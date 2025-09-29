傳劉德華將舉行內地演唱會尋合作夥伴 經紀人公司發聲明

藝人林峯原定昨晚（27日）起一連兩日在廣州國際體育演藝中心舉行《GO WITH THE FLOW》演唱會，但今日（28日）一場卻因突發事故而臨時取消，他於傍晚時分交平台發出延期通知：「原定於9月28日在寶能廣州國際體育演藝中心舉辦的GO WITH THE FLOW 林峯演唱會 - 廣州站因場館設備突發不可抗力原因，現不得不做出延期演出的艱難決定，具體的演出時間待公布。已購票的觀眾可根據如下方式處理：1.您可選擇保留門票，待新的演出日期確定後可持原票入場觀演，座位維持不變；2.退票及差旅賠償的具體方案將另行公布，請各位觀眾留意。最後，主辦方為此次延期給各位觀眾帶來的不便深表歉意，期待與各位在現場再相遇！廣州樂騰演藝文化有限公司2025年9月28日」

東方日報 OrientalDaily ・ 15 小時前