傳「Vision Air」2027 年到來：比 Vision Pro 輕 40%，售價不到一半

雖然坊間傳聞 Apple 不久後便會更新升級 M5 晶片的新款 Vision Pro，但相信大家更關心的還是更輕便、親民的機種。關於這款產品，知名分析師郭明錤今日發文分享了最新的預測。他認為傳說中的「Vision Air」售價將不到 Vision Pro 的一半，預計 2027 年登場，年出貨量可望達到 100 萬部。作為參考，目前 Vision Pro 的定價是 HK$27,999 起，也就是說「Vision Air」可能會低於 HK$14,000。

幾個月前郭明錤曾透露「Vision Air」的重量會比 Vision Pro 輕 40%，採用塑膠與鎂合金，同時搭載「最高階」iPhone 處理器並減少感應器數量。除此之外，它可能還會移除 EyeSight 和降低顯示解析度以控制成本。但在配戴體驗上 Apple 似乎不打算將就，因為這被視作 Vision Pro 未能獲得預想中成功的重要因素之一。

根據郭的說法，換用全新設計、配有「Mac 級」處理器的第二代 Vision Pro 預計 2028 年下半年投產，其重量和價格可能都會較第一代有所下降。另外 Apple 似乎也在籌備眼鏡和具備顯示功能的穿戴硬體新品，發布時間大概是 2027 年。

