傳中國卡關日貨限制稀土出口 日籲確保國際貿易順暢

（法新社東京9日電） 媒體報導中國正延遲日本進口商品並限制對東京當局的稀土出口，導致兩國長達兩個月的爭端升級後，日本今天表示，國際貿易應保持「順暢」。

自日本首相高市早苗去年11月暗示，若台灣遭受攻擊，東京可能做出軍事反應後，中國便加大對日本施壓。

日本政府發言人、內閣官房長官木原稔在被問及相關報導時說：「總體而言，日本的農林水產及食品能夠順利對外出口，是很重要的。」

他在一場例行簡報會上表示，對於從智慧型手機到飛彈等一系列科技產品都至關重要的稀土礦物也是如此。

木原稔說：「此外，中國對稀土及其他材料的出口管制措施已持續一段時間，並對全球供應鏈造成嚴重影響。」

他補充說：「我們將持續密切關注情勢，並在必要時與相關國家協調，採取必要措施。」

日本共同社引述貿易界消息人士報導，日本清酒和食品對中國的出口已遭延遲。

共同社指出，這種「緩慢的清關速度」被認為是中國對高市涉台言論所做出的反應之一。

共同社引述一名熟悉雙邊關係的消息人士說法稱，日本駐北京大使館已收到受影響公司的詢問，並已敦促中國「妥善處理貿易程序並確保透明度」。

另外，「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，中國已開始切斷對日本的稀土及稀土磁鐵出口。

中國6日宣布，廣泛禁止向日本出口具有潛在軍事應用的「軍民兩用」商品。

華爾街日報引述兩名中國出口商的說法指出，自那時起，中國已開始限制向日本企業出口稀有且昂貴的重稀土，以及含有這些稀土的強力磁鐵。