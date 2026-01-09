龍鼓灘填海環評料海豚回歸 環團批評離地：兩年豚蹤無起色
傳中國卡關日貨限制稀土出口 日籲確保國際貿易順暢
（法新社東京9日電） 媒體報導中國正延遲日本進口商品並限制對東京當局的稀土出口，導致兩國長達兩個月的爭端升級後，日本今天表示，國際貿易應保持「順暢」。
自日本首相高市早苗去年11月暗示，若台灣遭受攻擊，東京可能做出軍事反應後，中國便加大對日本施壓。
日本政府發言人、內閣官房長官木原稔在被問及相關報導時說：「總體而言，日本的農林水產及食品能夠順利對外出口，是很重要的。」
他在一場例行簡報會上表示，對於從智慧型手機到飛彈等一系列科技產品都至關重要的稀土礦物也是如此。
木原稔說：「此外，中國對稀土及其他材料的出口管制措施已持續一段時間，並對全球供應鏈造成嚴重影響。」
他補充說：「我們將持續密切關注情勢，並在必要時與相關國家協調，採取必要措施。」
日本共同社引述貿易界消息人士報導，日本清酒和食品對中國的出口已遭延遲。
共同社指出，這種「緩慢的清關速度」被認為是中國對高市涉台言論所做出的反應之一。
共同社引述一名熟悉雙邊關係的消息人士說法稱，日本駐北京大使館已收到受影響公司的詢問，並已敦促中國「妥善處理貿易程序並確保透明度」。
另外，「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，中國已開始切斷對日本的稀土及稀土磁鐵出口。
中國6日宣布，廣泛禁止向日本出口具有潛在軍事應用的「軍民兩用」商品。
華爾街日報引述兩名中國出口商的說法指出，自那時起，中國已開始限制向日本企業出口稀有且昂貴的重稀土，以及含有這些稀土的強力磁鐵。
其他人也在看
川普直言：行使全球權力 僅受我個人道德限制
（法新社華盛頓8日電） 美國總統川普在今天刊出的「紐約時報」（The New York Times）專訪中表示，對於他下令在全球各地採取軍事行動的權力，唯一的約束來自他「自己的道德觀」。當被問及行使全球權力是否有任何限制時，川普告訴紐約時報：「是的，確實有一件事，那就是我自己的道德觀、我的想法。法新社 ・ 5 小時前
有議員提「科學立法」 全場爆笑
【on.cc東網專訊】法律界議員陳曉峰關注如何落實「科學立法」和民主化；主持陳克勤遲疑片刻後，要求陳曉峰定義何謂「科學立法」，當時有其他議員發笑，兩名候選人亦當場大笑。陳曉峰解釋，「科學立法」是「過程的科學」，是國家立法中其中一個方向。on.cc 東網 ・ 1 天前
委內瑞拉宣布釋放「大量」囚犯
（法新社卡拉卡斯8日電） 委內瑞拉今天宣布釋放「大量」囚犯，其中包括部分外國人，這項行動顯然是對美國推翻委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後做出的讓步。川普6日告訴美國共和黨籍議員，羅德里格斯政府將關閉委內瑞拉首都卡拉卡斯市中心一處酷刑室，但未提供進一步細節。法新社 ・ 11 小時前
經濟學人：特朗普的「赤裸坦率」反讓世界懷念起美國舊日的虛偽
美國總統特朗普近期在委內瑞拉的一系列行動，引發全球爭議。《經濟學人》本周發文，認為特朗普以「赤裸坦率」方式，承認美國外交其實就是赤裸的權力與利益追求，短期看似誠實，長期卻會削弱國際規則與美國自身安全，使人反而懷念過去那種帶虛偽色彩、但仍尊重規則的美國外交。鉅亨網 ・ 20 小時前
