傳中國停止對 Google 反壟斷調查，集中火力轉攻 NVIDIA

後者顯然已成為中美貿易戰的關鍵籌碼。

Sanji Feng
Sanji Feng
編輯
更新時間
英媒金融時報從知情人士處獲悉，中國國家市場監督管理總局已決定終止對 Google 旗下 Android 系統的反壟斷調查。該調查始於今年 2 月，重點是 Android 作業系統在市場中的主導地位，以及其對多家中國手機廠商的影響。如今在沒有確切結果的情況下突然叫停，背後的原因似乎並非來自案子本身，而是與國家層面的貿易戰有關。

根據消息來源的說法，中方現在的策略變成了「撤一案，抓一案」。放棄現階段相對影響較小的 Google，轉而把更多資源和精力集中到隨 AI 發展變得炙手可熱的 NVIDIA 身上。就在不久前，中國市監局剛剛初步判定 NVIDIA 對 Mellanox 的收購違反了反壟斷法，官方據傳也一直在暗中施壓要求企業減少甚至停止對 NVIDIA 部分（相對）低效晶片的採購。

爆料人認為中國正試圖集中火力，以最大化對美國的打擊效果。而快速、果斷地在貿易戰中轉換目標，也顯示了中方策略上的靈活性。

