及管制組警司蕭奕騏表示，就跨境馬拉松，由於涉及深圳灣口岸封關，會緊密協調跨境安排，制定分流方案，轉移旅客及車輛到合適關口。