明尼蘇達州女子遭ICE當街槍殺 觸發全美多地示威 聯邦政府稱屬自衛 市長怒斥：胡說八道｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】美國國土安全部近日在明尼蘇達州展開大規模打擊非法移民行動，周三（7 日）明尼阿波利斯市（Minneapolis）一名37歲女子在遭移民局（ICE）執法人員截查時，試圖駕車駛離，期間被近距離連開多槍射殺。國土安全部形容當時事主試圖開車衝撞，故人員出於自衛開槍；明尼亞波利斯市長怒斥聯邦政府說法一派胡言，要求移民局執法人員立即離開該州。Yahoo新聞 ・ 1 天前
華府動態：川普的對華稀土大棋；美國不再允許委內瑞拉油打折賣中國
【彭博】-- 川普為何願與習近平來往 貿易智囊一語道破是下以時間換稀土的大棋 *Bloomberg ・ 9 小時前
特朗普指示 美國退出66個國際組織 31個是聯合國機構
據《美聯社》報導，美國總統特朗普周三（7 日）簽署總統備忘錄，指示美國退出 66 個「不再服務於美國利益」的國際組織。鉅亨網 ・ 1 天前
金正恩公開表態 無條件支持普丁所有決策
（法新社首爾9日電） 北韓中央通信社（KCNA）今天報導，領導人金正恩承諾，將「無條件地支持」俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）所有的政策與決定。他說：「我將無條件地尊重並支持你所有的政策與決定，願意為你與你的俄羅斯，始終與你站在一起…這項選擇將是持續且永久的。」法新社 ・ 2 小時前
李慧琼當選立法會主席 得票險勝基本盤成疑 港澳辦讚競爭激烈「迸發民主活力」｜Yahoo
立法會昨（8 日）舉行主席選舉，李慧琼以 47 票險勝 42 票的陳振英。《明報》專欄「聞風筆動」今（9 日）引述消息指，民建聯為保李慧琼勝選，除了出動譚耀宗等黨內元老出面游說外，民建聯亦在選前承諾，如果李慧琼勝選，民建聯成員稍後不會再爭奪內會副主席、財會主席等重要職位。另外，港澳辦今日又以「港澳平」署名撰文，稱今次立法會主席選舉成功，再次證明新選舉制度是一套好制度，實踐了「『愛國者治港』下香港高質量民主」，再次彰顯「新選舉制度的先進性優越性。」Yahoo新聞 ・ 4 小時前
「今日委內瑞拉明日台灣」？ 特朗普突襲馬杜羅如何在海峽兩岸引發激辯
Getty Images 邁入2026年才幾天，美國總統特朗普（Donald Trump，川普）在拉丁美洲的行動，便宛如在全球地緣政治中投下一枚巨石，激起千層浪。 1月3日清晨，美國特種部隊突襲委內瑞拉首府加拉加斯，抓捕了總統馬杜羅（Nicolás Maduro）夫婦，兩人立即被押送到紐約，面臨支持販毒和黑幫等多項指控。馬杜羅在法庭上否認罪名，稱自己是被綁架的「戰俘」。 這場戲劇化的跨境抓捕行動，不僅震撼全球，更在萬里之外的太平洋彼岸掀起輿論浪潮，焦點再度落於情勢同等緊繃的台灣海峽。在面對連續「圍台軍演」的台灣，輿論關注美軍行動是否無意中將北京推向地緣政治的有利位置，「今日委內瑞拉，明日台灣？」迅速竄升為熱議焦點。在中國社交媒體上，有人製作相關迷因，將馬杜羅的囚禁照片與台灣總統賴清德的形象合併，並附上標語「輪到解放軍了？」。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
丹麥國防部證實：若美國武力奪取格陵蘭島 士兵可「先開槍再請示」
據英國《每日電訊報》等媒體報導，丹麥國防部周三（7 日）證實，根據軍事規定，若美國武力奪取格陵蘭島，丹麥士兵可以「先開槍再請示」。鉅亨網 ・ 1 天前
美國參議院通過決議 限制特朗普對委內瑞拉採取進一步軍事行動
美國參議院周四以52票對47票通過決議，阻止美國總統特朗普對委內瑞拉採取進一步軍事行動。是次表決距離特朗普授權行動、成功拘捕委內瑞拉領袖馬杜羅不足一星期。 特朗普及其在國會的盟友則辯稱，毋須就拘捕馬杜羅的行動諮詢國會，並形容該行動屬執法行動。馬杜羅目前正於紐約面對與毒品相關的刑事指控。 (me/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 14 小時前
據報中國暫停審查稀土出口日本許可 涉軍事及其他不同產業
