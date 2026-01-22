曾國衞何永賢

特首李家超任期餘下不足一年半，有報道引述消息指，政制及內地事務局長曾國衞和房屋局長何永賢將提早離任。政府發言人回覆本報查詢指，政府不評論揣測性報道，而政制及內地事務局副局長胡健民昨被追訪時，亦表示不回應揣測性問題。

《明報》昨報道兩人或提早離任的消息，引述曾國衞前日出席立法會會議後回應「不方便講」，何永賢會後則說「滿腦子都在想我的工作，我相信做好每一天的工作，活在每一天、努力每一天，好的事就會在未來出現。」

立法會會議昨討論議員議案「制訂香港特區發展願景，主動對接國家十五五規劃」，曾國衞原定會出席，但最終改由副局長胡健民出席。他繞路離開立法會時被傳媒追訪曾國衞是否離任，表示不回應揣測性的問題。本報昨向行政會議召集人葉劉淑儀詢問現時更換問責官員是否適合，她指現時並非政府公布，不回應報章報道。

自去年11月大埔宏福苑五級火後，一直盛傳有官員須問責下台，何永賢屬其中一個可能人選。當中，房屋局的獨立審查組被揭發曾接獲居民反映棚網與工程安全問題，但當時審查組回覆已巡查及指示檢驗。現屆政府對上一次更換問責官員是前年12月，時任運輸及物流局長林世雄、文化體育及旅遊局長楊潤雄被免職，兩名接任局長均為政府的常務秘書長，而目前15個政策局當中有兩局的常秘仍然懸空。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1005792/傳兩局長短期內離任-政府-不回應揣測性問題?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral