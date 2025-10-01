中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
傳《風林火山》北京辦首映 麥浚龍率金城武、古天樂、劉青雲現身？
麥浚龍（Juno）執導的「神秘大作」《風林火山》終於在10月1日上畫，電影集眾多巨星如金城武、劉青雲、古天樂、梁家輝、高圓圓主演，但自5月康城影展後，Juno就未有再亮相宣傳，最終只有劉青雲、衛詩雅在香港接受傳媒專訪，有傳媒更以「冷處理」形容Juno舉動。但近幾日網上竟然瘋傳，麥浚龍會率金城武、古天樂、劉青雲現身北京首映禮？
Juno自從出席電影在法國康城影展首映禮後，便未有再亮相，不單是個人專訪都一一推卻，就連首映禮都未有在香港舉行，明星通通缺陣，只辦了給行內人士觀賞的媒體優先場。正當外間以為Juno因康城影評不佳而被打沉之際，近日網上竟然瘋傳「10月1日《風林火山》北京首映禮」活動帖文，更列出所有巨星麥浚龍、金城武、劉青雲、古天樂、梁家輝、高圓圓、杜德偉、鮑起靜、衛詩雅、姜佩瑤等都會現身，並招攬觀眾到場。但如此盛大活動，卻未有正式邀請通知，有網民都質疑其可信性，可能一切只屬傳言。
其他人也在看
16歲CORTIS忙內KEONHO被封「小車銀優」！憑高顏值出道6天即上熱搜，必知10大「新臉蛋天才」圈粉魅力
韓國怪物新人CORTIS一出道便成為熱搜話題，其中，年僅16歲的「忙內」KEONHO安乾鎬，憑藉一張零死角的帥氣臉龐攻占各大社交平台，許多網友驚呼他與「臉蛋天才」車銀優有幾分神似，更有人直言：「絕對是新一代的臉蛋天才接班人！」Yahoo Style HK ・ 1 天前
舒淇憑首部執導編劇作《女孩》奪最佳導演 王晶爆舒淇曾被影帝加床戲趁機抽水
舒淇日前憑首部執導編劇作品《女孩》於釜山國際電影節榮獲「釜山獎—最佳導演獎」，佢喺台上感謝各電影界前輩，以及老公馮德倫一直嘅支持與包容，又透露創作《女孩》嘅過程長達10年，戲中女主角以自己作原型創作，小時候經常被飲到爛醉嘅父親暴打，直至15歲決定離家出走；表示童年經歷留下嘅傷痕至今猶在，回想時仍會疼痛。而佢亦鼓勵所有心靈受傷嘅女孩，希望佢哋可勇敢走出傷痛。知名導演王晶近日就喺其個人YouTube頻道《王晶笑看江湖》分享舒淇初入行嘅往事，大爆舒淇曾被台灣金馬影帝柯俊雄加床戲趁機抽水。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
37歲朱晨麗大晒「男友視覺」靚相 網民：打算戴戒指嗎？
現年37歲嘅朱晨麗（Rebecca）為2011年香港小姐冠軍，佢嘅感情生活一直備受關注，前年與何廣沛緋聞劃上句號後，不時傳出與富二代史昊洺（Kenneth）秘密拍拖，不過未有承認戀情。近日，朱晨麗喺社交網站突晒疑「男友視角」嘅靚相，引起網民紛紛留言恭喜。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
霸氣澄清豪宅珠寶還在 向佐爆欠賭債555萬
[NOWnews今日新聞]港星向佐先前被爆出在澳門賭場涉及約新台幣555萬元債務，引發「欠債不還」質疑，加上母親向太（陳嵐）近年積極投入直播帶貨，甚至開線上課程，外界盛傳「向家陷入財務危機、甚至全家破...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
吳彥祖51歲生日｜擁有神級外表並選擇愛情專一，在和外界隔絕的南非認定太太：那時我覺得我們要永遠在一起
如果擁有吳彥祖的外表，你會過著怎樣的愛情生活？由入行前的少年狀態，到了現在的大叔年紀已經帥氣十足，絕對有資格選擇過著花花公子的生活。但他由婚前已是個專一男子，到了和Lisa.S結婚也有了女兒，也過得尊重又和諧。乘著吳彥祖51歲生日，也來回顧這位頂級男神的愛情觀。Yahoo Style HK ・ 1 天前
維他奶廣告女主角近況曝光 美國發展外貌變化大到認唔出
相信唔少人曾經都成日喺屋企睇電視，甚至連廣告汁都會撈埋，所以唔少陪伴港人成長的電視廣告，至今依然記憶猶新，當中包括2009年嘅維他奶Stand By Me廣告，廣告搵嚟唔少年輕人參與拍攝，除咗成功展現青春活力之外，歌曲「伴我開玩笑，悶了相約見，年月裏頭天天笑未停」及標語「Stand by me，陪我走過每個季節」喚起觀眾共鳴。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
Yahoo娛樂圈｜專訪 衛詩雅恨睇終極版本 劉青雲爆Juno片場少講嘢 望觀眾喜歡《風林火山》不擔心結果
千呼萬喚，《風林火山》終於面世。這部一直備受期待、充滿神秘感的大作，在麥浚龍（Juno）執導之下，用上金城武、劉青雲、古天樂與梁家輝等超強卡士Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
33歲Selena Gomez結婚，美如「迪士尼公主」！Ralph Lauren婚紗、Tiffany & Co.珠寶，讓她夢幻出嫁
Selena Gomez終於和音樂人男友Benny Blanco正式成為夫婦了！婚禮低調地進行，婚禮照也是突然分享的，身穿的是Ralph Lauren的定制婚紗，珠寶則是選擇充滿夢幻氣氛的Tiffany & Co.，難怪連新手丈夫Benny Blanco也稱：「我和現實中的迪士尼公主結婚了。」Yahoo Style HK ・ 1 天前
家傳之保｜黃翠如體驗爸爸昔日賣魚工作 感恩父親照顧：到底係賣咗幾多條魚？
由譚俊彥（Shaun）、胡定欣和黃翠如主持嘅TVB全新節目《家傳之「保」》將喺10月5日播出，三人將會於節目中體驗一次爸爸媽媽昔日從事嘅行業，譚俊彥到洋服店打工學做裁縫、家族從事海味生意嘅胡定欣到海味店體驗，至於黃翠如則到魚檔打工 ，一手一腳起魚鱗、劏魚和擺魚，透過走入上一代嘅職場，啟發佢哋了解父母最值得保護和傳承嘅精神。節目中，三人皆有「伴侶」陪伴打工，前者伴侶係狄龍，後者係胡定欣媽媽，黃翠如則獲老公蕭正楠陪伴，仲由探班變兼職，為店舖推銷，賺得1萬蚊生意，蕭正楠表示自己另有任務在身，就係將外父嘅手寫信送畀黃翠如，黃翠如指係屋企嘅傳統，因為每次屋企有啲經歷嗰陣，爸爸都會寫封「家書」，每次睇都會好感動。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
陳慧琳老公被野生捕獲 一眼被認出網民感震驚：呢張咁路人臉都認得出
陳慧琳（Kelly）與初戀男友劉建浩（Alex）於2008年結束16年愛情長跑，正式步入婚姻殿堂，二人育有一對兒子「蝦餃仔」劉昇和「小籠包」劉琛，一家四口生活美滿。陳慧琳老公劉建浩出身於富裕家庭，畢業後曾幫助父親打理絲帶花生意，後來與朋友創立專門技術服務嘅公司。陳慧琳與劉建浩非常恩愛，劉建浩除咗全力支持陳慧琳嘅事業，每逢星期日都會親自煮早餐，平時在家即使各有各睇YouTube，有時都會不其然來一個擁抱；陳慧琳亦否認老公係一名悶蛋，指其實老公係搞笑型，充滿幽默感。日前，有網民於小紅書發文，表示購物期間巧遇陳慧琳老公劉建浩。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
《暴君的廚師》登tvN收視史上第5名 李彩玟人氣爆升成「新男神」 網民推舉心水港版李獻
Netflix韓劇《暴君的廚師》熱播中，劇中的一段姊弟戀同樣成為觀眾焦點，飾演延志永和燕熙君李獻的潤娥和李彩玟譜出一段跨越500年的浪漫戀歌，令觀眾看得小鹿亂撞，令劇集收視最高達17.7% ，排行tvN土日劇史上收視第5名。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Nicole Kidman驚傳離婚？19年婚姻畫上句號，與Keith Urban模範夫妻走到盡頭
曾是模範夫妻的 Nicole Kidman 與 Keith Urban 驚傳離婚，19 年婚姻宣告終結！荷里活巨星 Nicole Kidman 與鄉村天王 Keith Urban 於 2006 年結婚，婚後育有 2 名女兒，一直以來亦是恩愛的模範夫妻，近日傳出已分居並決意離婚，消息震撼全網。Yahoo Style HK ・ 22 小時前
深圳西餐2025〡深圳西餐推介10間！特色小酒館/浪漫高級fine dining/黑珍珠二鑽扒房
深圳西餐有什麼好推介？提起深圳美食、通常離不開吃片皮鴨、火鍋等特色美食，但是想和另一半共渡浪漫時刻，充滿情調的西餐廳是不二之選。Yahoo Food精選深圳10間特色西餐，當中囊括浪漫扒房、特色小酒館、高級fine dining等餐廳選擇，馬上看看內文有哪些西餐廳推介！Yahoo Food ・ 6 小時前
中秋好去處（持續更新）！利東街戶外綵燈會亮燈/送兔兔小夜燈+中秋杯套/萌寵市集
今年「閏六月」，中秋節來得比較晚，落在10月6日星期一，幸好翌日有補假，一眾打工仔收工後可以盡慶地賞月玩燈籠！今次Yahoo Travel為大家持續更新本地中秋好去處，傳統活動有乙巳年中秋綵燈會、嗇色園黃大仙祠中秋綵燈會、大坑舞火龍及薄扶林村舞火龍；打卡有大埔Lake House「Rossy Twilight 2025 」、灣仔藍屋花燈節、大澳搖櫓夜彩遊、利東街戶外綵燈會；追星有MIRROR成員Anson Lo及Jeremy都會出現的「My Melody ❤ Kuromi Luna Fiesta」；DIY月餅可選奇華熊貓奶皇月餅班，或8度海逸酒店的親子迷你芒果奶黃月餅工作坊；悠閒賞月行市集則有饒宗頤文化館、科學園以及青衣城「中秋Furry Market」，讓留港的各位感受濃濃的節日氣氛！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
網民熱議｜內地「賣女孩的紅燒肉」惹爭議 被勒令拆招牌改名 網民：踩着道德底線博眼球
不少人開店都會改個有噱頭的名字，以求令客人留下深刻記憶，然而遼寧瀋陽一間名為「賣女孩的紅燒肉」就因店名令人不，...BossMind ・ 18 小時前
政府關門倒數 特朗普威脅永久解雇75萬聯邦員工
美國政府停擺午夜倒數計時，分析師預測民主黨和共和黨難在最後關頭達成協議。經濟學家警告將對家庭財務造成廣泛衝擊，從聯邦員工薪資延遲、房貸申請受阻，到旅遊計畫受影響，停擺時間越長傷害越大。鉅亨網 ・ 7 小時前
金秀賢軍中寫給女友信內容曝光 證未與金賽綸交往
【on.cc東網專訊】韓國男星金秀賢今年3月被已故女星金賽綸的遺屬爆料指他於女方未成年時開始交往6年，但他澄清是在金賽綸成年後才與對方拍拖1年多，爆料令金秀賢形象跌至谷底，廣告代言亦全部被抽起，而他向金賽綸家人及爆料頻道的索償訴訟仍未正式開審。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
傳阿里斥70億元洽購銅鑼灣「港島壹號中心」半幢 涉最高13層
《香港經濟日報》引述市場消息指，阿里巴巴-W(9988.HK)斥資70億元，洽購銅鑼灣甲級商廈「港島壹號中心」最高的13層，涉及樓面面積約27萬平方呎，呎價約2.6萬元。 報道指，港島壹號中心前身為「怡東酒店」，由文華東方酒店集團持有，早年斥資50億元重建，快將入伙。AASTOCKS ・ 1 天前
朱茵為「紫霞仙子」花燈亮燈 記者問邊個靚啲 尷尬笑回「唔好玩啦」
中秋臨近，有團體喺西九文化區舉辦華服嘉年華，現場仲豎立一個「香江仙子」巨型花燈燈組，由四個大型花燈組成。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
550億美元私有化 電玩商EA成史上最大槓桿收購案
美國電子遊戲大廠美商藝電 (Electronic Arts)(EA-US) 周一 (29 日) 同意以 550 億美元價格出售給私人投資者財團，創下史上最大槓桿收購案，超越 2007 年電力公司 TXU 的 450 億美元紀錄。鉅亨網 ・ 1 天前