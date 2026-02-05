Panama

巴拿馬最高法院於上周宣布長江和記股份(001)旗下巴拿馬港口公司(PPC)運河兩端港口業務的特許經營權合約違憲後，事件持續發酵，表明「不會對霸權霸凌坐視不理」的中央，昨傳出已採取反制措施，包括要求國企暫停磋商在巴拿馬進行新的項目，可能導致數十億美元的潛在投資受阻。

《彭博》引述知情人士報道，中方除了要求國企暫停磋商在巴拿馬進行新的項目外，又已要求航運公司在不會令成本顯著上升的情況下，考慮將貨物改用其他港口，避免使用爭端中的巴拿馬港口。另外，中國海關將會加強查驗巴拿馬的進口商品，包括香蕉和咖啡等。至於巴拿馬的在建項目也可能會受到影響，不過指當局目前尚無明確指引。

外交部：堅定維護中國企業權益

昨日外交部的例行記者會上，外交部發言人林劍被問到會以甚麼措施維護中方企業正當合法權益時，只表示中方此前已就巴拿馬有關港口的問題多次闡明立場，又引述港澳辦以「港澳平」發表署名文章表示，巴拿馬最高法院有關裁決罔顧事實、背信棄義，嚴重損害中國香港企業的合法權益，強調中國政府堅定維護中國企業的正當合法權益。

總統：巴拿馬是維護法治國家

另外，已啟動仲裁程序的長和早前亦批評指，巴拿馬法院的裁決至今尚未公布或生效，但自司法部發布聲明翌日清晨起，巴拿馬政府便展開大規模接管PPC運作的行動。集團指政府以未公布的法院裁決為依據，採取無理行動，包括突擊現場檢查，以及指令作為私營企業的巴拿馬港口公司提供無限制的進出和接觸，涵蓋PPC實體資產、商業資料、知識產權和資料，以及員工。巴拿馬總統穆利諾則指，巴拿馬是一個維護法治的國家，尊重獨立於中央政府的司法機構決定，外交部將就此事發表聲明並採取適當行動。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1009403/傳中央借國企反制巴拿馬-叫停十億計美元投資?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral