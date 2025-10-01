傳《風林火山》北京辦首映 麥浚龍率金城武、古天樂、劉青雲現身？

麥浚龍（Juno）執導的「神秘大作」《風林火山》終於在10月1日上畫，電影集眾多巨星如金城武、劉青雲、古天樂、梁家輝、高圓圓主演，但自5月康城影展後，Juno就未有再亮相宣傳，最終只有劉青雲、衛詩雅在香港接受傳媒專訪，有傳媒更以「冷處理」形容Juno舉動。但近幾日網上竟然瘋傳，麥浚龍會率金城武、古天樂、劉青雲現身北京首映禮？

Juno自從出席電影在法國康城影展首映禮後，便未有再亮相，不單是個人專訪都一一推卻，就連首映禮都未有在香港舉行，明星通通缺陣，只辦了給行內人士觀賞的媒體優先場。正當外間以為Juno因康城影評不佳而被打沉之際，近日網上竟然瘋傳「10月1日《風林火山》北京首映禮」活動帖文，更列出所有巨星麥浚龍、金城武、劉青雲、古天樂、梁家輝、高圓圓、杜德偉、鮑起靜、衛詩雅、姜佩瑤等都會現身，並招攬觀眾到場。但如此盛大活動，卻未有正式邀請通知，有網民都質疑其可信性，可能一切只屬傳言。