中日關係持續緊張，《華爾街日報》引述消息指，中國當局已停止審查稀土出口到日本的許可，對象除軍事產業外，已擴大至其他行業，以回應日本首相高市早苗的涉台言論。 中國商務部於周二宣布，禁止所有原產於中國的軍民兩用物項，對日本軍事用戶、軍事用途，以及一切有助於提升日本軍事實力的其他最終用戶用途出口。報道引述知情人士指，中方周二宣布管制後，隨即限制對日本企業出口重稀土和稀土磁鐵，停止審查稀土外銷日本的許可，涉及包括軍事等不同產業。 日本《共同社》早前亦報道，日本酒類和食品最近出口到中國時，被施加較以往繁瑣的清關程序，導致貿易出現延誤。 (ST)#中日 #稀土 (ST)infocast ・ 6 小時前
傳美國務卿向議員表明擬買下格陵蘭 不會使用軍事武力
《華爾街日報》引述消息人士報道，美國國務卿魯比奧向美國國會議員表示，政府不打算入侵格陵蘭，目標是向丹麥收購。 此前，美國總統特朗普及高級官員已公開表示不排除以武力奪取格陵蘭。AASTOCKS ・ 1 天前
委內瑞拉 5 千萬桶原油將移交給美國 收益歸特朗普控制 勢打擊對華石油出口｜Yahoo
委內瑞拉馬杜羅上周被美軍捉拿後，外界關注該國龐大石油庫存的未來發展。美國總統特朗普今日（7 日）在社交平台 Truth Social 表示，委內瑞拉臨時政府將會「移交」（turning over）3,000 萬至 5,000 萬桶高質素和受制裁原油給美國，這批原油將會以市價出售，所得收益由他本人控制，「確保美國及委內瑞拉人受惠」。按照目前市價，5,000 萬桶原油相等於 30 億美元。Yahoo新聞 ・ 2 天前
李慧琼擊敗陳振英當選立法會主席 1.14 開首次大會 聚焦討論大埔火災善後 稱可與人大角色相互促進｜Yahoo
第八屆立法會今日（8 日）選舉主席，由民建聯李慧琼以及金融界陳振英兩人角逐，立法會早上 9 時半舉行相關選舉論壇。經過兩小時的論壇和投票環節後，李慧琼以 47 張得票，擊敗 42 票的陳振英，當選立法會主席，而李慧琼將會是本港首人同時身兼全國人大常委和立法會主席。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
五架直升機就能拿下？《POLITICO》揭露特朗普四步棋
美國總統特朗普再度將戰略目光投向北極重鎮格陵蘭島。根據《POLITICO》報導，在美軍日前突襲加拉加斯震撼國際社會後，歐洲政界與北約體系對美國動用非常規手段的警戒明顯升高。儘管格陵蘭島目前屬於丹麥，且多數當地居民並不支持成為美國一部分，但多名歐盟官員、北約內部人士、防務專家與外交官私下推演後認為，特朗普面前確實存在一條「可行路徑」，而且他似乎已經走在這條路上。鉅亨網 ・ 1 天前
特朗普下令美國退出66個不再符合美國利益之國際組織
美國總統特朗普簽署總統備忘錄，下令美國退出66個不再符合美國利益的國際組織，旨在停止將美國納稅人的金錢及精力投入到那些推動全球主義議程、而非美國優先任務的實體中。AASTOCKS ・ 1 天前
委內瑞拉內政部長：美軍突襲致百死 馬杜羅夫婦被強行帶走時受傷
委內瑞拉內政部長卡韋略當地周三發表講話，指美國上周六突襲委內瑞拉造成100人死亡，受傷人數相若，而總統馬杜羅和妻子被美方強行帶走時，分別腳部和頭部受傷，正在康復中。卡韋略譴責美方對委內瑞拉的軍事襲擊野蠻和卑鄙，傷害大量無辜人民，強調委內瑞拉決不投降，將推動國家向前發展，並爭取馬杜羅夫婦回國。另一方面，委內瑞拉代總統羅德里格斯指，委內瑞拉願與所有尊重委國主權的國家，開展經濟、貿易和能源合作。 (ST)#委內瑞拉 #卡韋略 #美股 (ST)infocast ・ 1 天前
面對中國的出口限制 日本第一選擇可能是向美國求助
【彭博】— 對於中國的最新出口管制措施，日本可能會採取謹慎態度回應，這反映出日本反制手段有限，以及不願加劇與最大貿易夥伴之間本已緊張的關係。Bloomberg ・ 1 天前